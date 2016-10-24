Фестиваль Тыквы получил "прописку" в Астраханской области
24 октября 2016, 15:20 [«АН-онлайн», А. Абрамов ]
Камызяк открыл новую традицию – представлять выращенный урожай в необычном формате.
Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, фестиваль тыквы представил все возможные варианты презентации богатого урожая. Участники приготовили угощения и всевозможные творческие изваяния из любимого растения. Полет фантазии у местных рукодельников оказался богатым: домики, кареты, машины, медведей, кошек, замки. Среди авторов поделок – студенты, школьники, детсадовцы с родителями.
Необычную экспозицию организаторы дополнили конкурсами, играми и другими развлечениями для детей и взрослых. Большой спрос гостей вызвала сельскохозяйственная ярмарка. Все желающие не только смогли выбрать тыкву по вкусу, но и купить фермерские овощи, выращенные местными аграриями. Попробовать приготовленные яства на выставке, туристы сочли своей обязанностью. А повара и кулинары предлагали: кашу с тыквой и мёдом в чугунке, яблоки в карамели, айву пареную в запечённых тыквах, конфеты, баранки, пряники. Большую радость у людей вызвал тыквенный фонтан.
Местные власти приняли решение - проводить в Камызяке фестиваль тыквы ежегодно.
по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 24.10.16