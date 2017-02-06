Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров девять компаний, не создавших к 1 января 2017 года фонды персональной ответственности в соответствии с требованием закона.

«Интертранстур», «МПЛ», «Гермес-Тур», «Джет Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар Тревел» и «Мави Групп» не продлили членство в ассоциации «Турпомощь» и не подали заявлений о выходе из нее, а потому были исключены из Единого реестра.

Еще 20 компаний направили в «Турпомощь» заявления о выходе из нее. Это туроператоры «Пегас Туристик МСК», «Пегас Уфа», «Пегас Казань», «Пегас СПБ», «ТО Корал Тревел Центр», «Оператор выходных туров САНМАР», «Русский Экспресс. Север-Запад», «Натали Турс», «Эксклюзив Трэвел» и другие.

По последним данным Ростуризма, к концу января 2017 года фонды персональной ответственности создали 578 туркомпаний.

Новый закон об усилении ответственности участников туристического рынка предусматривает перечисление денежных средств в фонд персональной ответственности туроператоров в зависимости от числа клиентов. Если туроператор отправил за границу менее 10 тыс. человек, то взнос составит 50 тыс. рублей, а если отправлено более полумиллиона туристов, то взнос составит 500 тыс. руб.





Читайте также:

Другие новости туризма