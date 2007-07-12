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Ядерные погремушки Росатома

Скандал после публикации в «АН»

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА  ]

Ядерные погремушки Росатома
Сергей Кириенко, Фото Б. КРЕМЕРА

 После того как был опубликован материал «Плавучие АЭС: «хромая утка» Росатома» («Аргументы неделi» 28.06.2007 г.), в редакцию позвонили из Государственной Думы, из ВНИИ атомного машиностроения, Института имени Курчатова и даже из вотчины опального экс-министра Адамова – НИКИЭТ ...Ядерщики высказывают одно, но твердое мнение: в Росатоме на руководящих должностях находятся совершенно сторонние люди, не имеющие никакого отношения к атомной промышленности.

 КАК мы уже сообщали, г-н Кириенко перевез в Москву многих членов своей дружной команды из Нижнего Новгорода. Следом приехали даже официанты, которые обслуживали их в те времена, когда г-н Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

 – У меня в руках оказалась проектная документация по строящейся плавучей атомной станции в Северодвин­ске, – признался в разговоре с корреспондентом «Аргументов неделi» депутат Государст­венной Думы, член комитета ГД по энергетике, транспорту и связи Валентин Иванов (в недавнем прошлом – первый заместитель министра по атомной энергии – министром был г-н Адамов – «АН»), – это не понравилось руководству Рос­атома. И вполне понятно почему.

 Документы Валентину Борисовичу Иванову передал тот самый атомщик N., с которым «Аргументы неделi» встречались накануне публикации материала о «хромых» плавучих АЭС Росатома. Сегодня мы раскроем его имя – это бывший директор по техническому развитию Дирекции строящихся плавучих атомных теплоэлектро­станций Александр Журавлев.

 Как разворачивались события дальше? Валентин Иванов, как честный человек и профессионал до кончиков ногтей, на закрытом заседании в ГД поставил вопрос о несоответствии плавучих АЭС нормам безопасности. На заседании присутствовало несколько депутатов ГД. О разговоре моментально стало известно главе Росатома С. Кириенко.

 Через несколько дней у сына Валентина Иванова начались крупные неприятности… Похоже, что неприятности есть и у самого Валентина Борисовича, который в открытую поддержал уволенного из Росатома Журавлева А.Д.

 Публикация о плавучих АЭС, у которых увеличена активная зона реактора, появилась в печати в прош­лый четверг, но уже через 4 дня глава Росатома Кириенко дал свои комментарии нескольким изданиям о том, что «плавучие понтонные атомные электростанции имеют хорошую перспективу для работы в районах Крайнего Севера и Чукотки».

 Заместитель руководителя пресс-службы Росэнергоатома Андрей Тимонов пошел еще дальше. Он опубликовал для журналистов следующий пассаж: «Учитывая, что в СМИ в настоящее время появились искаженные данные о якобы высокой себестоимости энергии, вырабатываемой на ПАТЭС, хотел бы отметить следующее: по расчетам на данный момент, себестоимость кВт.ч. на ПАТЭС в теплофикационном режиме составит 1,5 руб. за 1 кВт.ч. и 1,7 руб. за чистый электрификационный режим… Строительство плавучих атомных станций – это реальная возможность для развития отдаленных северных городов. Кроме того, при серийном пуске ПАТЭС его окупаемость снижается на 30–40%. Конечно, экологическая составляющая атомных проектов должна учитываться. Однако примечательно то, что в пострадавшей от Чернобыля Беларуси радиофобии практически нет. Как бы там ни было, но важно понять – у проекта появились влиятельные оппоненты, готовые на многое ради того, чтобы он не получил развития. Это важно понимать всем – и чиновникам областной администрации, и депутатам, и рядовым гражданам. Понимать и, как говорится, действовать по обстоятельствам».

 К чему призывает г-н Тимонов?

 – У Кириенко есть при­кормленные журналисты, которые будут публиковать все, что им дадут, – считает бывший заместитель директора по техническому развитию Александр Журавлев. – Проблемы атомной энергетики – сложны, и разобраться в них зачастую не могут сразу и сами профессионалы. Что делать журналистам? Или разбираться самим – долго и кропотливо, или брать готовые тексты из пресс-службы Росатома.

 Выдавать готовые «нужные» тексты стало правилом Рос­атома. И подтверждение тому – многочисленные публикации, восхваляющие проект плавучих атомных станций. Это делают «свои» журналисты. А «чужим» – устным распоряжением г-на Кириенко в интервью отказано. Кстати, это было ясно уже тогда, когда материал о «хромой утке» Росатома готовился к печати. У начальника Дирекции строящихся плавучих АЭС С.В. Крысова «Аргументы неделi» пытались взять комментарии несколько дней кряду, пока в процесс не вмешался личный пресс-секретарь Кириенко Сергей Новиков.

 Спасибо вам, Сергей Геннадьевич!

 Еще в редакцию «Аргументов неделi» сразу после публикации материала о ненадежности проекта ПАТЭС обратились ученые двух научных институтов страны с такими вот сигналами:

 – У нас в институте активизировался процесс раздачи помещений, – сообщили из ВНИИ атомного машиностроения. – Это делается в преддверии вхождения института в атомный холдинг, который сооружает г-н Кириенко. Но ­ВНИИАМ не входит в Рос­атом. Мы входим в РФФИ, а живем только за счет договоров, т.е. самостоятельно. Тем временем в институте сдается около 1000 кв.м без разрешения РФФИ и без оплаты ВНИИАМ. У нас ныне получил крышу даже склад ниток.

 – Вы можете себе представить, что помещения в РНЦ «Курчатовский институт» сдаются в аренду, в том числе и торговцам? – с возмущением рассказал ученый, который начинал работать в научном центре еще с самим Игорем Васильевичем Курчатовым. – Реакторы давно заглушены. Но отработанное ядерное топливо хранится в стенах института. Дальше, как говорится, ехать некуда. Куда смотрит руководство страны?

 И действительно, достаточно только набрать в поисковой системе «аренда помещений в Курчатовском институте», как сразу выскакивают договорные документы.

 Похоже, в Росатоме заигрались в ядерные погремушки. Мы продолжим наше расследование.

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