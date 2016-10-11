Водный туризм будут развивать в Калининградской области

В Гвардейске в рамках государственной программы Калининградской области "Туризм" установлен плавучий причал для маломерных судов. Стоимость проекта составила порядка 1 млн рублей.



Плавучий причал - одна из составляющих инфраструктуры для обеспечения международного водного маршрута Е70. Об этом в понедельник, 10 октября, во время рабочего визита в Гвардейск сообщил врио министра по туризму Калининградской области Андрей Ермак. "Ключевой момент с точки зрения развития водного туризма в Калининградской области - маршрут Е70, который идет от Роттердама до Клайпеды по внутренним водным путям и через территорию области по Преголе и Дейме в Куршский залив и далее или в Тростянку или на Клайпеду. Этот маршрут нанизывает на себя много туристских маршрутов. К этому проекту большой интерес частных инвесторов, уже сейчас некоторые из них самостоятельно вкладывают в него деньги. Например, комплекс "Лангендорф" Эдуарда Воронецкого с обустройством яхтенной марины, это и инвестор Виктор Лидер в Ушаково, который тоже собирается строить яхтенную марину. Завершающий элемент на этом пути - яхтенная марина на реке Тростянка, строительство которой уже завершено и со следующего года начнет функционировать", - сообщил Ермак.



По его словам, водный путь от Калининграда до Гвардейска занимает 2,5-4 часа. "В дальнейшем есть планы сделать такой же проект, как в Тростянке в Полесске и Краснофлотском, чтобы привлечь частный бизнес наличием инфраструктуры", - добавил врио министра.



Как сообщил глава администрации Гвардейска Александр Торба, в следующем году власти города планируют приступить к обустройству променада вдоль реки Дейма. Предполагается строительство мест отдыха: кафе, ресторанов, торгово-развлекательного центра, конкур-парка.

по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 10.10.16