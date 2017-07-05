Все задержанные на несколько суток рейсы с российскими пассажирами авиакомпании «Болгария Эйр» вылетели в Москву и Санкт-Петербург. Проблему наконец-таки удалось разрешить, сообщили в посольстве России в Болгарии.

Сложности с болгарскими рейсами начались еще 30 июня. Представители авиакомпании «Болгария Эйр» уверяли, что причиной задержек стал шторм с ливнями, обрушившийся на Москву в этот день, но при этом не смогли обеспечить питанием и средствами первой необходимости «застрявших» в аэропортах пассажиров.



