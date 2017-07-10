В Госдуме предложили вдвое снизить размер курортного сбора

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает вдвое снизить размер курортного сбора в первый год эксперимента, установив максимальный предел в размере 50 рублей.



На парламентских слушаниях также обсуждались категории граждан, которые должны быть освобождены от уплаты сбора. Ко второму чтению предлагается исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей.



Введение сбора в регионах будет осуществлено несколько позднее принятия закона, для того, что у них было время для общественных обсуждений.



Курортный сбор будет взиматься в качестве эксперимента в четырех регионах России – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 2018 по 2022 год. Проживающие на этих территориях будут освобождены от уплаты сбора, равно как Герои России и Герои Труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет. Региональные власти имеют право по своему усмотрению пересмотреть его размер в сторону уменьшения. Максимальный взнос составит пока 100 руб. (после принятия изменений – 50 руб.) с человека в сутки.