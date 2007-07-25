Золотая лихорадка на полюсе холода

«Арктика – это глубокий космос», – считает известный полярник Артур Чилингаров, который в эти дни находится в полярной экспедиции «Арктика-2007» (она стартовала из Мурманска 24 июля). Во время экспедиции атомоход «Россия» прорубит полынью в нулевой точке планеты. Через нее на дно Северного Ледовитого океана опустятся уникальные аппараты «Мир». Глубина – 4700 метров! На дне российские гидронавты водрузят флаг России из титана. По результатам исследования может быть установлена принадлежность Арктического шельфа именно России.

Арктические запасы энергоносителей впечатляют. В Баренцевом, Карском и Печорском морях открыто 20 новых месторождений нефти и газа. Всего же на Арктическом шельфе сосредоточено до 80% потенциальных углеводородных запасов России. И перед нами встает проблема добычи арктической неф­ти, подступиться к которой сложно: нет ни технологий, ни ледовой техники. А еще Арктический шельф так щедро напичкан платиной, золотом и алмазами, что кольцо вокруг Арктики сжимается все плотнее.

Не сломать бы хребет

НЕ СЛУЧАЙНО 2007–2008 г. объявлен в России Международным полярным годом (МПГ). На этом фоне заметно обостряется борьба за богатства полюса холода, а Россия объявила о намерении присоединить к своей территории 1,2 млн. кв. км подводной Арктики. Ученые обнаружили, что северная арктическая область связана с Северным полюсом подводным шлейфом. Это стало ясно после того, как группа российских геологов, вернувшаяся из шестинедельного путешествия на атомоходе «Россия», привезла новость: подводный хребет Ломоносова связан с территорией России. И вовремя – ученые, исследовав его, заявили: там сосредоточены запасы нефти и газа в объеме 10 млрд. т и богатые месторождения алмазов, золота, олова, марганца, никеля и платины.

– Арктика сегодня как бы ничья, – сказал в разговоре с «Аргументами неделi» Павел Зайдфудим, доктор биологических наук, профессор, почетный полярник, – но тем не менее она поделена по секторам. Ею сегодня интересуются не только Китай и США, но и Германия, Франция, Япония и даже Польша.

– Согласно международному праву, Северный полюс не принадлежит ни одному государству, – рассказал «Аргументам неделi» ведущий научный сотрудник Института географии РАН Александр Дроздов. – Но пять стран, расположенных вокруг полюса – США, Россия, Канада, Норвегия и Дания, – поделили экономическую зону вокруг своего побережья. С ней все более или менее ясно. С морями и океаном – а это основная часть Арктики – гораздо сложнее. Океан целиком или своей значительной частью не может принадлежать одному государству. Хотя существует исторический прецедент «Советский сектор Арктики». Это спорный прецедент и уже устаревший. В пределах морских и океанических акваторий прибрежные государства могут контролировать только сравнительно узкую полосу воды. По международному праву нам принадлежит широкий арк­тический континентальный шельф. Впервые Россия подала заявку в Комиссию ООН по внешним границам шельфа еще в 2001 году. Мы добивались расширения морских границ России за пределы существующей 200-мильной зоны. Но заявка была отклонена. Однако последние открытия ученых позволят России выдвинуть новые требования. Это дает нашей стране основание требовать присоединения территории Арк­тики, которая в 5 раз больше, чем Великобритания. А в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву это возможно, если будет установлено, что океанический шельф является продолжением Сибирской континентальной платформы.

– Но наряду с Россией и другие страны – США, Норвегия и Дания – тоже хотят доказать, что хребет Ломоносова связан с их континентальным массивом, – говорит доктор экономических наук Ирина Рукина.

«Снежный дракон» приплыл из Китая

КАК тут не вспомнить золотую лихорадку в Калифорнии в 1848 году. Нечто похожее разворачивается ныне на бескрайних снежных просторах: в Арктике идет ожесточенная борьба за природные ресурсы.

Полярные льды начали таять, лед стал тоньше, и буровые платформы теперь возводятся быстрее. Что может дать таяние? Удобные морские пути и возможности для рыболовства. И если таяние продолжится, плавучие гигантские айсберги уже в этом столетии могут полностью растаять на весь летний период. И получится огромное сезонное судоходное пространство.

– Я не согласен с утверждением, что глобальное потепление способствует таянию ледяного покрова Арктики, – признался в разговоре с «Аргументами неделi» гляциолог Николай Осокин. – Идет большой шум. Но кто его устраивает? Растают льды, и углеводороды станут доступными. А лед не очень-то и тает.

Но вот Китай, испытывающий энергетический голод, открыл исследовательскую станцию на Шпицбергене. И уже дважды отправлял в северные моря ледокол «Снежный дракон». Интерес к ледокольным кораблям проявляет и Финляндия: судостроительная компания «Акер Финнярдс» создала дочернее предприятие, специализирующееся на производстве ледоколов.

В начале 2007 г. Управление разведки и исследований Госдепартамента США заслушало доклады экспертов о потеплении в Арктике. Каковы выводы экспертов? «Если климатические тенденции сохранятся, то США придется решать целый ряд внешнеполитических проблем. Это возможность добычи энергоносителей, развитие рыболовства, доступ к новым морским путям, новые претензии в рамках морского права и национальная безопасность».

Северный полюс отойдет принцу Гамлету?

ПОСКОЛЬКУ исследованы лишь небольшие участки Арктики, различные страны снаряжают новые экспедиции, цель которых – заявить о своих правах на возможные акватории. Эксперты ожидают самые напряженные конфликты именно в Арктике.

Споры об участках, на которые претендуют две или несколько стран, должны разрешаться самими этими странами, а Комиссия ООН по границам континентального шельфа контролирует пространства, которые остаются международными водами. Россия планирует использовать новые картографические данные в свою пользу.

Дания и Канада уже объявили о намерении совместно исследовать акватории Северного Ледовитого океана возле своих берегов. Дания больше всего хочет доказать, что 1600-километровый подводный хребет Ломоносова географически привязан к Гренландии. Если такая связь будет найдена, страна заявит о том, что Северный полюс принад­лежит датчанам.

Канада тоже может предъявить претензии на огромные площади. Да и американцы не останутся в стороне.

Эскимосы идут в резервисты

В ПОСЛЕДНЕЕ время особенно агрессивно ведет себя Канада. Эта страна старается обеспечить свой суверенитет над владениями, которым раньше не придавала значения. Уже начато патрулирование самых отдаленных арктических территорий силами из 1500 эскимосов-резервистов. В 2008 г. году военные Канады обещают запустить спутниковую систему «Радарсат- 2», которая будет следить за тем, что происходит в Арктике. Канада не только усиливает контроль над своей территорией, но и старается обеспечить позиции на скорых переговорах о Северо-Западном проходе – морском пути из Европы в Азию вдоль северного побережья Канады.

Сегодня страны, имеющие экономические притязания, предлагают два способа дележки Арк­тики.

1. Секторный метод. На нем настаивают Россия и Норвегия. Море следует поделить по линиям меридианов, сходящихся на полюсе.

2. Метод средней линии. На нем настаивают ООН, Канада и Дания. Море следует поделить пропорционально протяженности береговой линии каждой из стран.

Будет ли губернатор на полигоне «Барнео»?

В АПРЕЛЕ 2007 г. российские ученые объявили о создании в Арктике крестообразного полигона.

На льду Северного Ледовитого океана в рамках Международного полярного года начала работу экспедиция из России. В составе экспедиции – 15 человек. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики и Института океанологии РАН. Ученые и все необходимое оборудование были доставлены на ледовую базу «Барнео» в нескольких десятках километров от Северного полюса.

Именно для исследовательской работы на льду и будет соз­дан полигон крестообразной формы. Посередине будет располагаться базовый лагерь, а к северу, югу, западу и востоку от него – еще четыре дрейфующих лагеря. Всем четырем лагерям будут даны имена известных российских исследователей Арк­тики. Центральный лагерь будет назван в честь Ивана Папанина – «Иван», восточный – в честь Евгения Федорова, южный получит имя Петра Ширшова, а западный – Эрнеста Кренкеля. Северный лагерь будет называться «Фритьоф», в память знаменитого норвежского полярного исследователя Фрить­офа Нансена.

Что еще делает Россия для освоения богатств Севера? 2 мая 2007 г. к причалу Канонерского судоремонтного завода в Питере из рейса вернулось научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета. В рейс «Академик Федоров» вышел из Петербурга 3 ноября 2006 года. За 180 суток было выполнено два захода на станцию «Мирный», по три – на станцию «Прогресс» и полевые базы «Дружная-4» и «Молодежная», один заход – на станцию «Новолазаревская». В исследовательских работах принимали участие сотрудники 20 научных, образовательных и производственных организаций, представляющих Росгидромет, МПР России, Минтранс, Минобороны РФ, Минсельхоз России и РАН.

Значит, двигаемся мы в правильном направлении?

– Но Россию выдавливают из Арктики, – уверен доктор биологических наук Павел Зайдфудим, – и нам надо быть во всеоружии. Необходимо создать Министерст­во по делам Арктики, а еще лучше – Министерство по делам Севера и Дальнего Востока. Это должна быть государева политика. Дипломаты наши не справляются. В 2000 г. ликвидировали Госкомитет РФ по вопросам развития Севера. И сегодня у нас нет необходимых специалистов! Да и технологий тоже. Нас могут припереть к стенке. И выдавить с Арктического шельфа.

– Но технологии добычи углеводородов под дрейфующим льдом пока нет ни у одной страны мира, – констатировал гляциолог Николай Осокин, – или если она и есть, то это должна быть своего рода подводная лодка, прикрепленная ко дну…

По сообщениям печати, Китай ныне трудится над созданием именно такой лодки.

Страны Северной Европы меж тем ставят вопрос и об изменении статуса Северного морского пути. Это напрямую связано с предстоящим освоением углеводородных ресурсов Арктического шельфа и усилением конкуренции на мировых рынках транспортных услуг.

Пора действовать.

СПРАВКА «АН»

«Белоснежка» начинает диктовать условия

«Сневит « (в переводе с норвежского «Белоснежка») – это огромный комплекс, который строится в Норвегии для приема природного газа, добываемого в Баренцевом море. В сжиженном виде его будут транспортировать по морю. Правительство Норвегии контролирует «Белоснежку» и собирается вывести страну на передовые позиции в освоении арктических запасов энергоносителей. Но быть первым в суровых условиях Крайнего Севера очень нелегко. Расходы на строительство «Белоснежки» уже достигли почти 9 млрд. долл., что почти на 50% больше, чем планировалось. Ожидается, что в конце 2007 г. «Белоснежка» начнет поставлять сжиженный газ в терминал Доминион порта Коув Пойнт в американском штате Мериленд. Значение Норвегии для национальной энергетической политики США возрастает с каждым годом. Америка не только поддерживает «Белоснежку». Она постоянно вмешивается в территориальные споры между Норвегией и Россией и настаивает на том, чтобы эти вопросы в Арктике рассматривались как… трехсторонние.

Сегодня многие крупные транснациональные энергетические компании изучают возможности получить от Норвегии и России разрешение на разработку нефтяных месторождений в Баренцевом море. Нефтяные компании неоднократно заказывали Норвежскому институту полярных исследований технико-экономические обоснования возможности бурения к северу от Шпицбергена. Результатом наступления в Баренцевом море может стать пересмотр мировой энергетической политики.

Спор Осло и Москвы

АРКТИЧЕСКИЕ моря хранят несметные богатства: кроме полезных ископаемых оттуда можно добывать морепродукты.

К примеру, двустороннее соглашение по Баренцеву морю должно регулировать режим добычи нефти и газа таким образом, чтобы не пострадали его рыбные запасы. И Норвегия, и Россия заинтересованы в этом. Обе страны договариваются о режиме эксплуатации Баренцева моря.

– Но главным препятствием для «окончательного мира» является нерешенный спор о морской границе в районе между островами Шпицбергеном и Новой Землей, – говорит гляциолог Николай Осокин из Института географии РАН. – Осло и Москва вот уже 75 лет не могут о ней договориться. Поэтому и всеобъемлющий договор по Баренцеву морю возможен лишь после решения этого пограничного спора.

Россия не допустит ущемления своих интересов

ВО ВРЕМЯ полярной экспедиции «Арктика-2007» планируется два погружения – российское и международное. Они будут осуществляться на россий-ских батискафах «Мир-1» и «Мир-2». Именно эти батискафы использовали на съемках фильма «Титаник».

Кстати, днем начала МПГ решено считать 1 марта 2007 года. Как сообщил руководитель Росгидромета РФ, президент Всемирной метеорологической организации (ВМО) Александр Бедрицкий, в проведении Международного полярного года уже принимают участие 60 стран:

– Планируется осуществить более 200 проектов по исследованию Арктики и Антарктики. Наши ученые будут принимать участие в половине из этих проектов, а всего в МПГ примут участие более 50 тыс. ученых мира. В России более 50 организаций ведут исследования в рамках МПГ. Из федерального бюджета на проведение МПГ выделен 1 млрд. руб. на 2007 г. и столько же на 2008 год.

Полярник Артур Чилингаров, герой Советского Союза: «Мы не допустим, чтобы исследования других стран в Арк­тике и Антарктике ущемляли экономические интересы России».

Наши стратегические регионы

В РОССИИ разработана Программа регионального геологического изучения нефтегазоносности и недропользования на континентальном шельфе до 2020 года.

Стратегическими регионами объявлены акватории Баренцева, Карского и Охотского морей, где должны быть созданы прибрежно-морские центры нефтегазодобычи. В дальнейшем основные объемы региональных работ будут проводиться в труднодоступных восточных регионах Арктики. Все это позволит увеличить на 500 тыс. км2 перспективные площади шельфа для поисков и разведки нефти и газа и создаст базу для прироста сырьевых ресурсов.

– Освоение нефтегазовых месторождений в Печорском, Карском и Баренцевом морях окажется в два-три раза дороже по сравнению с южными незамерзающими морями – Каспийским и Черным, – считает д.э.н. Ирина Рукина. – Конкурентоспособность морских ресурсов Арктического шельфа должна обеспечиваться за счет выявления и освоения крупных высокодебитных месторождений нефти и газа, которые по своим горно-геологическим характеристикам будут превосходить месторождения, расположенные в благоприятных природно-климатических зонах.

Возможные поступления в бюджет в виде налогов и платежей за добычу нефти могут составить около 50 млрд. долл., газа – свыше 70 миллиардов. Суммарный рентный доход государства от освоения нефтегазовых ресурсов в Арк­тике может превысить 120 млрд. долларов.

Краб ползет в Россию

ИССЛЕДОВАНИЯ ученых доказывают: через несколько десятилетий будут доступны районы рыбного промысла, в которые «нога человека» ни разу не ступала.

– Массовое появление в новых реках горбуши – лишь одна из многих перемен в поведении рыбы, которые можно связать с отступлением льдов и потеплением в Чукотском и Беринговом морях, – считает ученый-ихтиолог Виктор Маркин. – Очень богато крабом, минтаем, лососем и палтусом Берингово море.

В отчете об изменении климата в Северном Ледовитом океане, подготовленном Комиссией по исследованию Арктики для ВМС США, говорится, что некоторые виды рыб и морских животных продвигаются на север через Берингов пролив. И изменение климата может сильно оживить рыболовство в Арктике, особенно в Баренцевом и Чукотском морях. Появятся новые возможности для рыболовства в Беринговом море.

Вместе с тем могут возникнуть проблемы из-за того, что запасы будут перемещаться из вод одной страны в воды другой. Например, крабы-стригуны опилио по мере отступления льдов перемещаются с Аляски в Россию. По мнению ученых, ценные запасы рыбы могут полностью переместиться из США к нам, в Россию.