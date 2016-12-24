Путешественники хорошо зарабатывают
24 декабря 2016, 17:28 [ «АН-онлайн» ]
В 1907 г. Парижский географический институт предложил 150 тыс. франков тому, кто совершит пешую кругосветку.
Для следующих путешественников ставка увеличилась до 200 тыс. франков. Однако и условия задачи усложнялись. Просто обойти свет – так россиянин К. Ренгартен уже обошёл. Следует пройти другим маршрутом, посетить большее количество мест. В итоге оказалось, что в целом должно быть пройдено 165 тыс. (!) километров. Соответственно, и времени отводилось больше – 15 лет. Идти следовало за свой счёт, приз – по прибытии, сошедший с дистанции ни на какое вознаграждение рассчитывать не вправе. Но добровольцы всё равно нашлись.
И до сих пор среди наших соотечественников есть люди, в данный момент топающие пёхом через границы по планете, – и довольно много! Россияне, украинцы, белорусы. Эх, а тут лишнюю остановку до дома пройти лень. Стоишь, ждёшь автобуса, мёрзнешь...
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".