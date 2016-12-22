Во Франции д’Артаньян заступился за иммидж России

В последние дни уходящего года в Париже, в конференц-зале отеля InterContinental, состоялась конференция «Discovering Russia», организованная Российским федеральным агентством по туризму.



В канун открытия постоянно действующего бюро «Visit Russia» в Париже (перенесенного с декабря на февраль прим.) российские и французские специалисты в области туризма собрались для того, чтобы определиться по приоритетами, обозначить основные проблемы и пробелы перед стартом.



По ходу мероприятия выяснилось что, несмотря на отсутствие до текущего момента во Франции постоянного представительства России достичь удалось все-таки немалого. Об этом свидетельствовали цифры, показывающие рост туризма в наших странах в течении последних лет, несмотря на все внешнеполитические осложнения.



Любопытных результатов удалось достичь также и по форматам сотрудничества. Так по аналогии с проверенным во Франции туристическим маршрутом по самым красивым деревушкам Франции в России появилась Ассоциация, начавшая, при помощи своих французских коллег выстраивать аналогичный маршрут в России. Критерии для вхождения в список предъявлялись достаточно жесткие, однако несмотря на это заинтересованность к участию в проекте выразили многие русские деревни из тех кому посчастливилось быть в курсе российско-французской инициативы. Жителям русских сел оказалась очень близка идея развития туризма на базе сохранения своей идентичности, являющейся, кстати, одним из главных критериев к отбору в маршрут.



Как отметил в своем выступлении руководитель Ассоциации самых красивых деревень Франции Жан Рагон, являющийся в то же время экспертом в Ассоциации самых красивых деревень России, многие российски регионы смогли до сегодняшних дней сохранить идентичность своих деревень. Чем, кстати, не могли похвастаться некторые соседи, такие, как, например, граничащая с Карелией Финляндия, на территории которой практически не осталось деревянных шале, уступивших место современным формам пластика. Сегодняшнее активное знакомство финнов с бытом карельских деревень, которое французы обнаружили во время своего визита стало для них любопытным открытием.



Как рассказал Жан Рагон, новый патриотичный формат убедил и инвесторов. И сегодня у российских инициаторов и их французских партнеров на будущий год календарь был уже плотно расписан.



К слову сказать проект маршрута по самым красивым деревням России оказался не единственным нестандартным проектом, о котором рассказали участники. Присутсвуюший на конференции руководитель экономической группы Посольства России во Франции, советник Дмитрий Плохотнюк поделился информацией о другом проекте, запланированном в районе озера Байкал. Заключался он в построении «французской деревни», включающей в себя гостиничный, торговый комплекс, коммерческую школу и др. Как оказалось под этот перенесенный к китайской границе кусочек Европы уже нашлись и китайские инвесторы.

Впрочем, центральным моментом конференции стала отнюдь не констатация успехов. Полемика среди присутствующих развернулась вокруг вопроса об иммидже России во Франции и его влиянии на развитие туризма.



Присутствующий на конференции потомок легендарного Шарля де Батц, ставшего прототипом д’Артаньяна, Аймери де Монтескью (д’Артаньян) высказал свое огорчение по поводу того, что иммидж России по прежнему во Франции остается плохим и заявил о необходимости что-то с этим делать. В ответ в зале разгорелась полемика вокруг темы отношения простых французов к России и простых россиян к Франции, перекочевавшая далее в обеденный зал и кулуары. Присутствующие на конференции представители французской стороны на своем примере доказывали, что во Франции многие любят и ценят русский народ и русскую культуру. Однако даже они не могли не согласиться с тем, что сегодняшнее изображение России, которое невозможно было оторвать от таких событий, как, например, события в Сирии, является далеко не самым способствующим для россиского иммиджа и развития российкого туризма. И как бы не хотелось изолировать политику и туризм, но привлечь интерес к стране, которая в интерпретации западных медиа только и занимется тем, что нарушает права человека, гораздо труднее, несмотря на все заслуги и признание российских классиков.



Говорилось о том, что многие страны давно работают над своим иммиджем используя современные инструменты - через различные европейскими агентства или филиалы своих национальных офисов для того чтобы и фомировать это самый иммидж и отстаивать свои позиции по приницпиальным вопросам. Не приминули вспомнить и пример Михаила Саакашвили, который накануне осетино-грузинского конфликта будучи Президентом Грузии вложил во французские агентства 10 млн евро для освещения событий в нужном ключе (АН писали об этом факте).

Как показало общение, проблем на старте организации массового туристического потока из Франции в Россию хватало. Но главное, что присутствовало если уж не государственная воля, то хотя бы горячее желание на уровне частных граждан и частных турагенств попытаться реально изменить европейский взгляд на Россию.





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