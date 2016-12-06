Кант, провожающий туристов в аэропорту - это китч

В понедельник, 5 декабря, на Совете по культуре Калининградской области раскритиковали проект "Наш добрый Кант", предложенный депутатом облдумы Александром Мусевичем. Первый образец скульптуры известного философа был продемонстрирован комиссии перед началом заседания.



Согласно задумке автора, фигура философа в натуральную величину и натуральной комплекции, с доброжелательным лицом будет установлена на брусчатом постаменте у Кафедрального собора. Подобные скульптуры в дальнейшем могут появиться и в других местах.



" То ли это Кант, который увидел в луже звездное небо, то ли это Кант, который провожает наших туристов в аэропорту, или это Кант, который благословляет студентов в вестибюле университета перед экзаменами", — перечислил Мусевич. Он подчеркнул, что фигура философа в разных местах города может стать неким региональным проектом — "концепция города добрых людей".



"Очень часто тяжело отличить китч от подлинного искусства. Калининград редкий город, который не обезображен множественными скульптурами. Я видел очень много городов по стране буквально обезображенных то героями любимого фильма, то собакой друга, то пьяным сантехником, то скульптурой соседа, отовсюду торчат. И в таком виде, каком нам сегодня представили Канта, не будет большой разницы между фигурой гнома и философа, - высказал свою точку зрения член совета Евгений Гришковец. - Вряд ли увидев такую скульптуру, кто-то начнет читать его труды. Мне больно говорить это, потому что понимаю, что человек делает проект искренне и совершенно бескорыстно. Но бескорыстие - это дело всех, а художественная среда - удел немногих".

продолжение материала на портале "НИА-КАЛИНИНГРАД" 05.12.16