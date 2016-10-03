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//Туризм

Саудовская Аравия ввела визовые сборы за выезд из страны

3 октября 2016, 20:08 [ «АН-онлайн» ]

Саудовская Аравия ввела визовые сборы за выезд из страны
pixabay.com

Падающие цены на нефть заставляют власти Саудовской Аравии искать новые источники пополнения бюджета и статьи сокращения расходов. Помимо сокращения зарплат министрам и госслужащим, ужесточаются визовые сборы для иностранцев.

Теперь они будут обязаны платить не только за въезд, но и за выезд из страны. Помимо того, что стоимость въездной визы увеличилась до 2 тысяч саудовских реалов (с $53 почти до $533), иностранным туристам придется заплатить еще и за выезд из королевства дополнительные 200 реалов (примерно $53).

Виза выдается сроком на два месяца, за каждый дополнительный месяц пребывания в иностранном государстве туристы обязаны заплатить $26.

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