Круизный лайнер "Князь Владимир" отправится в воскресенье в свой первый пассажирский рейс по Черному морю. Корабль выйдет в рейс из порта Сочи. Туристы совершат морское недельное путешествие по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.

Во время путешествия туристы посетят город-герой Новороссийск, двухдневная стоянка будет в Ялте и для туристов организованы экскурсии по Севастополю. В стоимость путевки входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа на борту, - передает ТАСС.

В конце мая лайнер "Князь Владимир" совершил тестовый рейс по Черноморскому побережью.

Лайнер рассчитан на 800 пассажиров и 250 членов экипажа

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