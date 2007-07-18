Фокусы Гудини, или загадки Зазеркалья

Одни ли мы обитаем во Вселенной? Или все-таки у каждого из нас есть свой биоплазменный двойник, который приходит из параллельного мира? На стыках эпох – Возрождения и Нового времени – эта тема захватила знаменитого философа-алхимика Парацельса. «Мир имеет два тела, одно – зримое, другое – незримое. Ум человеческий обладает неким магнитом, который притягивает к себе со звезд чувст­во и мысль. Коль скоро каждой частице вещества соответствует ее материальная «антитень», то и любой системе частиц соответствует ее негативная копия». В наше время о двойниках уже говорят вслух. О «копиях» из параллельного мира даже снимают кино. Но каким же образом?

Птеродактиль в вытрезвителе

О ДВОЙНИКАХ из параллельного мира спорят не только люди, далекие от науки, но и убеленные сединами академики. Есть даже авторитетные труды заслуженных ученых мужей. Явление, что и говорить, малоизученное.

– Двойников, которые к нам приходят, чувствуют домашние животные, экстрасенсы и… психические больные люди, – рассказывает «Аргументам неделi» исследователь этого явления, физик по образованию Антон Корнышев. – К числу таких относятся и те, кто страдает… белой горячкой. То, что выпивох постоянно преследуют чертики с вилами, известно. В 1880 г. парижский фотограф Пьер Буше как-то проявил дагеротип и с ужасом обнаружил на нем изображение черта с вилами, одного из тех, что накануне гонялись за ним после шумного застолья.

В 1974 г. фотографировать чертей в вытрезвителе начал пермский врач-психиатр Геннадий Крохалев. Все, что потребовалось, – это фотоаппарат «Зенит», маска для подводного плавания и соединительная «гармошка» от старого фотоаппарата. Были обследованы более 2800 человек. 47 из них позволили сфотографировать свои страшные видения (это когда начинались галлюцинации и бред). На снимках, сделанных в кромешной темноте, отчетливо проявились очертания… чертей, старух с косой, столбов и летающих тарелочек.

Итальянский ученый Лучиано Бокконе пошел еще дальше: он построил лабораторию на холме в местности, которая пользовалась очень дурной репутацией. Во время экспериментов мальчик-лаборант – а дежурил он в лаборатории целыми ночами – исправно фотографировал пустые углы, как только любой из размещенных рядом физических приборов начинал выдавать странную информацию. Тревогу также объявляли и тогда, когда деревенских кошек и собак охватывало сильное беспокойство. Каков итог? Тысячи снимков содержали изображения диковинных зверьков, страшных птеродактилей и размытые контуры привидений.

Ученые никаких внятных объяснений дать не смогли. Известный советский философ Aлександр Мостепаненко в конце 60-х годов выдвинул гипотезу, что галлюцинации – объективная реальность, существующая в пространстве и во времени.

Проделки двойника

ФРАНЦУЗСКИЙ ученый Гастон Дюрвиль еще в 20-е годы прош­лого века проводил некие тайные опыты. В темной комнате он вводил человека в гипнотическое состояние и «выделял» из этого человека его фантомного «двойника», который был виден, обладал чувствительностью, сам мог видеть и слышать. Дюрвиль провел сотни опытов… Ученый оставил записи, где определял проделки двойника как «весьма разнообразные»: двойник был способен открывать и закрывать дверцы стенного шкафа, нажимать на кнопку электрического звонка, передвигать предметы, выводить из состояния покоя весы. Ученый сделал вывод: раздвоение человеческого тела есть достоверный факт, подтверждаемый опытным путем. Наша сущность состоит из физического тела и оболочки, возможно, также материальной, называемой душой. Так как двойник способен действовать вне тела, то душа может и должна пережить смерть и остаться в живых, что позволяет говорить о реальном бессмертии каждого из нас.

– Люди на самом деле общаются со своими двойниками с давних времен, – объяснил «Аргументам не­делi» радиофизик Ми­ха­ил Сы­соев. – Мы ведем речь именно о двойниках или призраках, но не о привидениях, хотя это близкие понятия. Привидение – это чаще всего фантом уже умершего человека, а двойник прекрасно сосуществует со своим физическим телом в его земной жизни.

Физик-невидимка Дизи Хадад

В 1908 г. в Россию приезжал изве­стный фокусник, «ускользающий маг» Гарри Гудини. Одним из «фокусов» было самоосвобождение из камеры смертников в Петропавловской крепости.

Вот как описывали это очевидцы: «Запертый в камере тюрьмы, облаченный в арестантскую одежду, он через 2 минуты вышел, открыл двери соседних камер и поменял местами заключенных. Затем проник в гардеробную и через 15 минут после того, как был заперт, появился в караульном помещении переодетым в свой костюм». Гудини умел проходить сквозь стены!

Умирая, Гудини оставил жене некий секретный код, без помощи которого его «истинный» дух не смог бы связаться с живыми во время сеансов столоверчения. Все свои тайны Гудини унес в могилу. Большинство исследователей до сих пор считают, что Гудини был лишь гениальным фокусником. Есть и другое мнение: Гудини владел телепортацией – перемещением в пространстве и времени. И живо общался со своим двойником в параллельном мире.

Еще один уникум нашего времени – некий Дизи Хадад. Этот темнокожий господин одно время находился в одной из самых строгих военных тюрем США «Форт Левенворт» в штате Канзас, откуда убегал, когда ему заблагорассудится. Стоило ему только захотеть, и Хадад с легкостью менял течение времени. Администрация «Форт Левенворт» настолько привыкла к его побегам, что не поднимала тревоги. В этой истории пробовали разобраться ученые.

По мнению сотрудников Московской лаборатории микролептонных технологий, неодушевленные предметы и живые сущест­ва действительно могут исчезать. Электроны, протоны и другие микрочастицы во время телепортации превращаются в микролептоны. Это такие сверхлегкие частицы, невидимые для обычных людей.

Но что нужно сделать, чтобы научиться исчезать? Хадад говорил, что он прошел обряд инициации. Дизи Хадад – дипломированный физик. И спецслужбы США добились того, чтобы заменить ему тюремную койку на вполне комфортные условия одного из секретных научных центров.

Парадоксы времени в Антарктиде

ДИЗИ Хадад знал, что может случиться с ним самим, с окружающими его людьми через минуты, часы и годы. Тюремный психолог Хадада Дональд Уилсон (он вел дневники своего общения с Хададом) в своих воспоминаниях описал, что, по мнению Хадада, «парадоксы времени активнее всего проявят себя в Антарктиде». Так оно и вышло…

13 января 2000 г. американ­ские полярники, настраивая аппаратуру метеостанции, увидели в стереотрубу странный столб из серого тумана. Предположили, что это зарождающийся смерч, и запустили метеозонд. В капсуле находился точнейший хронометр. Через час зонд вернули. На шкале хронометра значилось… 27 января 1967 г., а не 13 января 2000-го. На станции имелся большой запас хронометров. Один за другим их запускали в небо. Но все они упрямо показывали 27 января 1967 года.

«Если осколок материального мира – хронометр – paнил прошлое, – заметил известный американский физик Мариан Маклейн, – все наши учебники истории, возможно, попадут на свалку, потому что окружающий мир станет качественно иным, как только мы научимся проникать в прошлое и корректировать события». Маклейн признал вероятность создания машины времени. Его поддер­жал и лауреат Нобелевской премии Стивен Хокинг: «Мы уже сегодня располагаем туннелями, ведущими в другие времена, и их во Вселенной невообразимо много».

– Расскажу такую историю, – продолжает радиофизик Ми­хаил Сысоев, – начало 50-х годов. Военные летчики отрабатывают мастерство пилотирования в Кубинке под Москвой. Идет дождь. Гремит гром. Но вот появляется солнце. Пилоты начинают показывать мастер­ство. Один из лучших летчиков – Петр Калинин взмывает в воздух на боевой машине, чтобы продемонстрировать мертвую петлю. И вот когда летчик положил самолет на спину, с двух сторон ударили молнии. В сумасшедшем блеске молний самолет мгновенно исчез. Он пропал вместе с пилотом. Никаких следов крушения не обнаружили. Трудно представить, какой энергетический потенциал должна иметь зона, чтобы превратить громадную машину в ничто. Но, возможно, ас Калинин оказался в параллельном мире?

1953 год. США. Над озером Супериор всепогодный истребитель F-89С пошел на сближение с НЛО. Локаторы зафиксировали две отметки, которые мгновенно исчезли с экранов. Но ни обломков самолета, ни останков пилота обнаружить не удалось. И лишь в 2005 г. на дне озера Супериор был обнаружен целый и невредимый F-89С. Но летчик Феликс Монкла бесследно исчез. Где его искать?

Большой взрыв родил Вселенную

– КАК и когда появилась наша Вселенная? – рассуждает в разговоре с «Аргументами неделi» радиофизик Михаил Сысоев, – всяких разных гипотез и теорий – воз и маленькая тележка, но решающие позиции в этой проблеме завоевал Большой взрыв. Эта теория гласит, что 15–18 млрд. лет назад из Мирового Вакуума выкристаллизовалась некая частица, которая взорвалась, а ее обломки разлетелись в разные стороны. Из них образовались звезды, собравшиеся в галактики. Так образовалась Вселенная. А первоначальный толчок, данный Взрывом, действует до сих пор: галактики разлетаются от той точки, где родились. Время привязано к своей галактике, с которой родилось и начало свой бег. Но теория Большого взрыва не исключает, что постепенно галактики будут все более и более замедлять скорость, пока совсем не остановятся. А затем двинутся в обратный путь, в точку Большого взрыва, где сольются в первоначальную частицу и исчезнут в беспредельном вакууме. А потом снова Взрыв – и все сначала. Развитие Вселенной идет по замкнутому кругу, диктуемому движением времени. Многие ученые поддер­живают именно эту теорию.

«Черная дыра», «белая дыра»

– В РЕЗУЛЬТАТЕ исследований, проведенных с помощью американского телескопа нового поколения на Южном полюсе, были получены сенсационные данные о наличии в нашей Вселенной параллельной и непонятной по своей природе материи, – рассказывает физик Антон Корнышев.– Согласно предварительным выводам ученых, 65% энергии во Вселенной находится в странной физической форме, столь необычной, что непонятна сама природа ее существования, и лишь 35% Вселенной представляют собой материю, которую человек способен наблюдать и изучать. Значит, не исключено и наличие параллельных миров и параллельного времени.

К такому же выводу пришли в 2006 г. и британские астрономы, выдвинувшие теорию, согласно которой у нашей Вселенной есть параллельно существующий двойник. Гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники. В их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходят одинаковые процессы. А посему, если научиться «переходить» из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое, и будущее. Профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев утверждал, что существуют Вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели – «черные» и «белые» дыры.

Иглоукалывание покажет

– КАЖДОМУ живому существу соответствует живой антипод в потустороннем мире, – уверен Михаил Сысоев.– У каждого человека есть материальный двойник – невидимый, неотступно следующий за ним. Он живет в ином мире, в Зазеркалье, совершенно отличном от вещественного, хотя и является точнейшей копией последнего.

Британский биолог Лайэлл Уотсон полагал, что «каждое тело имеет биоплазменного двойника, который существует на менее физическом уровне. Его существование вытекает из практики иглоукалывания».

Каждая нервная клетка, каждая частица, составляющая мозг, также материально дублируется в антимире. Мозг находится в прямом контакте с энергоинформационным полем Вселенной или окружающей среды. И путешествия шаманов, впадающих во время камлания – ритуального экстаза – в состояние самогипноза, в иные миры – не что иное, как подключение их сознания к такому энергоинформационному полю.

Кабинки «нуль-транспортировки»

ПРОБЛЕМОЙ двойников и параллельных миров интересуются не только психологи и психиатры, но и писатели.

Чего стоит только один «Нос» Гоголя, когда обыкновенный человеческий нос совершенно необыкновенно сбегает от своего хозяина, превращается в отдельную самостоятельную личность и живет своей жизнью. Потом появился «Двойник» Достоевского.

К подобной теме обращался и Герберт Уэллс. В рассказе «Дверь в стене» Уэллс писал о параллельном мире: для того чтобы попасть в него, достаточно открыть зеленую дверь в белой стене на улице.



Филипп Дик в романе «Человек в высоком замке» описывает события в параллельном мире: Гитлер побеждает во Второй мировой войне, а Германия и Япония оккупируют США.



Станислав Лем считал, что «Вселенная возникла случайно. И так же случайно может исчезнуть. И для того чтобы спасти мир, нужно… успеть задним числом создать Первоатом».

Идея двойников использована братьями Стругацкими в знаменитой повести «По­не­дельник начинается в субботу». Их двойники – бессловесные дубли, которые используются для выполнения скучных поручений. Стругацкие в своих произведениях описали и кабинки нуль-транспортировки: допустим, садишься в такую кабинку в Мытищах, а через мгновение оказываешься на островах Зеленого Мыса…

«Дьяволы» исчезали с отрезанными косичками

ОТКУДА же к нам приходят невидимки? В марте 1623 г. в Париже в районе квартала Марэ, по сообщениям историков, «шесть невидимок ордена Розы и Креста» вышвыривали местных жителей из их домов. В 1850 г. в Стратфорде, штат Коннектикут, 12-летнего Гарри Фелпса неведомая и невидимая сила избивала, поднимала в воздух, стукала головой о потолок, опускала в цистерну с водой, подвешивала на суку и рвала на нем одежду.

В конце XIX в. в Японии большую панику среди населения посеял невидимка, наносящий окружающим раны в шею. В 1876 г. в китайском Нанкине появлялись невидимые «дьяволы», стригущие у людей косички прямо на улицах. Такой же случай произошел в 1873 г. в г. Меномони, штат Висконсин: девушка вдруг почувствовала, как «кто-то состригает ее волосы почти до корней».

В 1922 г. на многолюдных улицах Лондона исчезали волосы у многих юных красавиц. В том же году у перекре­ст­ка вблизи Ковентри-стрит в Лондоне на глазах у очевидцев невидимка нанес резаные раны в шею сразу трем джентль­менам.

1973 год. США, штат Миссисипи. Рыбаки увидели, как в воздухе из ничего возникла дверь и оттуда вышли три пришельца полутораметрового роста, покрытые светло-серой морщинистой кожей. Их руки напоминали крабовые клешни.

Звездные братья… в шкурах динозавров

КОСМОНАВТ-испытатель Сер­гей Кри­чев­ский недавно опубликовал любопытный материал. Он общался с одним из космонавтов, совершившим полугодовой полет на орбитальном комплексе «Мир» на околоземной орбите.

По рассказу космонавта, в полете он неоднократно переживал необычные состояния что-то вроде фантастических сновидений. Они возникали неожиданно как во время ночного сна, так и днем, во время отдыха. Он претерпевал одну или несколько трансформаций, неожиданно превращаясь в какое-то животное, и перемещался в соответствующую окружающую среду. И продолжал ощущать себя в преобразованном виде. При этом всегда оставалось чувство невесомости, способность совершать любые перемещения в пространстве. Выходит, он посещал параллельные миры? Космонавт рассказал о своем пребывании… в шкуре динозавра: он чувствовал себя животным, перемещающимся по поверхности планеты, перешагивающим через овраги, пропасти и бугры. Он подробно описывал свои лапы, чешую, перепонки между пальцами. Одновременно происходила трансформация внешней окружающей среды. При этом возникали не только ощущения пребывания в роли разнообразных организмов из предшествующих эпох, но и различных людей. Картины эти были необычно яркие и красочные. Космонавт совершал перенос в пространстве-времени и на неизвестные небесные тела. Загадка?