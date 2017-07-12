Банкротство туроператоров больше не грозит россиянам

Российские туристы без опасения могут пользоваться услугами отечественных туроператоров, переживших в 2014 году бум массового банкротства. Объем ответственности всех застрахованных операторов составляет более 24 млрд рублей.



Помимо страховок, туроператорами в этом году сформированы фонды персональной ответственности, объем которых достиг рекордной суммы в 600 млн рублей, рассказал в интервью RT рассказал глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Если по каким-то причинам туроператор не сможет выполнить взятых на себя обязательств, туристам в обязательном порядке будут возвращены деньги за сорванный отдых.



После открытия Турции россияне стали отдавать предпочтение выездному туризму. Кроме Турции, популярностью пользуются Европа, Таиланд и Израиль. Хотя и внутренний туризм не теряет спроса. Так, Краснодарский край в этом сезоне посетили на 2% больше отдыхающих, чем в то же время в прошлом году. При этом Крым сдал свои позиции. Там фиксируют спад притока туристов. Во многом виноваты завышенные цены в здравницах полуострова.



