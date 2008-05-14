//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Тема номера

Булки с мышиными хвостами

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Булки с мышиными хвостами
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

 Сегодня теневой хлебный бизнес – мощная золотая жила. Пожалуй, она будет покруче алкогольной и табачной, вместе взятых. По данным Счетной палаты, на частных предприятиях сегодня производится более 9 тыс. т муки, 800 тыс. т крупы и 8 тыс. т хлебобулочных изделий. Общая стоимость продукции частных пекарен, находящейся в теневом обороте, составляет 80 млрд. рублей. Недавняя проверка 6332 частных пекарен по стране показала, что большая часть их продукции – опасная халтура и брак. Чем же нас кормят криминальные пекари?

Плюшка с алюминиевой пуговицей

 НЕМНОГО истории. 1935 год. В стране отменили карточки на хлеб, муку и крупу. Но скоро с мест стали поступать нехорошие сигналы: в булочных продают хлеб непонятно с чем. В буханках и батонах находят много посторонних предметов. Придумали специальный термин – «попадание». Прокуратура массово заводит уголовные дела. Особенно много случаев с «попаданиями» было в Саратове. На фабрике им. Стружкина в буханках были найдены стекло, карандаш, гвоздь и кусок жести. В плюшке запекли алюминиевую пуговицу. Всего зарегистрировано 12 случаев «попадания». Следователь Воробьев, разбирая дело о попадании стекла в хлеб на фабрике им. Стружкина, установил, что стекляшки попали в муку от разбившегося термометра.

 О санитарном состоянии хлебозаводов Саратова прокуроры запросили начальника Всесоюзной хлебной инспекции товКосацкого. Он ответил: «По отчетам нашего инспектора, санитарное состояние хлебозаводов и пекарен Саратова удовлетворительное, попаданий в хлебе не наблюдается». Выходит, Всесоюзная хлебная инспекция работала спустя рукава? Ситуацию изменил кровавый 1937 год… Граждане больше не находили в буханках и батонах всякие-разные попадания.

 С тех пор прошло 73 года. Теперь в Саратове не карандаши и пуговицы запекают, а… собачью шерсть и металлические опилки. Криминальные пекарни работают 24 часа в сутки!

Пекарня в Институте токсикологии

 НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, подпольные пекарни могут располагаться не только в недостроенных домах или в сараях, но и во вполне респектабельных зданиях. Скажем, в Институте токсикологии на улице Бехтерева в Санкт-Петербурге оперативники накрыли маленькую, но очень активную подпольную пекарню. Раздетые по пояс студиозусы работали в «токсикологической» пекарне по ночам, за что имели навар по 350 рублей. Но кто-то «стукнул» в милицию. Милиционеры приехали. И в одной из токсикологических лабораторий обнаружили цех, где выпекали питы. Эти бледные и рыхлые изделия отправляли по многим торговым точкам. У резвых «пекарей» не было ни документов, ни медицинских книжек. Возбуждено уголовное дело.

Кому мешала хлебная инспекция?

 – ВО ВСЕМ мире работает система контроля за хлебопродуктами. Мы эту систему разрушили, – с горечью рассказывает бывший заместитель главы Министерства заготовок СССР Евгений Редькин, – а работала она в интересах наших граждан 75 лет. И была государственной! Что дали эти годы без ГХИ – Государственной хлебной инспекции? К примеру, в Красноярском крае не осталось ни одного мельничного предприятия. Плохая ситуация и с хлебопечением. Только в Москве закрыли 3 крупных хлебозавода.

 Но кто же следит за качеством зерновых ресурсов России?

 – После того как ликвидировали хлебную инспекцию, проверять качество хлеба стало некому. Никто из потребителей не требует сертификат качества. Откровенно говоря, и проверять работу частных пекарей невозможно, они работают в подпольных условиях: в подвалах, гаражах, в пристройках к домам, – уверен Виктор Акулинин, председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Русбелагро».

 ГХИ являлась государственным органом, уполномоченным в области государственного контроля за качеством и рациональным использованием семян хлебных злаков, зернобобовых и масличных культур, муки, крупы, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, комбикормов, продуктов переработки зерна.

 У ГХИ были огромные полномочия. Принимая решение о ее ликвидации, никто не подумал, что инспекция определяла качество зерна по всем регионам, систематизировала эту информацию и снабжала ею участников зернового рынка. Так оценивалась структура урожая, и определялся зерновой баланс страны. Как, не имея этой информации, можно обеспечивать продовольственную безопасность страны?

Чебуреки с грязью от дядюшки Гамлета

 НЕТ контроля – и кошмар продолжается. В Брянске закрыли подпольную пекарню, в которой выпекали опасную для здоровья продукцию.

 Сотрудники областного УВД проверили пекарню на территории Брянского авторемонтного завода №1.

 – В цехе с нарушениями санитарных норм производили пирожки и чебуреки, – рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере потребительского рынка Сергей Носков. – Что мы увидели? Грязь на стенах, на потолке. На полу – в мутных лужах – мясо, лук, морковь. По овощным кучам бегали крысы.

 Холодильного оборудования и сопроводительных документов на «продукцию» проверяющие не обнаружили.

 Документы на производство (договор аренды, санитарно-эпидемиологические заключения) оформлены на предпринимателя О. Ипатову. Разрешительные документы выдавались Роспотребнадзором и городской администрацией. Однако фактическим владельцем грязной пекарни является гражданин Армении по имени Гамлет. Он сегодня находится в розыске.

Хлебная пепельница и мышиные хвостики

 ЖАЛОБЫ в Госторгинспекцию Томска на качество хлеба из мелких пекарен идут десятками. И чего только не обнаруживают в хлебе! Даже мышиные хвосты. А вот окурки инспекторам в буханке видеть еще не доводилось. Откуда приплыла буханка с бычком? Жительница Томска Елена С. обычно покупает хлеб в одной и той же булочной. Но так получилось, что хлеб она купила в продуктовом магазине по пути на работу. Разрезала буханку и увидела окурок. Елена С. обратилась в Госторгинспекцию. Но в магазине не смогли найти сертификат качества хлеба. Забракованный хлеб вернули поставщику – в пекарню господина Клявдина.

 Прокуратура Свердловской обл. провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей в деятельности предприятий, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных изделий. Поводом стали многочисленные жалобы от потребителей. Много вопиющих нарушений в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, в Алапаевском районе. Заведено несколько уголовных дел.

 Но не поставишь же у каждой подпольной пекарни прокурора или следователя, особенно если знать про размах криминального хлебного бизнеса: 98 подпольных пекарен, напомним, обнаружили только в одной Ростовской области! А субъектов в России – несколько десятков.

«Больной» хлеб и чудесная палочка

 ОКАЗЫВАЕТСЯ, хлеб, как и человек, может болеть. Причем разными заболеваниями. И передавать эти заболевания нам!

 – Особенно опасна для здоровья «картофельная болезнь хлеба». Возбудитель – картофельная, или сенная, палочка. Споры картофельной палочки термоустойчивы. Они выдерживают нагревание до 130°С, – рассказывает Евгений Редькин. – А раньше картофельную палочку «искали» на хлебозаводах в каждой рабочей смене. Сегодня такого контроля нет.

 Чаще всего больной хлеб выпекают «левые» хлебопеки в своих подпольных пекарнях.

 Хлеб может поражать и так называемая чудесная палочка. Это бесспоровая бактерия, образующая пигмент красного цвета. Попадая в хлеб из внешней среды, она окрашивает мякиш в красный цвет, разлагает белки хлеба.

 Есть у хлеба и свой собственный «растительный СПИД» – заболевание фузариос. При попадании в кровь человека вирус действует как яд: парализует иммунную систему.

 Вот до чего могут довести хлебопекарные «шалости».

На лошадиный каравай рот не разевай

 ИТАК, качество хлеба в России стремительно падает. Особенно много низкокачественной продукции обнаружено на мелких предприятиях хлебопекарной отрасли. Если на крупных мукомольных и крупяных заводах выявлено всего 0,2% нестандартного зерна и продуктов переработки, то на мини-мельницах и небольших крупорушках этот процент в 30 раз больше.

 Комиссия Минэкономразвития, побывавшая недавно на 10 хлебопекарнях и в 11 торговых точках Ставрополья, забраковала 60% готовой продукции.

 В Нижнем Новгороде цена на хлеб за год повышалась 6 раз. А еще жители Нижнего заметили, что буханки за последнее время сильно «похудели».

 В целях экономии пекарни массово затовариваются дешевой мукой, смолотой на мини-мельницах вместе с песком, стеклом и металлической стружкой. Если в пекарне нет магнитоуловителей и просеивателей, такая мука идет на хлеб.

  Сегодня мы дошли до того, что печеный хлеб завозим из-за границы, говорит Евгений Редькин. И 60 тыс. т зерна ввозим из Турции, Германии и Финляндии.

 Некачественный хлеб с «попаданиями» продолжает поступать в магазины, магазинчики и ларьки.

И знают ли граждане, покупая булочку или каравай, что они испечены из фуражного зерна? А это – кто не знает – корм для лошадей.

 Зачем же ликвидировали Государственную хлебную инспекцию? Кому было выгодно, чтобы мы стали покупать хлеб с гвоздями, мылом и мышиными хвостами? Хлеб, испеченный в гараже, сарае или в алкогольной лаборатории Института токсикологии ?

 Кто продолжает набивать свои бездонные карманы ценой нашего здоровья? Серьезный вопрос для следственных органов страны.

Из досье «АН»

 В XVI–XVII вв. в городах Московского княжества контроль за качеством хлеба на рынках и за ценами осуществляли «хлебные приставы». Указ Петра I от 14 января 1725 г. детально регламентировал ответственность торговцев и пекарей за продажу сырого или некондиционного хлеба. Надзор осуществляли офицеры полицмейстерской канцелярии.

Печенье «Европейское» с червями

 Почти 60 кг овсяного печенья с червями нашли милиционеры в подпольной пекарне на окраине Тулы. Печенье лепили в полуразвалившемся сарае. У хозяина подпольного цеха не было ни документов на производство, ни тары для хранения продуктов. Овсяные и кукурузные хлопья, шоколадная глазурь валялись на полу. Готовые продукты там же, на полу, фасовали по пакетам, а сверху наклеивали бирку «Европейское».

 Несколько человек, купивших «Европейское», надолго лишились дара речи, когда увидели в надкушенном печенье резвых белых червяков…

 – Сегодня сложно сказать, сколько выпечки с червями удалось продать, – отметили в пресс-службе УВД по Тульской области. – Печенье продавали на рыночных развалах и в мелких продуктовых ларьках.

 Хозяину пекарни грозит штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 4 лет.

 Но вот что интересно: закрыли эту «европейскую» пекарню, а печенье с червяками обнаружили еще в одном месте. Откуда же в Туле столько червивой муки?

Как купить «правильный» хлеб

 НА УПАКОВКЕ обязательно должны быть указаны: наименование продукта, адрес изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера, наименование страны и места происхождения; информация о сертификации; товарный знак изготовителя; масса нетто; состав продукта; пищевая ценность; срок хранения; срок годности (для бараночных и сухарных изделий, соломки, хлебных палочек); обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.

Привет с мыловарни

 Житель Качканара (Свердловская обл.) Александр Мануйлов обнаружил в купленной буханке «Дарницкого» производства Качканарского хлебозавода… кусок мыла.

 Хлеб купили вечером. Утром семейство Мануйловых решило доесть остатки буханки. Начали резать, а внутри – нечто подозрительное. Принюхались, а это – кусок мыла, по запаху – «Земляничного».

 – Я взял лупу и посмотрел на этикетку, – рассказывает Мануйлов. – Несколько раз перечитал состав, но так и не нашел мыльного ингредиента. Есть этот хлеб мы, конечно же, не стали.

 К местному хлебозаводу и раньше были претензии: как-то семья Мануйловых купила в булочной плюшку, щедро посыпанную сахарной пудрой. Однако за трапезой выяснилось, что плюшка присыпана не пудрой, а пищевой содой.

 – Возможно, кусок мыла в хлеб просто засунули. Снять пленку с надписью «Качканарский хлебозавод» и завернуть другой хлеб с куском мыла – это же элементарно, – считает директор завода Владимир Сукманов. – Да и как мыло могло оказаться в хлебе? Хлеб выпекается при температуре 200–280 градусов, живого там ничего бы не осталось.

 Потребителю от этих дебатов не легче: если хлебозавод не в силах выпекать «правильный» хлеб, чего тогда ждать от подпольных хлебопеков?

Тесто в корыте месили ногами

 Где и как сегодня пекут хлеб, который мы покупаем? В Кировском районе Саратова, на улице Выселочной в недостроенном доме оперативники обнаружили подпольную пекарню по изготовлению самсы и лаваша. В пекарне работали таджики. Изделия пекли в жутких условиях: тесто месили ногами в корыте – квашонке. В лаваше оперативники обнаружили пучки собачьей шерсти и металлические опилки.

 Хозяин пекарни – выходец из Средней Азии – платил землякам за работу 150 руб. в сутки. Из дома переселенцы не выходили: боялись милиции. По словам заместителя начальника отдела УВД Саратова Степана Никитина, продукция продавалась на рынках и у лоточников на привокзальной площади. Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд Кировского района. Владельцу «собачьей» пекарни грозит штраф или до 2 лет лишения свободы, мигрантам – депортация в солнечный Таджикистан. Но оперативники уверены: подобных пекарен в городе еще несколько. Не секрет, что в подпольных хлебопекарнях работают больные чесоткой, лишаем и дизентерией.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Власти Крыма считают, что конвенцию Монтре по Черному морю необходимо пересмотреть

Власти Крыма считают, что конвенцию Монтре по Черному морю необходимо пересмотреть

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю. Гемпель прокомментировал заход в Черное море кораблей НАТО.

//В мире

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

Более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей прибыли на Украину на президентские выборы. Выборы президента на Украине пройдет в воскресенье, 31 марта. Сегодня в стране объявлен день тишины.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Команда ученых из университета США в штате Джорджия разработала новый подход к предохранению от нежелательной беременности. Специалисты изобрели серьги, кольца и браслеты для контрацепции.

//Наука

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в субботу объяснил, почему потепление на территории РФ происходит быстрее среднемировых темпов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Шоу-бизнес

В сети началась травля первого мужа Юлии Началовой Дмитрия Ланского

В сети началась травля первого мужа Юлии Началовой Дмитрия Ланского

После смерти певицы Юлии Началовой в сети началась травля первого мужа артистки, музыканта Дмитрия Ланского. Ланской переживает, что травля коснется и его детей, так как все происходит в интернет-пространстве.

//Новости СМИ2

//Общество

Авиаэксперт рассказал о новом российском самолете Ил-112В

Авиаэксперт рассказал о новом российском самолете Ил-112В

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел в Воронеже. Говорится, что он был создан для того, чтобы заменить советские Ан-26.

//Экономика

Правительство отказалось от установки «умных» счетчиков газа

Правительство отказалось от установки «умных» счетчиков газа

Правительство отказалось от установки «умных» счетчиков​ газа. Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что правительство провело оценку стоимости повсеместной установки «умных» счетчиков.

//Общество

В Росгвардии опровергли сообщения об изъятии у жителей Ингушетии законно приобретенного оружия

В Росгвардии опровергли сообщения об изъятии у жителей Ингушетии законно приобретенного оружия

В Росгвардии опровергли сообщения об изъятии у жителей Ингушетии законно приобретенного оружия. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что плановые проверки лицензий на гражданское оружие проводятся по всей стране.

//Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером ордена «Звезда Иерусалима»

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером ордена «Звезда Иерусалима»

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером высшей награды Палестины – ордена «Звезда Иерусалима». Титул «Герой ислама» чеченскому лидеру присвоила Всемирная исламская лига.

//Шоу-бизнес

Поклонники не приняли "катастрофически располневшую" ради клипа Анну Семенович

Поклонники не приняли "катастрофически располневшую" ради клипа Анну Семенович

Экс-участницы группы «Блестящие» Анны Семенович опубликовала небольшой видеоролик с отрывком из нового клипа. В чрезвычайно толстой тетке в халате и с котлетками подписчики с трудом узнали своего кумира.

//Общество

Медведев поручил ФАС и трем министерствам проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Медведев поручил ФАС и трем министерствам проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минфину и Минэнерго провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо. Координацию указанной работы поручено вести вице-премьерам Дмитрию Козаку и Максиму Акимову.

//Новости партнеров

//Общество

Председателька, преподавательша, редакторка. Когда феминистки изменят нашу лексику?

Председателька, преподавательша, редакторка. Когда феминистки изменят нашу лексику?

Очень скоро на визитках вполне могут официально появиться такие слова как «редакторка», «министерша», «директорша». Феминистки придумали необычные слова с женскими суффиксами, и некоторые звучат непривычно

//Криминал

В Германии задержаны десять подозреваемых в терроризме

В Германии задержаны десять подозреваемых в терроризме

Десять человек, подозреваемых в подготовке теракта были задержаны в землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в ФРГ. Об этом в субботу сообщает национальное телевидение.

//Шоу-бизнес

Поклонников Алены Апиной смутили фото певицы в одной рубахе

Поклонников Алены Апиной смутили фото певицы в одной рубахе

Певица Алена Апина периодически смущает своих подписчиков, выкладывая в Инстаграм провокационные фото. Новое фото 54-летней Апиной в рубахе было сделано в Испании. "Зачем в 55 показывать дряблое тело?"

//В мире

Рига: в защиту памятника борцам с нацизмом собрано 17 000 подписей

Рига: в защиту памятника борцам с нацизмом собрано 17 000 подписей

Сегодня в Латвии звучат призывы снести памятник Освободителям от фашистских захватчиков. Националы собрали 10 000 подписей, чтобы монумент убрали из города. Но не все хотят терять память о тех, кто освободил мир от нацистов. В защиту памятника было собрано 17 000 подписей.

//Шоу-бизнес

Леди Гага блеснула в платье дизайнера из Ярославля

Леди Гага блеснула в платье дизайнера из Ярославля

Популярный ярославский дизайнер Ольга Костерина сшила платье для нового клипа поп-звезды Леди Гаги. Видео с эпатажной певицей модельер опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

//В мире

Латвия: советник министра «приветствует народ» в немецкой каске

Латвия: советник министра «приветствует народ» в немецкой каске

В социальных сетях разразился очередной скандал: пользователи тиражируют фотографию члена Национального объединения, мэра латвийского города Огре Эгила Хелманиса, где он «предстал перед народом» в немецкой каске, с усами как у Гитлера. При этом неизвестно, является ли данный снимок оригинальным.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
2

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
3

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
4

#УчителяТожеЛюди: педагоги устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры