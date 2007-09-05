Тайна желтого дьявола

По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 160 т золота, в рыночных ценах это 100 млрд. рублей. Но «желтого дьявола» в стране всегда добывалось значительно больше, чем показывала статистика. Параллельно с официальной индустрией в стране работает огромный теневой сектор, производящий драгоценный металл почти в тех же объемах. По некоторым оценкам, нелегальное происхождение имеет каждый третий грамм золота, продающегося в российских ювелирных магазинах. Откуда берутся теневые тонны желтого металла?

Таежные миллионеры

«Я В ЗОЛОТОМ бизнесе с 1992 г., кое в чем разбираюсь. По моим оценкам, в нелегальном обороте находится около 20 т золота в год», – утверждает Виктор Охотин, совладелец фирмы «Заводская компания металлов». Другие эксперты приводят еще более впечатляющие цифры. До недавнего времени руководители МВД не стеснялись говорить, что теневой рынок золота в России достигает 40 т в год. В «Союзе золотопромышленников» утверждали, что «черные старатели» обеспечивают 10–15% добычи.

Сейчас, когда к скупке золота допустили не только Гохран, но и коммерческие банки, аналитики стали осторожнее. Но в частных беседах многие обращают внимание на тот факт, что сразу после прихода на рынок банков объемы золотодобычи в России резко «возросли», увеличившись на 30–40%. Чудо объясняется просто: некоторые банки занялись отмыванием нелегального золота. Незаконно добытый металл накапливается в контролируемой финансистами артели, затем банк покупает его, и «левое» золото легализуется.

Эксперты говорят о четырех источниках пополнения нелегального рынка. В первую очередь это воровство на приисках. Какая часть добытого металла уходит налево? «Например, в ЮАР при добыче расхищается 10% золота. И это при том, что там оно добывается в шахтах, где контроль строже. Сомневаюсь, что в России, где большую часть золота намывают на поверхности, воруют меньше», – рассказывает представитель «Союза золотопромышленников».

Богатство со свалки

ВТОРОЙ источник золотых ручейков, впадающих в бурный поток черного рынка, – аффинажные заводы. Эксперты приводят в пример нашумевшую историю хищений металла на Приокском заводе цветных металлов. Получая золотой песок на переработку, приемщики занижали пробу, оставались излишки. По оперативным данным, с 1991 г. оттуда похитили не менее 1 т золота. Всего в России работают восемь подобных предприятий. Хотя после приокских событий контроль над ними сильно ужесточили.

Третий источник нелегального металла – разработка техногенных месторождений (так геологи называют промышленные отвалы). Она обеспечивает до четверти теневого оборота золота, уверен доцент Московской геологоразведочной академии, в прошлом главный геолог Министерства геологии РСФСР Александр Сурков. Официально разработка отвалов запрещена. Но это не мешает процветанию бизнеса десятков тысяч «черных старателей», извлекающих огромные прибыли, просеивая «отходы».

Золота в отвалах очень много. «С 1968 г. я изучаю отвалы, оставшиеся после отработки россыпей. Лично измерил около 1,5 млн. золотин и пришел к выводу, что масса металла, который буквально уходит сквозь пальцы, может в 1,5–5 раз превышать массу добытого», – рассказывает Александр Сурков. В отвалах хватает не только золотого песка, но и самородков, которые также выбрасываются устаревшим оборудованием. Народные умельцы ищут их с помощью металлоискателей.

Всего в России, как полагает Сурков, черным старательст­вом занимаются как минимум 15 тыс. человек. Но на прочесывании отвалов зарабатывают не только они. Нередко рядом с золотодобывающими заводами возникает предприятие-спутник, которое дорабатывает отходы. Но поскольку считается, что содержание золота в отвалах ничтожно, сдают лишь малую часть добытого.

Четвертая, не менее обильная золотая жила – переработка вторсырья. Только в период с 1980 по 1990 г. оборонная промышленность СССР израсходовала 212 т золота, а накопленные запасы вторсырья, по разным оценкам, содержат до 600 т золота. Основной продукт для переработки – военная техника. Например, в стандартных приборах радиолокационной разведки содержится до 2 кг золота.

«Уверен, значительная часть золота, добытого из вторсырья, уходит налево – речь идет о 3–4 т в год. За этим могут стоять не только вьетнамцы, которые традиционно извлекают золото из радиодеталей в кустарных условиях, но и некоторые из 500 предприятий, занимающихся переработкой вторсырья официально», – комментирует ситуацию Алексей Василивецкий, директор агентства новостей «Карат» (специализируется на новостях о рынке драгоценных металлов).

Его слова подтверждает директор компании, официально занимающейся переработкой списанной военной техники по согласованию со службой снабжения тыла Минобороны. Часть извлеченных из лома металлов отправляется на аффинажные предприятия, а часть уходит налево. Выгоднее всего заниматься металлами платиновой группы. Их добывают из той же военной техники или оборудования химической промышленности. Поскольку по закону единственным покупателем является государство, переработчики выходят из положения, продавая не чистый металл, а соли, например, галогениды палладия.

Еще одним источником пополнения нелегального рынка стала скупка золотого лома и ювелирных изделий у населения. Речь идет о тех самых загадочных личностях с табличками «Куплю золото». «Во времена СССР население сдавало в скупки примерно по 12 т золотых изделий в год. Сейчас эти объемы снизились до смехо­творных размеров. Например, после 1995 г. в Моск­ве нам ежемесячно сдавали всего по 1 кг. Где остальное? По моим оценкам, ежегодно у населения нелегалами скупается до 4 т металла в переводе на чистое золото», – задается вопросом бывший генеральный директор «Росювелирторга» Анатолий Старков.

Правоохранительные органы сетуют на несовершенство законов – привлечь скупщика ювелирных изделий к ответственности по действующему законодательству невозможно – и просят Думу ужесточить правила.

Пробы ставить некуда

К ЮВЕЛИРАМ в итоге стекается почти все золото, скупаемое у населения на вокзалах и рынках, большинство того, что добыто из лома и т.д. Насколько велика вероятность нарваться на такое золото?

Российский рынок ювелирных изделий оценивается в 100 млрд. руб. в год. Из них примерно половина приходится на изделия российского производства. «А нелегальный рынок ювелирных изделий в пересчете на чистое золото составляет около 12 т», – полагает Валерий Радашевич, президент «Гильдии ювелиров России».

Итак, каждый третий грамм золота – нелегальный? В Пробирной палате говорят, что качество фальшивого клеймения возрастает из года в год, а пробность нелегально произведенных ювелирных изделий, как правило, соответствует клейму. «Обнаружить поддель­ное клеймо непросто, да и человеческих ресурсов не хватает – в «Пробирном надзоре» работают всего 45 человек, которые могут ежегодно проверять не более 10% ювелирных магазинов России, то есть в среднем каждый магазин проверяется раз в 10 лет», – жалуется замруководителя «Пробирной палаты России» Андрей Белов.

Но подделывать клейма вовсе не обязательно. Георгий Канн, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и драгоценных камней ГУБЭП России, приводит такой пример: «Некоторые ювелиры на вполне легальной основе приобретают ровно столько золота, сколько необходимо для изготовления замочка на цепочку. Замки клеймятся, вставляются в цепочку – и километры цепей, изготовленных из теневого золота, легализуются».

Черные старатели

ПЕТР I обронил фразу: «Торговля золотом – дело исконно воров­ское, потому жалованье положить им мизерное да вешать по одному в год, дабы другим неповадно было». Он говорил о купцах, которым поручали на казенные деньги закупать золото для перепродажи. С тех пор многое изменилось, но черный рынок «желтого дьявола» в стране по-прежнему на коне.

Основной источник металла на нелегальном рынке – «черное старательство». Люди этой профессии составили особое сословие, история которого уходит корнями в середину XIX века. В 1840-х гг. в Сибири Никифор Сюткин нашел самый крупный в России самородок «Большой треугольник» весом 36,2 кг. Вскоре открыли сотни богатых месторождений, в регионе началась золотая лихорадка.

Известия о таежных богатствах привлекли десятки тысяч охотников за удачей. За несколько лет население Красноярска, который стоял на богатейших золотых жилах, выросло в 50 раз. «В Красноярске начались пьяные оргии. Местных девиц легкого поведения разбогатевшие извозчики и конюхи купали в шампанском. Красноярский золотопромышленник Н. Мясников изготавливал визитные карточки из чистого золота. Обстановка в городе была тревожной – кутежи, карты, драки», – вспоминает современник.

Почти половина добытчиков работали как «черные старатели» или, как их называли в те времена, «хищники». Многие из них сколотили изрядные капиталы. Экономическая мощь позволила «черным старателям» основать в Восточном Забайкалье собственную «Желтугинскую республику». В «поселке миллионеров», выросшем вокруг богатых месторождений на реке Желтуга, отменили обычные деньги. Основной валютой стал золотой песок, которым рассчитывались в лавках, ресторанах и гостиницах. «Хищники» объявили о независимости от Российского государства. Они избрали своего президента, которым стал горный инженер Карл Фоссе, составили собственный свод «Законов Желтугинских вольных приисков» и даже создали небольшую армию. Республика просуществовала до 1886 г., когда правительство наслало на прииск казачьи войска. Уцелевшим миллионерам-анархистам пришлось бежать в тайгу.

На советское золото скуплены «вкуснейшие» предприятия российской промышленности?

18 октября 2002 г. в центре Москвы был застрелен губернатор золотоносной Магаданской области В. Цветков. Версий его убийства много. Но оно вполне могло стать отголоском крупнейшей аферы ХХ в. – вывоза из России фактически всего ее золотого запаса. Благодаря этой махинации появились новые хозяева фабрик, месторождений, отелей – госсобственности, валявшейся под ногами.

Форт Нокс отдыхает

«Из РОССИИ в 1992–93 гг. было похищено 786 т золота. Счета проводились через мою фирму», – заявлял в 2002 г. депутат Сергей Шашурин на одном из заседаний Госдумы.

В Генпрокуратуре была создана специальная группа следователей для разоблачения той громадной финансовой аферы, материализованной золотом и нефтяными деньгами, осевшими на счетах иностранных банков, рассказывал тогда Шашурин. Многое уже выяснено. Установлен факт хищения золота – почти 800 тонн. Летчики, которые его перевозили, дали показания. Известен механизм участия в этом ряда коммерческих банков. Установлены номера счетов, известны нефтяные потоки под залог золота. На них выросли некоторые из наших нефтяных компаний. А на западные кредиты под залог этого золота были скуплены самые прибыльные отрасли отечественной экономики.

Делили его между собой не политические группировки. Тогда в 1993-м шла не политическая борьба, а уголовная разборка кланов. Они и стали хозяевами драгоценного метала. Он был вывезен контрабандно из России в один из самых трудных для нее экономических периодов.

Представьте, как в начале 90-х два транспортных Ила одной частной авиакомпании регулярно забирали золото на аэродромах Сибири и Дальнего Востока и перебрасывали его в Бельгию, Великобританию, Швейцарию, Лихтенштейн, Германию…

Пилоты четырех экипажей, которые на двух самолетах возили драгметалл летом 2002 г., были допрошены следователем Генпрокуратуры по особо важным делам Зауром Хакимовым. А 19 августа того же года, всего через несколько дней после того, как следователь привез материалы допросов в Москву, его тело выловили из Москвы-реки со следами удушения. Официальная версия: Хакимов стал жертвой грабителей.

Где оно?

ТАК куда все-таки привел следователей Генпрокуратуры золотой след грандиозной финансовой аферы? По словам Сергея Шашурина, «есть конкретные сведения, что в одном из банков Бельгии лежат деньги, полученные с того гешефта. Известна даже точная сумма – 14 млрд. 119 млн. 179 тыс. 456 долларов. Установлены самолеты и экипажи, вывозившие более 100 т ежегодно». Неизвестно лишь, удастся ли вернуть в Рос­сию хотя бы часть этих денег.

Генпрокуратура неоднократно обращалась в правительство Бельгии за подтверждением этих сведений. Более того: весьма высокопоставленные работники этого ведомства лично ездили в командировку в Брюссель, чтобы постараться найти следы искомых миллиардов. Однако содержание и результат этих переговоров до сих пор неизвест­ны. Не обнародован и список фирм, бравших под эти деньги кредиты.

Валерий БУЛДАКОВ

Россия скрывает, что растранжирила свой золотой запас

СССР, производивший более 300 т золота в год, был мировым лидером в добыче «желтого металла». По этому показателю страна уступала только Южноафриканской Республике, намывавшей порядка 350 т в год. США и Австралия с 250 т в год время от времени сменяли друг друга на третьем месте.

Но сейчас времена изменились, и наша золотодобывающая промышленность резко сдала позиции. Официально Россия добывает лишь 160 т золота в год и находится на 6-м месте в мире. А вот по размеру золотого запаса – только на 13-м. По данным Всемирного золотого совета, по состоянию на июнь 2007 г. наша страна запасла 401 т золота.

По этому показателю нас обогнали «на несколько кругов» не только США, накопившие более 8 тыс. т золота, Германия (3,4 тыс. т) и Франция (2,6 тыс. т). Мы уступаем даже не добывающим собст­венного золота Италии (2,4 тыс. т), Швейцарии (1,2 тыс. т) и Нидерландам (640 т).

Специалисты уверены, что слишком маленький размер золотого запаса России не соответствует статусу великой державы. Для сравнения: в 1915 г. в закромах царской России хранилось 1,3 тыс. т золота. На момент смерти Сталина в 1953 г. СССР накопил свыше 2,5 тыс. т «желтого металла». Последующие правители страны активно черпали из «сталинских сбережений». Тем не менее в 1980-е гг. золотой запас СССР, хоть и сильно сократился по сравнению с 1953 г., колебался в пределах 600–850 тонн.

Но в 1991 г. правительство Михаила Горбачева, пытавшееся залатать дыры в трещавшей по швам экономике, начало массовую распродажу советского золота мировым банкам, запасы сократились до 480 тонн. В следующем году удар по «золотым закромам родины» нанесло уже правительство Ельцина – в 1992 г. у России осталось только 290 т этого металла.

Одновременно резко «рухнула» добыча золота, в 1995 г. сократившаяся до 130 т в год, а в 1998 г. – до 100 тонн. Но это – только по официальным данным. В действительности же отрасль процветала как никогда. В начале 1990-х гг. крупные советские золотодобывающие объединения распались на пять сотен частных товариществ, артелей и акционерных обществ. Пятнадцать процентов из них перешло в руки иностранного капитала. Официально эти артели добывали ровно столько золота, сколько разрешалось по лицензии, а все «намытое» сдавали Гохрану. На деле же «разность» между советскими 300 т в год и «ельцинскими» 100 т оседала на черном рынке.

Государство в те годы делало вид, что не замечает существования огромного теневого сектора. Чиновникам не с руки было начинать крестовый поход против черных старателей, поскольку у некоторых из них у самих «рыльце было в пушку».

Речь идет о внезапно образовавшейся огромной разнице между официально декларируемыми и реальными размерами золотого запаса России. Обозревателю «Аргументов неделi» удалось ознакомиться с результатами проверки золотого запаса страны, которую в 1995 г. провело Контрольное управление администрации президента. С этого документа до сих пор не снят гриф «Секретно».

Итак, по официальной версии, по состоянию на 1 января 1995 г. золотой запас страны составлял 300 тонн. Однако проверкой было установлено, что в действительности на тот момент в хранилищах Госфонда, включая Алмазный фонд, находилось только 78,4 т золота, в том числе 14 т золотых слитков.

В 1994 г. из Гохрана было продано 140 т золотых слитков, и еще 120 т заложено в швейцарских банках. В течение 1996 г. запас Гохрана по золотым слиткам по сравнению с началом 1995 г. уменьшился почти вдвое. На 1 января 1997 г. в Гохране находилось 84 т золота, из них 75 т из текущей добычи, а 9 т переплавлено из ранее находившихся там изделий.

До сих пор остается государственной тайной, какие выводы и действия последовали вслед за тем, как контролеры обнаружили, что реальный размер золотого запаса державы в 3,5 раза меньше официально декларированного. Неизвестно также, чьи именно головы полетели и какие сроки получили участники той гигант­ской аферы. Не исключено, что – никаких. Также остается загадкой, удалось ли к настоящему моменту властям свести концы с концами и довести реальный размер золотого запаса до официально объявленного.

Зато известно, что правительство Примакова обещало уже к 2000 г. довести запасы золота до 900 тонн…