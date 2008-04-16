Раскинулись сети широко

Первый рынок Европы

ТРЕТЬ российского ВВП – на прилавке. В прошлом году оборот розничной торговли превысил 10,7 трлн. рублей. Продавцы без ложной скромности могут считать себя хозяевами положения. Их бизнес растет в несколько раз быстрее промышленности и сельского хозяйства. По прогнозу Росстата, такими темпами через два года наш розничный рынок станет крупнейшим в Европе. В мире мы будем четвертыми после США, Японии и Китая.

При этом правительство не устает радоваться, что наша торговля «обретает цивилизованный облик». Мол, хорошо, что супермаркеты вытесняют «пережитки диких времен» – ларьки и продовольственные рынки. Вот только лицо у «плодов цивилизации» на поверку оказалось далеко не «джентльменским».

В глаза бросаются сразу несколько странностей. Во-первых, на Западе гипермаркеты задавили рынки и магазинчики у дома очень низкими ценами. У нас все вышло не так. Цена на один и тот же товар в сети порой вдвое выше, чем на рынке. Во-вторых, на самых заметных местах в сетевых магазинах лежат только дорогие продукты. А их дешевые аналоги, если они и есть, приходится отыскивать в укромных уголках дальних прилавков. В-третьих, «цивилизованная торговля» должна была избавить нас от «обвесов и просрочек». А на практике «усушки и утруски» никуда не делись. Продукты с истекшим сроком годности в сетях часто стоят на переднем крае полки. Те, что посвежее, – убраны в дальние дали.

Выходит, наследник «торгового трона» оказался не менее диким, чем его предшественник. К тому же – он заметно дороже. Почему так вышло? Крупных торговых сетей в стране очень мало, полный каталог торговых сетей можно найти в интернете. Например, так называемую цивилизованную продажу продуктов питания подмяли под себя четыре сети. Это российские «Магнит» и «Икс Пять Ритейл групп». А также германская «Метро АГ» и французский «Ашан». Каждая из них оборачивает за год по несколько триллионов рублей.

Хуже всего, что настоящая конкуренция между этими сетями даже не начиналась. Какая уж тут борьба за низкие цены, если в стране катастрофически не хватает современных магазинов! Вот простые цифры. На 1 тыс. россиян в среднем приходится 22 кв. м торговых площадей. Для сравнения: 1 тыс. шведов обеспечена 250 кв. м, англичан – 240 кв. м, французов – 240 кв. метрами. По этому показателю мы в пять раз отстаем от Польши и Венгрии!

Вот сети и пользуются своим монопольным положением. Они сплошь и рядом навязывают поставщикам товаров драконовские условия. Например, обычная практика – брать десятки тысяч долларов за так называемый входной билет. Это плата за то, чтобы… данный товар вообще появился на прилавках. Причем за каждую позицию приходится платить отдельно. Скажем, если вы выпускаете десять видов колбасы, «плата за вход» будет десятикратной.

Это далеко не единственный оброк. Поставщикам приходится доплачивать за лучшие места на полках – так называемую выкладку. Вдобавок сети навязывают им тяжелые условия оплаты. Они требуют огромных отсрочек, но все равно расплачиваются за уже проданный товар через пень колоду. В итоге региональные производители и небольшие компании не имеют ни малейших шансов попасть со своей продукцией на полки российских супермаркетов. Они просто не смогут «отбить» средства, потраченные на «входные билеты» и «полочные выкладки».

Причем проблема гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В нашей экономике возник опасный перекос. По сути, торговые сети – труба, по которой товар поступает от производителя к потребителю. Но этот канал слишком узок, и появился эффект бутылочного горлышка. Торговля не дает развиваться реальному производству!

«В России производственных мощностей в два раза больше, чем розничных. Сети пользуются дефицитом торговых мест и заставляют поставщиков уходить с рынка. В результате сети развиваются, а отставание роста производства скоро приобретет угрожающие масштабы», – комментирует ситуацию начальник управления ФАС по защите конкуренции в социальной сфере и торговле Тимофей Нижегородцев.

ФАС пошелна попятную

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ давно точили когти на сетевые магазины. Правда, успехи были невелики. В Курской обл. удалось разоблачить картельный сговор. Там крупный производитель пива заключил тайный договор с местными супермаркетами. В обмен на кругленькую сумму сеть обязалась сделать так, чтобы продукция партнера занимала не менее 45% всего пивного ассортимента. В Татарстане ударили по «входным билетам». Местные производители продуктов питания пожаловались, что во всех сетях региона им приходится платить «за вход» одинаковую сумму – до 60 тыс. рублей. И это – за каждый отдельный товар. ФАС постановил, что сети «Магнит», «Перекресток», «Патэрсон» и «Пятерочка» вступили в картельный сговор.

Кроме того, антимонопольное ведомство начало расследование по поводу так называемых собственных марок. Это дешевые товары, продающиеся под брендом самой сети. Вы не задумывались, откуда они берутся? Сети заключают договор с региональным производителем. При этом из него выжимают последние соки. Заводы согласны на все, потому что иначе попасть в сеть не получится. Проблема в том, что всех других поставщиков того же товара с низкой ценой немедленно просят на выход... Иными словами, магазин делает так, чтобы на прилавках остались только его собственные дешевые сахар, макароны, рис или салфетки…

К сожалению, на этом успехи ФАС в борьбе с сетями заканчиваются. Ведомство могло бы действовать активнее, но руки у него связаны. Дело в том, что в нынешнем Законе «О защите конкуренции» четко сказано: компания признается монополистом, только если она контролирует более 35% рынка. В целом по России даже крупнейшие сети не охватили и 5%. Но только потому, что освоение регионов требует огромных средств и немалого времени.

Зато в отдельных городах сети подмяли под себя до 25% «розницы». Оно и понятно – представьте, когда в небольшом городке с 50 тыс. жителей «втыкают» гигантский гипермаркет… Поэтому ФАС предложил снизить «норму доминирования» с 35 до 15%. Более того. Если три крупнейшие сети в совокупности захватили более 20% местного рынка, их тоже признают монополистами.

Что это даст? Во-первых, станет гораздо проще пресекать ценовые сговоры. Монополистов можно штрафовать за согласованное повышение цен, даже если сговор между ними не доказан. Во-вторых, «великанам» просто не дадут расти дальше. Их не допустят к муниципальным аукционам по продаже земли под магазины. К тому же любое увеличение рыночной доли придется согласовывать с ФАС.

Но, как стало известно «АН», все эти замечательные правила почили в бозе. По нашей информации, новые нормы испарились из последней редакции закона о торговле. С чего бы это? За перемены отчаянно боролись не только антимонопольщики, но и лично глава Минсельхоза Алексей Гордеев. Но, похоже, торговые лоббисты оказались сильнее.

Утешает одно. Чиновники ходят в те же магазины, что и все остальные. Им точно так же не нравится, когда на весь район – один супермаркет. И в нем дерут втридорога... Так что рано или поздно наша торговля все-таки станет цивилизованной. Просто это время еще не пришло.

Цари торговой горы

В ПОСЛЕДНИЕ годы у российских торговых сетей была только одна цель – расти любой ценой. И как можно быстрее. Сети стремительно расползаются по всей стране. В регионах эти «акулы» активно по­глощают более слабых местных конкурентов. Например, сеть «Икс Пять» – плод объединения «Пятерочки» и «Перекрестка» – недавно «слопала» большую питерскую сеть «Карусель». Сеть «Магнит» прибрала к рукам крупнейшую нижегородскую сеть «Эконта». «Ашан» взял под управление гипермаркеты «Рамстор». Бизнес «Копейки» дышит на ладан – скоро и она станет частью одного из четырех «великанов». Тенденция налицо. Не пройдет и десяти лет, как на всей территории России «воцарятся» всего три-четыре крупные торговые сети.

Приватизация воздуха

В КОМЕДИИ Данелии «Кин-дза-дза» был такой эпизод. Двое землян, волею случая попавших в чужой мир, зарабатывают на жизнь, давая концерты. Песня «Мама, что я буду делать» в их исполнении пользуется популярностью, и бизнес приносит неплохие барыши. Гостям предлагают создать нечто вроде совместного предприятия. «Год мы будем выступать по всей Галактике, накопим денег, купим планету, завезем на нее воздух». – «А зачем это нужно?» – «Как зачем? – удивился непонятливости землян герой Леонова, – сюда жить понаедут. Они будут у нас под ногами ползать. А мы на них поплевывать в свое удовольствие».

В фильме из этой затеи ничего не вышло, зато схему успешно воплотили российские сетевые магазины. Только вместо покупки планеты надо построить супермаркет.

Считается, что магазины зарабатывают исключительно за счет оборота. Но в действительности у них есть и другие источники дохода. Поставщики супермаркетов находятся практически в том же положении, в котором оказались бы гипотетические обитатели «приватизированной» планеты. Товару, представленному в сетях, обеспечены большие продажи. Вылетев оттуда, производитель потеряет очень многое. В то же время сами магазины за поставщиков, как правило, не держатся: крупных сетей в России всего несколько. А вот производителей, желающих сотрудничать с ними, – десятки тысяч. Места на всех не хватает. Поэтому любой товар без особых хлопот можно заменить конкурирующим продуктом. Владельцы супермаркетов зарабатывают на своем положении, используя три основных метода.

Если вы хотите, чтобы ваш товар появился на полках какой-либо сети, вам придется за это заплатить. Это повсеместная практика: супермаркеты вполне официально берут с новых поставщиков мзду. В зависимости от предполагаемых объемов продаж стоимость «билета» колеблется от нескольких сот до сотен тысяч долларов. Порой поставщикам удается оговорить в контракте, что, если сотрудничество с супермаркетом будет прекращено, внесенная плата вернется назад. Но чаще всего сети оставляют эти деньги себе.

Кроме того, оплачивать приходится и каждую новую «товарную позицию». В контрактах, которые заключают с поставщиками супермаркеты, подробно оговаривается, какие именно продукты будут представлены в сети. Когда ассортимент расширяется, магазин обязательно потребует добавки. С неменьшей выгодой для себя супермаркеты торгуют местами на полках. Продажи «полочных» продуктов напрямую зависят от того, хорошо ли они заметны покупателям. Поэтому в каждой сети существует подробнейшая карта полок, напоминающая план концертного зала. На них отмечены свои VIP-ложи, партер и амфитеатр. Выше всего ценятся места, расположенные в непосредственной близости от касс, а также торцы стеллажей. Котируются центры полок и места, находящиеся на уровне груди. Если же вы не хотите доплачивать магазину за правильное «позиционирование» своего продукта, то, скорее всего, его задвинут в самое неприметное место – на нижнюю полку.

Из всех методов, позволяющих супермаркетам извлекать «побочные доходы», самыми прибыльными считаются договоры на эксклюзивное право распространения. Подписав такой контракт, сеть гарантирует поставщику, что не станет торговать продукцией его конкурентов. Это совершенно незаконно. Некоторое время назад компания «Кока-кола» изгнала «Пепсико» из московской сети «Перекресток». По мнению аналитиков, это принесло «Перекрестку» от 250 до 500 тыс. долларов. Позднее «Кола» подписала аналогичные договоры с сетями «Дикси» и «БИН». В отместку «Пепси» «забрала» себе сети «Тандер» и «Геркулес».

Во благо лавочников

В РОССИИ сетевые магазины повсеместно давят мелких торговцев. С появлением гипермаркетов малый бизнес разоряется. Между тем рецепт от этой болезни давно известен. Законодатели большинства европейских стран активно защищают интересы владельцев мелких лавочек.

Италия

ВПЛОТЬ до 1998 г. в стране действовало торговое законодательство времен Муссолини. Оно защищало мелких торговцев и фактически запрещало работу крупных сетей. Правда, затем правительство Романо Проди приняло закон, разрешивший открывать гипермаркеты. Но это мало что изменило. До сих пор большинство торговых сетей в Италии организованы по принципу товариществ. Кроме того, они привязаны к одному региону.

В итоге в Италии на душу населения приходится огромное количество торговых точек. На 10 тыс. жителей здесь 47 магазинов розничной торговли. Для сравнения: в Испании – 21, в Германии и Франции – 19, в Великобритании – 13. При этом итальянские магазины меньше по площади.

Франция

ВО ФРАНЦИИ работает множество торговых гигантов. Тем не менее, на мелкие и средние независимые магазины приходится 90% торговых точек. Они обеспечивают половину оборота розничной торговли.

Французское государство жестко регулирует расширение торговых сетей. До середины 70-х годов прошлого века для открытия нового магазина требовалось лишь разрешение на строительство здания. С 1974 г. открытие новых магазинов подпало под действие закона о защите прав собственников мелких торговых точек. С этого момента в каждом департаменте была создана Комиссия по контролю за коммерческим строительством. Комиссии принимают решение о разрешении (или отказе) строительства магазина площадью более 1500 кв. метров. Состав каждой комиссии установлен законом. Она состоит всегда из 20 членов. Девять из которых представляют интересы магазинов (при этом семеро должны быть владельцами мелких лавок), два члена –интересы покупателей и еще девять членов – органы местной выборной власти (обычно это мэры городов).

Германия

НА РУКУ мелким лавочникам – закон о регулировании часов работы торговых точек. Немецкие магазины (за исключением лавочек­булочных, киосков на заправках, вокзалах и аэропортах) не имеют права работать в воскресенье, а также открываться до 8 часов утра и закрываться после 8 часов вечера.

Но помогает это мало. В Великобритании три крупнейшие торговые сети контролируют половину рынка. В Германии три крупнейшие сети занимают 40%. Соседствующие муниципальные образования часто стараются переманить к себе крупные магазины. Им нужно увеличивать сбор налогов. Так, округ Майн-Таунус, располагающийся к северу от Франкфурта, дал в свое время разрешение на постройку крупнейшего на тот момент в Германии торгового центра. Это привело к банкротству ряда супермаркетов в северных и даже западных районах города.