СМИ: Россияне скоро смогут летать в Египет

Эксперты Международной организации гражданской авиации инспектируют аэропорт Каира. В экспертизе принимают участие и сотрудники российского Минтранса, которые отмечают там высокий уровень авиабезопасности.

Российские эксперты считают, что Египет существенно продвинулся в достижении безопасности полетов. Международная воздушная гавань Каира отвечает российским требованиям авиаперевозок (хотя официального постановления на этот счет пока нет), передает ТАСС.

Специалисты говорят, что авиасообщение между Россией и Египтом может снова начать работать уже в начале 2017 года. Открытие авиасообщения между двумя странами начнется именно с каирского аэропорта, после чего лайнеры из России освоят и направления на Хургаду и Шарм-эль-Шейх.