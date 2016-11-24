Будущее туристической индустрии Петербурга

Руководители туристической индустрии Петербурга бьются над проблемой круглогодичной востребованности города, а не только в период «Белых Ночей». Этот вопрос уже давно обсуждается, даже создано Конгрессно-выставочное бюро для превращения Петербурга в осенне-зимний период в город конгрессов и фестивалей.



Однако проблема, на наш взгляд, находится в русле социальной культуры соотечественников и их благосостоянии. Когда с блестящего Невского делаешь несколько шагов от него в сторону и попадаешь в прилегающие улочки с подворотнями и видишь, как там живут люди и что эти люди вытворяют в подъездах и лифтах... понимаешь, как далеко еще до осознания

«нового имиджа» Петербурга.



К сожалению приходится признать, что во множестве городов Европы, несопоставимо менее богатых, чем наш город, которые, может, меньше создали в культуре и искусстве, меньше совершили исторических подвигов, — и притом у них другое, бережное, внимательное отношение к жизни.



Создать имидж ведущего делового и конгрессного центра России и Европы невозможно в городе, где жители, измученные нищей жизнью и лицемерием официальной пропаганды, ждут очередных налогов и повышения тарифов ЖКХ.



Продажи продуктов питания в Петербурге падают четвертый месяц подряд, говорится в материалах Петростата.



У нас пожар в доме, уважаемые руководители, а Конгрессно-выставочное бюро ближайшей целью ставит вхождение к 2020 году в Топ-10 городов в Европе и Топ-20 городов в мире, согласно международным рейтингам конгрессных городов.



Они считают, что для достижения поставленной цели в Санкт-Петербурге есть все необходимое, в частности, развитая деловая инфраструктура, а также организаторы мероприятий и сервисные компании, обеспечивающие международный уровень оказания услуг. Кроме того, бюро постоянно проводит целенаправленную работу над тем, чтобы международный бизнес выбирал именно наш город для проведения деловых мероприятий: встреч, конференций, конгрессов, фестивалей, тем самым укрепляя позиции Петербурга в международных рейтингах.



Может для туристов и гостей, которые приезжают на пару-тройку дней, действительно есть все необходимое, но только города без населения не бывает, это уже призрак - лишь тень былого, когда-то яркого и живого.



Впору воскликнуть, подобно унтеру Пришибееву из рассказа Чехова: «Народ, расходись! Не толпись!». Одним словом — не мешай туристам жить.

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