Для гостей Башкирии готовят семь зон

Кластерный туризм – такое понятие стало звучать в последние пару лет на совещаниях чиновников. Что оно означает и почему именно таким способом намерены привлекать в республику гостей?



Туркластер – это объединение предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туризма. Происходит это объединение вокруг группы природных, исторических и других достопримечательностей, выстроенных в один маршрут. В Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму выделили на сегодня 7 таких территорий, где возможно создание кластеров. В ведомстве уточняют, что это не окончательный проект.



«Легенда Урала»



Где: Белорецкий и Абзелиловский районы.

Вид туризма: спортивный, лечебно-оздоровительный, приключенческий.

Этот кластер сегодня считается наиболее подготовленным. Его основа – три горнолыжных курорта: «Мраткино», «Абзаково» и «Банное», расположенные недалеко друг от друга. Предполагается развить транспортное сообщение между ними, а также ввести единый ски-пасс, который позволит отдыхающему по одной купленной карте кататься на всех горнолыжках. В этот же кластер включены санатории и турбазы, и дома отдыха, расположенные на этой территории. Частью кластера является и природный парк «Иремель», хотя он расположен дальше от горнолыжных центров.



«Бурзянский»



Где: Бурзянский и Кугарчинский районы.

Вид туризма: приключенческий, спортивный, событийный, культурно-познавательный, экзотический.

Основные природные достопримечательности, вокруг которых будут строиться маршруты, - это Юмагузинское водохранилище, пещера Шульганташ, Мурадымовское ущелье. Также сюда включены историко-архитектурный памятник башкирской культуры 15-16 веков - «Кэшэне Бэндэбикэ», местность Морат Тугай, заказник Алтын Солок, природный резерват форели в ручьях Б. и М. Апшак и т.д.



К услугам туристов на территории этого кластера три стоянки - «Арал», «Ологужан», «Себетугай». У Каповой пещеры есть свой туркомплекс, где можно остановиться. Есть турбаза возле Юмагузинского водохранилища, ещё пара гостиничных объектов на стадии строительства.



Проект этого кластера вошёл в программу Ростуризма. Это значит, что строительство дорог и обеспечение газом и электричеством появляющихся здесь объектов отдыха будет брать на себя государство.

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