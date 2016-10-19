УФАС: Петербург должен расторгнуть контракт с Лебедевым

Комитет по развитию туризма должен до 30 ноября разорвать договор со студией Артемия Лебедева на разработку логотипа Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по городу.



По информации ведомства, дизайнеры по заданию Смольного разработали серию туристических логотипов Северной столицы. В одном из пунктов соглашения уточняется, что работы надлежащего качества приняты комитетом в полном объеме и без замечаний. Таким образом, на момент подписания договора работы уже были выполнены. Антимонопольщики пришли к выводу, что студия Лебедева получила доступ к информации о разработке символа в приоритетном порядке, нарушив требования закона.



«Договор заключался в условиях конфиденциальности, а, значит, другие дизайн-студии были лишены аналогичной возможности по продвижению своих услуг», - уверены в УФАС.



Ранее, в июле текущего года, в УФАС также пожаловалось агентство Generation Brand. Компания считает, что комитет по развитию туризма нарушил ряд законов при покупке туристических логотипов за условный рубль у ООО "Студия Артемия Лебедева", подробнее об этом можно прочесть здесь.



Студия Артемия Лебедева разработала логотипы Петербурга еще в 2014 году, они предназначены для оформления туристической продукции города. Данная тема становилась неоднократным предметом споров, в том числе и на Общественном совете по рекламе, который рекомендовал городским властям впредь выносить такие вопросы на общественное и экспертное обсуждение.

по сообщению портала "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 18.10.16