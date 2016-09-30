Рамзан Кадыров рассказал, почему в Чечне невозможно выйти на улицу

Массовый наплыв туристов в Чечню порою затрудняет выход на улицу – такое признание сделал президент страны Рамзан Кадыров на инвестиционном форуме "Сочи-2016", когда его спросили про развитие туризма.

Кадыров сообщил журналистам, что меры правительства республики по развитию и пропаганде туризма принесли свои плоды: каждый день в республике открываются новые туристические маршруты. Очень много туристов приезжает в страну на выходные, так что в Грозном становится особенно многолюдно.

В настоящее время в Чечне работает 16 туристических маршрутов. Основные направления - это Грозный, Веденский, Итум-Калинский районы и комплекс "Кезеной-Ам", передает ТАСС.

Кадыров привел небольшую статистику: в 2015 году Чеченскую Республику посетили более 60 тыс. туристов, а это на 10 тыс. человек больше, чем в 2014 году.