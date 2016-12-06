Астраханцы разработали туристический проект «Великий шелковый путь»
6 декабря 2016, 15:04 [«АН-онлайн», А. Абрамов ]
Как сообщает ИА «Волга-Какспий» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Астраханской области, в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума его участники обсудили подробности «Великого Шелкового пути».
Тематическая встреча дала возможность астраханцам презентовать туристический маршрут «Путешествие сквозь время. По следам Великого шелкового пути». Авторы предложили посещение знаковых культурных, архитектурных, исторических и природных достопримечательностей, связанных с историей северной ветки Великого шелкового пути, проходившей по территории Астраханского края. Проект готов и предлагается для реализации российским и иностранным туристам в двух вариантах. Первый - круглогодичный тур. Второй - сезонный с посещением дельты Волги в пору цветения знаменитых лотосовых полей.
Эксперты одобрили идею астраханцев. По мнению специалистов, к развитию и продвижению глобального проекта «Великий шелковый путь» на территории России следует привлечь и другие субъекты РФ. Жители Каспийской столицы выступят координаторами по реализации проекта «Великий шелковый путь» на юге России.
по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 05.12.16