Иран принял документ о безвизовом режиме для российских туристов

По инициативе Министерства иностранных дел Ирана Совет министров страны 25 июня подписал документ по отмене виз для туристических групп из Российской Федерации. «Безвиз» будет работать и в обратном направлении.

Путешественникам из Ирана в Россию и из России в Иран отныне визы не будут нужны, сообщает ТАСС.