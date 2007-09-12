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Русские в Средней Азии

Званые гости или нерадивые хозяева?

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовил Олег ГРУЗДОВ ]

Русские в Средней Азии

 Средняя Азия – самая странная часть Советского Союза и исторической России. Сейчас ее предпочитают называть Центральной Азией. А еще эти территории ошибочно называют Туркестан. Ошибочно потому, что там не одни только тюрки живут.

 Что нужно России от республик Средней Азии? Что азиат­ские государства ждут от России? Эти вопросы волнуют сегодня многих россиян. Но немногие понимают, что дальнейший политический выбор и стратегия развития России – европейский или азиатский «путь» – определяются не только и не столько в высоких эшелонах власти. Эти вопросы решаются по фактическому состоянию дел.

 Рассказ профессора Православной академии Владимира МАХНАЧА о независимых государствах Средней Азии и об историческом месте России в их судьбе.

 РОССИЯ никогда не стремилась в Турке­стан. Это принципиально. Она продвигалась на территории Тур­­кеста­на, которые были не заняты. А главным оппонентом России в Азии на протяжении почти 250 лет была Великобритания.

Геополитическая дуэль

 РАЗГОВОР о Средней Азии разумно начать с Индии. С тех времен, когда в ее состав входили нынешние Пакистан с Бангладеш. Два самостоятельных государства, окружающие с двух сторон современную Индию, появились лишь в ХХ веке. Пенджабское – Пакистан и «страна бенгалов» – Бангладеш.

 Вот оттуда и двигались в Среднюю Азию англосаксы. Натиск был таков, что им даже не хватало людей, чтобы контролировать все захватываемые территории. А местные не очень-то желали стеречь свои исконные земли в пользу Лондона.

 Но британцы продолжали настойчиво продвигаться к границам Российской империи. И уже в XVIII в. начали подкармливать диких номадов-кочевников, грабивших россий­ские окраины.

 В XVIII в. это было еще терпимо – русские прикрывались с юго-востока казаками: Оренбургским, Уральским, Сибир­ским казачьими войсками. Но со временем натиск становился все сильнее.

 Великая Англия хотела заменить собой вышедшую в расход Турцию.

Вечный «второй фронт» России

 ПОЧЕМУ, например, в XVI–XVII вв. Россия не могла навести порядок в Восточной Европе? Это наши земли – православные, там же жили и живут наши братья.

 Но Россия не смогла помочь потому, что «снизу» ее подпирало «турецкое подбрюшье» – Крымское ханство, Ногайская орда и прочие вассалы Османской империи, угонявшие пленных на невольничьи рынки Стамбула, Антакии и других городов. Для России это был вечный «второй фронт».

 Когда сейчас говорят о тяжелом геостратегическом положении России, то забывают, каким тяжелым оно было в XVIII веке. Тогдашних русских можно назвать гениями геостратегической политики.

Азиатская любовь… к рабам и набегам

 АНГЛИЧАНАМ было легче, чем нам, потому что они воевали с туземцами. Руками тех же пенджабцев. А нам приходилось проливать свою кровь.

 Русские никогда не хотели владеть Средней Азией с ее устойчивыми религиозными и мест­ными структурами. Мы изначально и Казань не хотели присоединять. Было един­ственное желание иметь в Казани дружественного хана. И Астрахань не хотели по той же причине. И самой сокровенной мечтой москов­ских правителей было – подружиться с крымским ханом.

 В Средней Азии так не получалось. Тюрки там были более дикими, менее культурными, чем казанские татары. Любили набеги, рабов. Россия не хотела присоединять Туркестан категорически. Мы заняли часть Закаспийской области (ныне Турк­мения) лишь потому, что там просто никого не было.

Александр III посадил туркменов на коней, а мог и на кол…

 КОГДА генерал Скобелев занял самый сильный аул Туркмении – Ахалтеке, местный этнос – текинцы – решили, что их уничтожат. Не было у них больше сил бороться против стальных русских пушек и проводной связи.

 Но император Александр III выразил ахалтекинцам благодарность за то, что они были верны своему эмиру. За это он их прощает и дарит каждому коня. После этого как минимум три поколения простодушных текинцев были благодарны Александру III.

 Поэтому туркмены отнеслись к русским с искренним радушием – приглашали служить наших врачей, инженеров, офицеров. Офицеры получали огромного размера ордена, во всю грудь, – бухарские и хивинские.

 Более того, местные жители Средней Азии не обязаны были нести военную службу в России – формально они жили в независимых государствах. Но добровольно служить им было можно. И они служили в добровольческих частях. Правда, части эти были не самого лучшего качества. Но воины храбрые, поэтому совершали подвиги.

 Потом случилась поразительная вещь. Текинцы служили в русской армии в Первую мировую войну. Значит, они любили русских, если пошли их защищать?

 Кстати, они подарили нам еще до войны по боевому кораблю. Эскадренный миноносец «Эмир Бухарский» был построен на бухарские деньги, а канонерская лодка «Хивинец» – на хивин­ские. Ведь подарили – независимые государства. Это о чем-то говорит? Такого вообще не было в мировой истории.

 Во второй половине XIX в. Россия пришла и на Памир. С одной стороны, политически не было большого желания завоевывать эти территории. С другой, это было очень легко сделать. Евразийское пространство окружено горами и представляет собой единообразный ландшафт, «вмещающий» степи и тайгу. Поэтому народы, живущие там, обладают сходными с русскими характерами – будь они христиане (большинст­во), мусульмане (меньшинст­во), буддисты (совсем немного). Ужиться было можно.

Русские избавили Эмираты от «клоповника»

 В КОНЦЕ XIX столетия наша экспедиция отправляется в Туркестан. Там было три эмирата – Бухар­ский, Хивинский и Кокандский. Или Кокандское хан­ство – что, по сути, одно и то же.

 Этой статьи не хватит, чтобы живописать, как петербургское правительство боролось за сохранение Кокандского хан­ства. Оно посылало войска, оружие в помощь хану. Но он был неудачным правителем и не смог сохранить свою власть даже с русской помощью. В конце концов Коканд вместе с Ташкентом пришлось присоединить. А вот Бухарский эмират и Хивин­ское ханство сохранились. Но там не было власти.

 Конечно, про­явилась цивилизаторская миссия русских царей. Думается, что жители Хивы, Бу­­хары и тем более Ко­канда отнеслись к этому благожелательно. Потому что жить им не мешали. Действовал шариат, то есть исламское право. Адат – то есть обычай – соблюдался. Но бесчеловечные наказания русские запретили к большой радости и тюрок, и таджиков, которые на самом деле иранцы. Например, отменили «клоповник». Было такое наказание – полуголого дех­канина сажали в яму с клопами, где его ели, а точнее – пили, голодные клопы.

 Шариатские суды лишили права смертной казни. Нельзя было сажать на кол, бить по ногам палками.

 Кокандом стал управлять туркестанский генерал-губернатор. Первым был великий Кауфман. А Бухара и Хива обязались официально не заключать международных договоров и не поддер­живать самим прямых международных связей – никаких, без согласия санкт-петербургского правительства.

 То есть, если говорить по старинке, они стали вассалами Российской империи, но не подданными. Они не обязаны были платить России налоги, служить в русской армии.

 Вопреки нежеланию цар­ского правительства присоединять земли, это сделали большевики.

Ленин и Чичерин отняли у таджиков их гордость

 СТРАШНЫЕ преступления в Средней Азии еще до Сталина совершил Ульянов-Ленин и сделал это руками наркома иностранных дел Чичерина. Он переделил эмираты на новые республики. Ведь в состав Советского Союза входили Бухарская Народная Республика, Хивинская Народная Республика. А что из этого сделали в Советском Союзе? Узбекистан. И отняли лучшие таджикские земли у дружественных нам таджиков. Узбеки – тюрки, а таджики – иранцы, они же – арийцы.

 А что такое отнятые у таджиков Самарканд и Бухара? Это примерно то же самое, что у русских одновременно отнять Москву и Санкт-Петербург.

 Это древние таджикские города. И даже сейчас в них проживает большинство этнических таджиков. Вот что еще дико усложняет ситуацию в Средней Азии.

Текинские капитаны спасали русских генералов

 И ВОТ пришло время, когда русских генералов, пытавшихся спасти Россию от Временного правительства – Корнилова, Алексеева, Деникина, – арестовали и постыдно содержали в Быховской тюрьме. Кто не дал распустившейся пьяной солдатне просто убить русских генералов? Текинцы и текинские капитаны – армейские капитаны, служившие в русской армии. Кстати, знакомое многим слово «курбаши» означает «капитан». Так вот, они недвусмысленно дали понять, что текинцы будут стоять насмерть. И пока они живы – в тюрьму никто не войдет.

 Но этим все не кончилось. Сегодня это сложно доказать строго – пока нет на руках цифр и имен. Но это было. Самыми отчаянными, страшными и жестокими курбаши басмаческого движения были поименно – те же самые текинские капитаны, которые спасали русских генералов: Корнилова, Маркова, Деникина, Алексеева. В этом была разница в их отношениях к русским и к большевикам.

 То есть текинские капитаны-курбаши были самыми жестокими басмачами Средней Азии. А до этого они были героями русской армии. Почему? Потому, что запретил «Белый русский Царь» «клоповник». И все обрадовались. Но шариат-то он не запретил. На ислам-то не посягал.

 Нам не надо там было быть никогда.

Геополитика – дело тонкое

 ПОЧЕМУ нельзя было упускать Среднюю Азию? Тогда нам постоянно грозила Англия. Мы даже ввязывались в афганские дела. Это англичане три раза вводили туда войска и два раза теряли там армию. Их били «дикие», но доблестные афганцы. Но и сегодня нам по двум причинам важна Средняя Азия. Мы не имеем права ее отпустить. Во-первых, у нас сейчас нет сильных дружественных «ханов» на границе. А именно оттуда, из Афганистана, идет сегодня основная волна азиатских наркотиков. Не контролировать эту границу нельзя. Можно, конечно, запереться – но по какой границе? У России нет тех прав, какие были у СССР. Закрыть же границу между бывшими союзными республиками и Россией мы не можем. Ни при каких обстоятельствах. Иначе бросим там своих соотечественников.

Пролетарская солидарность вместо суфийских традиций?

 В СРЕДНЕЙ Азии есть два серь­езных аспекта религиозной традиции. Одна из них касается и нашего Дальнего Востока – буддистов Бурятии, той же Тувы. Другая – только мусульман Средней Азии. Там очень сильна суфий­ская традиция. Суфии христианам дружественны. Христиане не просто «люди книги» – это братья, которые в чем-то знают больше, чем мусульмане.

 Например, некие глубокие суфийские системы не отрицают пресвятую Троицу. Только суфии считают, что триединст­во – это тайна, а христиане ее сделали доступной всем профанам.

 В Средней Азии существуют до пяти суфийских орденов. На Кавказе два ордена. И все они к нам точно очень доброжелательны. Но кто же у нас этим занимался? Кто сейчас думает об этом?

 Суфизм из всего ислама наиболее близок к христианству. Не потому, что суфии собираются стать христианами. Отнюдь нет – они правоверные мусульмане. Просто они лучше всех понимают нашу близость.

 Вот что получается в итоге. Во-первых, суфийская традиция сблизила бы Россию и Среднюю Азию против Запада. На Востоке Запад начинают презирать, потому что он отворачивается от христианства.

 В суфийской традиции это прослеживается довольно тонко – там есть понятие «человек, не знающий Бога». Это хуже еретика и колдуна. К нам на Востоке относятся плохо те, кто считает, что русские не знают Бога.

 Мы сами виноваты – дали повод. Отсюда и боевики, которые сражаются против нас на Кавказе. Но Иран, который считает, что русские Бога все-таки знают, – ни одного боевика к нам не послал.

 Во-вторых, весь Восток звал нашего государя «Белый Царь». Это и сегодня имеет для них важное религиозное значение – в Москве «Белый Царь»!

Последняя советская перепись

Среднеазиатская статистика времен недоразвитого коммунизма

 ПО ПОСЛЕДНЕЙ советской переписи, среди населения Узбекской ССР было 10 млн. 569 тыс. узбеков и 1 млн. 666 тыс. русских. Сейчас русских меньше. Что, 1,5 млн. выбросили? А ведь там были еще народы, которые всегда привержены России, а не Узбекистану. Те же татары, корейцы, которые там живут.

 О Казахстане и говорить нечего – русских там и сейчас больше, чем казахов. Это известно. Земли-то это русские.

 Но есть и земли так называемого Туркестана – Киргизская ССР, где, по данным той же переписи, проживало 1 млн. 687 тыс. киргизов и 912 тыс. русских. Причем в число русских около 100 тыс. украинцев не включали. Немцы уехали. Но остались татары, уйгуры, которые скорее с русскими, чем с киргизами. Остались таджики.

 В Таджикской ССР было 2 млн. 237 тыс. таджиков, и вслед за ними по численности шли узбеки. Но ведь и русских 395 тыс. – совсем не маленький анклав.

 Туркменская ССР, так называемая Туркменбашетия, состояла из 1 млн. 892 тыс. туркмен и 349 тыс. русских, 40 тыс. татар, 37 тыс. украинцев, 27 тыс. армян.

 Все это были территориальные приобретения советского периода. В советское время мы наполнили их заводы русскими рабочими. Как с этим теперь быть? Это ошибка или даже преступление советского режима. Мы не должны были этого делать. Не должны были там ассимилироваться. Помогать им? Да.

 

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