Команда экспедиции «Байкал-Аляска» добралась до Якутска

Команда историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска» 16 июня добралась до Якутска, завершив второй этап проекта, посвященного основателям Русской Америки.



Как сообщает пресс-служба экспедиции, второй этап экспедиции начался 7 июня от города Северобайкальск (Бурятия), где экспедиционное судно – парусный катамаран «Искатель» – был разобран и перевезен через горный хребет на реку Киренгу. После сборки он был вновь спущен на воду и вошел по притоку в крупнейшую водную артерию России – реку Лена.



– После испытания ветрами на Байкале главной сложностью для нас стал жесткий встречный ветер на Лене, из-за которого скорость нашего судна вместо расчетных 20-25 км/ч снизилась на отдельных участках до 15-17 км/ч. Это вызывало опасения по поводу возможной нехватки топлива для двух двигателей катамарана. В силу плотного графика экспедиции команда организовала вахты для практически круглосуточного движения по Лене. Однако наша задача была выполнена: точно в назначенное время мы прибыли в Якутск, - говорит технический директор экспедиции, капитан Роман Неудачин.



По его словам, плотный временной график не помешал экипажу выполнять задачи экспедиции по изучению современных условий жизни на историческом маршруте, сбору этнографического, а также фото- и видео-материала, который ляжет в основу издания и документального фильма о проекте.

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