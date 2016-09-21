Федеральные туроператоры высоко оценили маршрут «Легенды Бурятии»
21 сентября 2016, 15:56 [ «АН-онлайн» ]
Федеральные туроператоры высоко оценили туристический потенциал Бурятии. Они отметили на итоговой пресс-конференции, что готовы предлагать своим клиентам туры в республику.
Напомним, федеральные туроператоры работали в Бурятии с 5 по 9 сентября. За это время они проехали по туристическому маршруту «Легенды Бурятии»: побывали на пешеходной экскурсии по Улан-Удэ, посетили этнографический музей и музей истории Бурятии имени Хангалова, ознакомились с бытом бурят в Заиграевском и культурой семейских в Тарбагатайском районах, посетили Иволгинский дацан и съездили на Байкал.
Среди проблем, которые еще предстоит решить, – качество дорог, уборка мусора и высокая стоимость авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.
«По итогам экспертизы нами будет составлена «дорожная карта», где мы обозначим мероприятия, которые необходимо провести, чтобы устранить все замечания федеральных туроператоров. Также подготовим рекомендации для туроператоров, гостиниц, кафе по улучшению качества услуг, чтобы сделать нашу республику еще комфортнее» – отметила председатель комитета по туризму Баярма Цыдыпова.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 20.09.16