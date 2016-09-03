В Приморье появится новый туристический маршрут

На Восточном экономическом форуме заключено соглашение по Восточному кольцу России. Это проект, который будет реализован на международном туристическом рынке двенадцатью регионами Российской Федерации.

Проект подписали губернаторы Дальнего Востока и Байкальского региона, министр культуры Владимирий Мединский и руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Финансироваться проект будет в рамках федеральных целевых программ. Ключевую роль в Восточном кольце отвели Приморью как «воротам нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион». Выгодное географическое положение и упрощенный визовый режим позволяет туристам без лишних формальностей прибывать во Владивосток и дальше путешествовать по всему Дальнему Востоку. Они и прибывают, - приток одних только китайских туристов в Приморье к сентябрю составил 65 % по сравнению с прошлым годом.