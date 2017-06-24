Египетский курорт получил 10 миллионов долларов на развитие инфраструктуры

Из государственного бюджета египетскому городу-курорту Шарм-эш-Шейх выделено $10 миллионов на развитие инфраструктуры. Об этом 24 июня журналистам сообщил глава министерства туризма Египта Яхья Рашед.

Министр туризма Республики Египет 24 июня провел совещание с инвесторами, на котором обсудил проблемы развития туризма в провинции Шарм-эш-Шейх, пишут «Известия».

Провинции необходимо увеличить поток путешественников, и для этих целей курорт получит 10 миллионов долларов из правительственной казны.

Известно, что Шарм-эш-Шейх сильно пострадал, когда были приостановлены полеты между Россией и Египтом в 2015 году. Власти египетского города должны продумать рекламную кампанию для привлечения туристов и составить список стран, на которую эта кампания рассчитана в первую очередь.