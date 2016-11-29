Глава Ростуризма рассказал, чем Россия привлекает иностранцев

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафронов уверяет, что иностранцы в России могут найти себе развлечение на любой вкус и достаток, - именно это их в первую очередь и влечет в Россию.

Гости из-за рубежа предпочитают различные туры - культурно-познавательные и этнографические, есть любители (и их тоже довольно много) катаний на лыжах или сплава на байдарках по сибирским рекам, передает «Лента.ru».

Министр также сообщил, что средний путешественник тратит в России порядка 1,2 тысяч долларов. Интересно, что в 2015 году зарубежные гости оставили в нашей стране около 12 миллиардов долларов. Самые популярные российские города у туристов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Новосибирск, и города Золотого кольца, а также крымские места.