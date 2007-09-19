И родина щедро напоит весь мир

Помнится, незабвенный водовоз советской киноклассики пел: «И, выходит, без воды - и ни туды и ни сюды!» Еще совсем недавно эта нехитрая песенка воспринималась разве что с улыбкой. Сегодня ее смело можно назвать пророческой. А уже завтра она станет руководством к действию не только для всех нас, водохлебов и бизнесменов - торговцев минералкой, но и для руководителей государств. Как похмелье за празд­ник безудержного потребления, на постиндустриальный мир надвигается невиданная жажда. Через 15-20 лет вода будет стоить куда дороже нефти. Футурологи предрекают: за водные ресурсы разгорятся такие войны, по сравнению с которыми иракская кампания Буша покажется загородной прогулкой детсадовцев.

Тогда Россия, в который раз за свою историю, окажется впереди планеты всей: наши стратегические запасы прес­ной воды поистине колоссальны! Главное - сберечь их, защитить от собственной расхлябанности и беспечности...

Экономика просит попить

МАСШТАБЫ проблем, связанных с «мировой жаждой», впечатляют. По данным ЮНЕСКО, сегодня каждому пятому человеку на Земле не хватает воды. Цифры, которые были приведены Международным институтом по вопросам управления водными ресурсами (IWMI) на прошлогодней Международной неделе воды в Стокгольме, еще жутче – от нехватки живительной влаги для питья и иных физиологических и гигиенических нужд страдает каждый третий землянин. При этом обе уважаемые организации утверждают, что дальше будет только хуже, и сходятся в прогнозе на ближайшие годы. Уже к 2025 г. число постоянно жаждущих перевалит за 40% от числа всех обитателей нашего «шарика».

Нам, возможно, не грозит всемирная засуха, хотя глобальное потепление постепенно вводит сухой закон и в местах, где раньше об этом не задумывались. Речь не о том, что пресной воды очень скоро вульгарно не хватит на всех. Воды хватает. Но вот распределена она на планете крайне неравномерно. Как нефть и газ, например: где залейся, а где – и не надейся… Особенно сухо к людям природа уже в наши дни относится в Африке, Индии и Китае, на Ближнем Востоке, в Мексике и даже в некоторых районах США (например, в бассейне реки Колорадо, как ни странно).

Дефицит ощущается не только в странах, где с гидроресурсами всегда была напряженка. «Засыхать» постепенно начинают и страны, в которых бурно развивается промышленное производст­во. Мировая экономика заявляет все большие аппетиты на «прозрачное золото». К 2030 г. производство сельхозпродукции, например, по оценкам специалистов, вырастет в мире не менее чем на 80%. А замену воде для орошения полей человечество пока не придумало. Да и возможно ли ее придумать? (По данным специалистов, на орошение полей уходит более трети всех используемых гидроресурсов!) Промышленность тоже глотает воду, как Гаргантюа с похмелья, – во все возрастающих объемах. Самые «жаждущие» отрасли растущей мировой экономики – энергетика, металлургия, целлюлозно-бумажная, топливная, пищевая и химическая – только наращивают объемы производства. И по­требления жидкости, разумеется.

Истощаются ли катастрофически запасы пресной воды в глобальном масштабе? Однозначного ответа на этот вопрос у ученых нет. Круговорот воды в природе – понятие, известное каждому школьнику. Но то, что в результате жизнедеятельности человечество постоянно «плюет в колодец», из которого пьет, бездумно загрязняя обширные акватории, – очевидный факт.

Осознав масштабы проблемы, с 1993 г. ООН призвала человечество отмечать Всемирный день воды (ежегодно 22 марта). Чтобы хоть раз в году люди задумались над тем, например, что по неумолимой статистике каждые восемь секунд от болезней, связанных с нехваткой воды, на планете гибнет ребенок…

По сообщающимся сосудам

САМЫЕ крупные в мире запасы пресной воды – в Бразилии. Россия – на втором месте. Однако это если считать в рамках простой арифметики. А если смотреть с точки зрения геополитики – тут нашей стране нет равных. Все-таки родина футболиста Пеле и «тетушки Чарли» находится в менее выгодном географическом положении – как говорится, за семь морей от основной массы потребителей. Конечно, когда мировая жажда станет совсем уж нестерпимой, воду и в танкерах станут возить, как сегодня возят нефть. Тогда и «аква бразилиа» найдет своих потребителей. Нам проще: у нас крупнейшие поглотители воды – буквально под боком. Им воду можно гнать по суше, как говорится, по сообщающимся сосудам.

Аргумент статистики

В РОССИИ более 2,5 млн. рек (получается по штуке на каждые 60 россиян). Из них 214 – «великие реки», длиной более 500 километров. В реках воды – 26 тыс. куб. километров.

Примерно столько же гидроресурсов – 26,5 тыс. куб. км содержат 12 крупнейших российских озер. Основная часть воды аккумулирована в Байкале (20% мировых запасов), Ладожском и Онежском озерах.

Но и это не все! Россия богата еще и ледниками – резервуарами чистейшей пресной воды. Сосредоточены они главным образом на арктических островах и в горных районах (Новая Земля – 24 300 куб. км, Северная Земля – 17 470 куб. км, Земля Франца-Иосифа – 13 700 куб. км, горы Кавказа – 1230 куб. км).

На территории страны функционируют десятки тысяч водохранилищ. Общая вместимость этих водоемов составляет примерно 800 куб. км пресной воды.

На нашем континенте – колоссальные рынки сбыта. Быстрорастущие экономики Китая, Индии, Турции, Юго-Восточной Азии, традиционно засушливый Ближний Восток, да и старушка Европа в обозримом будущем – все будут нуждаться в «подпитке» год от года сильнее. Естественным образом возникает вопрос: как будем транспортировать водичку? Об этом никто всерьез пока и не задумывался! Трубопроводы ближайшего будущего – не нефтяные или газовые, а водяные. Но таковых пока не то что в проекте – нет даже в виде идеи…

Есть и другие варианты прокачки «прозрачного золота» на юг. Так же, как и повсюду в мире, речная сеть на территории России распределена неравномерно. Реки у нас текут большей частью в северных и горных районах, оставляя южные «в сухом остатке». Над «брежневским» грандиозным проектом по переброске сибирских рек в южные республики СССР много смеялись в свое время. А зря. Возможно, проект не был в достаточной мере продуман и просчитан по последствиям, однако сама по себе идея дать плодородному, но вечно сохнущему югу «большую воду» отнюдь не безумна. Более того, к ней, вероятно, рано или поздно придется вернуться. И скорее всего, не только на словах – на деле. Не предлагать же покупателю товар с пометкой «Самовывоз»! Такой вариант возможен при торговле ледяными глыбами со Шпицбергена, но не «живой водой» с берегов Лены или Иртыша…

Аргумент специалиста

ГЛОБАЛЬНОЕ потепление тоже нам на руку. Так, директор Государственного гидрологического института (Санкт-Петербург) Игорь Шикломанов утверждает, что за последние 25 лет в России произошло общее увеличение возобновляемых водных ресурсов (стоков рек) примерно на 5%. Именно благодаря повышению среднегодовой температуры.

Россия же в настоящее время берет для своих нужд не более 2% от «общей массы» воды из возобновляемых источников.

Впрочем, и для танкеров у нас работа найдется. Кстати сказать, плавсредст­ва для перевозки воды будут стоить существенно дешевле, чем для транспортировки нефти. На них не потребуются многосложные и затратные защитные механизмы и двойные корпуса. Ведь в случае даже самой страшной катастрофы такого танкера в Мировой океан выльется не мазут, а всего лишь пресная водичка…

Держи кран шире!

ЕСЛИ признать очевидное: пресная вода – богатейший ресурс завтрашнего дня, возможно, уже сегодня стоит задуматься и о создании своеобразной «водной ОПЕК», в которой Россия, как ни крути, будет играть ведущую партию. Хотя эта идея ни одному российскому политику в наши дни, похоже, и не снилась…

Впрочем, радужные мечты о будущем, когда бюджет страны будет пухнуть от «вододолларов», способны и засохнуть на корню. Если вовремя не прекратить безалаберное разбазаривание водных ресурсов. А с этим у нас как раз «все в порядке».

Гидротехнические сооружения большей частью находятся в катастрофическом положении. Ежегодно на них происходит до 60 крупных аварий с ущербом до 10 млрд. рублей. Удивляться нечему, ведь целому ряду крупнейших гидроузлов – более 100 лет от роду! А последние серьезные ремонтные работы на них в лучшем случае проводились в советское время…

Гидроресурсы на российских просторах испаряются (в переносном и буквальном смыслах) бессмысленно и повсеместно. По оценкам специалистов, более 20% воды теряется в изношенных трубах коммунального хозяйства страны. До 10% – потери на промышленном производст­ве из-за устаревших технологий. В мире, кроме того, активно переходят на экономную гидропонику и точечный полив сельхозкультур «под корень», а у нас в орошаемом земледелии льют по старинке, сколько не жалко.

Причина тривиальна: вода в России со времен царя Гороха (то есть всегда!) стоила копейки и до сего дня не воспринимается в категории экономического продукта. Предприятия платят смехотворные 30–50 коп. за 1 тыс. л воды. Граждане «отстегивают» примерно 35 руб. в месяц без какого-либо лимита – держи кран открытым хоть круглые сутки! Правда, пусть ни шатко ни валко, но в стране идет внедрение водомерных счетчиков – может быть, со временем хотя бы на уровне частного потребления ситуация начнет меняться в лучшую сторону… Стоит заметить, что европейцы раскошеливаются за воду куда щедрее нашего: по 2–3 евро за кубометр. В России, по расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, справедливой ценой на воду сегодня были бы 2–3 руб. за куб. В этом случае государство смогло бы содержать водное хозяйство страны в приемлемом состоянии.

Но бездумная и безумная расточительность – еще не самое страшное. Куда опаснее масштабы загрязнения российских водоемов. По официальным данным МПР, ежегодно в них сбрасывается до 60 куб. км (!) всевозможной дряни. Наибольшие объемы сточных вод дают промышленные предприятия (63,1%), жилищно-коммунальное (24,9%) и сельское хозяйство (11%). Воды тысяч российских рек непригодны для питья даже после самой глубокой очистки. Суммарный же ущерб от загрязнения водных объектов в целом по стране ежегодно превышает 70 млрд. рублей. Тогда как штрафов за свои «грязные делишки» виновники платят всего-навсего около 500 млн. руб. в год. Как говорится, почувствуйте разницу… Пока такое продолжается, разве директору предприятия-«грязнули» имеет смысл тратиться на обновление очистных сооружений? Да зачем?! Проще штраф заплатить.

Прямая речь

Валентана ПРЯЖИНСКАЯ, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук, профессор:

– Водный кодекс, который действует у нас с 1 января 2007 г., нельзя назвать удачным. Он, конечно, подробно определяет права собственности (чего в предыдущих кодексах вообще не было), но очень невнятен в вопросах водопользования, во многом декларативен и нуждается в большом количестве дополнительных нормативных актов. Кодекс не решает главные задачи: даже приблизительно не определяет, сколько платить за пользование водой и сколько – за ее загрязнение. А ведь других действенных рецептов сохранения водных ресурсов попросту не существует. Стоит отметить, что при подготовке Водного кодекса правительство присылало в наш институт все его варианты, мы исправно готовили свои заключения, но… Они в итоге так и остались на бумаге.

Что же касается создания некоего концерна «Воды России» – такая структура не решит проблем отечественного водного комплекса. Подразумевается, что это будет коммерческая структура в масштабах всей страны. Но такого нет нигде в мире, чтобы част­ные компании заправляли водными ресурсами! Тем более в нашей большой стране, с самыми разными видами водоемов. Водным хозяйством в России вообще невозможно управлять из одного центра. Потому что единых рецептов решения проблем на местах не существует – слишком многообразны и различны российские водные объекты.

У нас есть Федеральное агентство водных ресурсов. У него достаточно полномочий. Просто работает агентство только три года и не успело по-настоящему встать на ноги. По-хорошему нужно совершенствовать его работу, и тогда многие проблемы водного хозяйства России будут решены.

Стоит ли удивляться, что почти 50% населения в стране употребляют воду, не соответствующую общепринятым санитарным требованиям? Отставание России по средней продолжительности жизни граждан от развитых стран медики связывают как раз с потреблением некачественной воды.

Канал имени Лужкова

В КОНЦЕ 2002 г. много шума наделала очередная глобальная идея московского мэра. Он предложил вернуться к проекту переброски сибирских рек на юг. В записке на имя президента Юрий Лужков изложил подробности и выгоды данного проекта.

На реке Обь около Ханты-Мансийска следует соорудить водозаборную станцию. От нее прорыть канал длиной более 2,5 тыс. км (до Сырдарьи в Узбекистане), шириной в 200 м и глубиной в 16 метров. По его берегам поставить от 5 до 8 насосных станций, чтобы в итоге поднять воды Оби по пути следования на 110 метров. До потребителей в год будет доходить около 25 куб. км воды. Это не более 7% общего стока реки Обь. Капля в море! Однако в целом этой водой можно было бы оросить 4,5 млн. кв. км полей в Курганской и Челябинской областях, а также в Казахстане и Узбекистане.

По действующим сегодня в Средней Азии ценам на воду российский бюджет мог бы получать до 4,5 млрд. долл. в год. А в перспективе возможно было бы дотянуть канал до Туркмении и Афганистана. В предложении москов­ского мэра легко обнаруживается и шкурный интерес. Рытье суперканала способно на годы загрузить работой столичный строительный комплекс. Появится работа и для уникального проходческого щита «Херренкнехт», который прорыл двухкилометровый тоннель под Лефортово, а ныне ржавеет без дела. Ведь на пути «канала им. Лужкова» воду в некоторых местах вполне можно пустить подземными тоннелями, а не «тащить» через естественные возвышенности мощными насосами.

Президент поставил на записке Лужкова дежурную резолюцию для правительства: «Проработать вопрос». Сибирские губернаторы и ученые обрушили на Лужкова вал критики. Правительство «замотало» вопрос. На сегодня записка словно в воду канула…

И все равно к проекту придется вернуться! Если и не Лужкову, то следующему поколению российских политиков. Ведь в Сибири потребление воды в 50 раз меньше имеющихся запасов. А Средняя Азия сохнет все сильнее.