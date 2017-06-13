Суд отказал туристкам в компенсации за холодное море в Турции

Две туристки из Североуральска подали иск в суд на туркомпанию, предложившую им в 2015 году вместо закрывшегося египетского направления отдых в Турции. Девушкам даже компенсировали почти девять тысяч рублей за три ночи проживания в отеле.

Вернувшись на родину с отдыха, они пожаловались в суд. По приезде в Турцию выяснилось, что отель находится на второй линии, а пользование сейфом в номерах платное. Всего лишь один ресторан и бар, закрывающийся в 23:30, тоже не устроили российских отдыхающих. Они жаловались на нехватку персонала в отеле и холодное море в Турции.

Свердловский областной суд встал на сторону туркомпании, посчитав, что девушки должны были при планировании поездки соотнести разницу температур в Египте и Турции. Турагент в свою очередь подал встречный иск с требованием взыскать с одной из путешественниц недоплаченную по договору сумму.

Поездки в Египет оказались под запретом осенью 2015 года, когда российский пассажирский самолет разбился над Синайским полуостровом в результате теракта. Погибли 224 человека. До настоящего времени авиасообщение с Арабской республикой не восстановлено.