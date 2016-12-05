В Крыму в 2016 году побывало на 22% туристов больше

Все более популярной у туристов становится Республика Крым. Региональное министерство по туризму сообщает, что только за 11 месяцев текущего года турпоток на полуостров увеличился на 21,8 процента.

С января по ноябрь 2016 года в Крыму побывало 5,38 миллиона путешественников, что превышает прошлогодние показатели на 21,8%, передает ТАСС.

Наиболее популярен у туристов Южный берег российского полуострова, его посетило порядка 46% путешественников. Треть турпотока пришлась на Запад полуострова и около 18,5% туристов отдохнули на Восточном берегу Крыма. Оставшиеся 4,5% выбрали для путешествия другие регионы республики.