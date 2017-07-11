Депутат предложил ввести налог на тех россиян, кто отдыхает за рубежом

Хочешь отдохнуть за границей, заплати налог. Такую модель для поддержания отечественного турбизнеса предложил 11 июля Ростуризму депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Народный избранник Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести налог на тех туристов, которые «пренебрегли» российскими курортами, передают «Вести».

Свою идею депутат уже направил на рассмотрение в Ростуризм. Петров, в частности, советует туристическому ведомству ввести налоговый сбор для тех, кто выезжает на отдых за рубеж. Налог предлагается формировать из расчета 100 рублей за сутки вне своей родины, а полученные таким путем средства направлять на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры.