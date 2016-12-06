Еще одну награду получил Петербург в области туризма - «World Travel Awards»

На прошлой неделе на атолле Нуну (Мальдивы) состоялся Гранд-финал самой престижной мировой награды в области туриндустрии.

Мировые эксперты туристической отрасли признали Санкт-Петербург лучшим туристическим и культурным направлением мира и присудили премию в номинации "World’s Leading Cultural City Destination 2016".

Выясняется, что пресловутая «русская духовность» была не ругательством, а огромным креативным запасом генеральных стратегических идей, рассчитанных на будущее, и вот оно пришло.

В Гранд-финале наряду с Санкт-Петербургом за звание туристической и культурной столицей планеты боролись ведущие туристические центры мира: Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио де Жанейро, Рим, Сидней и Венеция.

Президент «World Travel Awards» Грэм Кук, комментируя полученную награду, отметил: «Санкт-Петербург по праву признан лидирующем культурным туристическим направлением в мире в 2016 году. Все большее число туристов приезжают в этот город с культурно-познавательными целями. Город активно продвигается на мировой арене».

В сентябре этого года Санкт-Петербург уже был удостоен премии World Travel Awards в номинации «Europe’s Leading Destination» и по результатам европейского отбора вышел в гранд-финал мировой награды.

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