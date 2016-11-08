Туроператоры сообщили, сколько будет стоить путевка в Египет

Российские туроператоры не только готовы в возобновлению продаж путевок в Египет, но даже посчитали их примерную стоимость. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, в среднем, поездка в страну обойдется в 30 тысяч рублей.

Юрий Борзыкин считает, что такая цена довольно бюджетная. Он также отметил, что стоимость может варьироваться в зависимости от «звездности» отелей, сообщает rg.ru.

Также Борзыкин отметил, что, как только авиасообщение между Россией и Египтом восстановится, туроператоры отреагируют немедленно. Они будут готовы доставить граждан нашей страны в «мир фараонов» уже в течение недели.