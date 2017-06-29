Ростуризм предостерегает от поездок в Шри-Ланку из-за опасной эпидемии в стране

С начала текущего года от лихорадки Денге в тропической Шри-Ланке умерло 205 человек. Об этом информирует Институт здравоохранения страны. Ростуризм призывает россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку.

Острое вирусное заболевание, лихорадка Денге, свирепствует сейчас в тропической Шри-Ланке, сообщает «Росбалт».

В Ростуризме призывают путешественников воздержаться от поездок в Шри-Ланку из-за эпидемии лихорадки Денге. Тем, кто сейчас уже находится в стране, рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (противомоскитные сетки на окнах) и носить одежду с длинными рукавами и применять репелленты. Если по возвращению в Россию у путешественника повысится температура, он должен сразу информировать медиков о том, что вернулся из страны с тропическим климатом.

Лихорадка Денге сопровождается повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.