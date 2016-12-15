В преддверии сезона отпусков в Екатеринбурге пройдет туристическая выставка

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 7 апреля стартует крупнейшая Международная туристическая выставка «Лето-2017». Ежегодное мероприятие будет проводиться в течение двух дней, традиционно обещает собрать свыше 10 тысяч посетителей.

С каждым годом география этого ключевого отраслевого события расширяется, сейчас она включает в себя свыше 20 стран-участниц. Экспозиция встречи совершает хороший охват сферы, что представляет интерес как для специализированных компаний, так и для простых потребителей: первые получают возможность эффективно нарастить объем деловых связей, а вторые – приобрести интересующие продукты на выгодных условиях и узнать о новинках индустрии.

На масштабной площадке соберутся представители туристических компаний, туроператоров, авиакомпаний, мест размещения в России и за рубежом, сервисов, помогающих приобрести авиабилеты и другие востребованные продукты посредством Интернета. Для выставки предусмотрена насыщенная деловая программа, включающая в себя круглые столы, конференции, воркшопы, презентации. Целый блок мероприятия в 2017 году будет посвящен оздоровительному туризму, в рамках которого со своими предложениями всех желающих смогут ознакомить курорты и санатории Уральского региона и других уголков страны.