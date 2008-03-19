Секретное досье комиссара Андреани

Банда подполковника ГРУ Стрыканова

МЕЖДУНАРОДНАЯ организация миграции осенью 2006 г. вынуждена была открыть бюро «Предотвращение торговли людьми в РФ» – это филиал Международной организации миграции в Москве, потому что ситуация с исчезновением тысяч россиян за бугром наводит на очень мрачные мысли. Что любопытно, бюро МОМ возглавил своего рода «комиссар Катани» – главный инспектор криминальной полиции Флоренции Альберто Андреани. У него сегодня, пожалуй, самое обширное досье на тех, кто пропал. И досье на того, кто этой пропаже посодействовал. «Аргументы неделi» получили от комиссара Андреани исчерпывающую информацию. Кстати, в помощниках у господина Андреани работают наши российские «комиссары». И совместно они отлавливают тех, кто греет свои лапы на чужом горе.

Недавно по обвинению в организации преступной группировки по торговле людьми за решетку был отправлен подполковник ГРУ Дмитрий Стрыканов. Он служил в военной части 11-135. Эта часть относится к Главному разведывательному управлению Генштаба. По данным ФСБ, ее члены прокладывали каналы нелегальной миграции из Юго-Восточной Азии в Западную Европу транзитом через Россию. В ходе операции арестованы все организаторы подпольного бизнеса – 20 человек, причастных к торговле «живым товаром».

Обвинения по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 127-1 УК РФ (торговля людьми) предъявлены как организатору банды Стрыканову, так и его подельникам – Игорю Владу, Валерию Белову, Юрию Фролову, Вадиму Стояну, Олегу Чайкину и Игорю Слесареву. В Москве удалось задержать еще одного члена этой шайки – гражданина Израиля Ави Яная. Он дважды был осужден судом Хайфы за торговлю людьми.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в Архангельске, Вологде, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде бандой Стрыканова были созданы подставные фирмы, которые под предлогом трудоустройства за границей заключали фиктивные контракты. В паспорта вклеивались подлинные шенгенские визы. Но потом в подпольных лабораториях вносились изменения в паспортные данные и наклеивались фотографии тех, кого переправляли в страны Европы. Цена эрзац-паспорта и перемещения за кордон составляла 5 тыс. евро.

В расследовании и задержании банды приняли участие Интерпол и правоохранительные органы Италии.

«Юнона» и русское «авось»

ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура РФ совместно с правоохранительными органами США пресекла деятельность международной ОПГ, которая занималась торговлей детьми. Граждане России и США в Калифорнии создали фирму «Юнона», которая собирала конфиденциальную информацию о детях в России, на Украине, в Казахстане, а потом перепродавала ее агентствам по усыновлению. Сегодня в розыске сотни детей и подростков. Есть неофициальные данные, что часть из них попала в батраки и вооруженные бандитские формирования. Как искать этих несчастных, если их могли отправить в Колумбию или Гватемалу?

Следствием установлено, что именно «Юнона» имела отношение к усыновлению погибшего в 2005 г. в США русского мальчика Алексея Гейко. За непредумышленное убийство своего приемного сына Алеши гражданка США Ирма Павлис была приговорена к 12 годам тюремного заключения.

В разных странах на «Юнону» работали десятки посредников, которые за взятки незаконно добывали информацию о детях.

Какую цену просили за малышей из России? От 10 до 20 тыс. долларов. Некоторые граждане США, заплатив деньги «Юноне», так и не смогли получить ребенка. Их просто кинули.

Обмен информацией с правоохранительными органами США позволил остановить деятельность «Юноны». Возбуждено 6 уголовных дел.

Фемида иногда стыдливо помалкивает

– ТРУДНО судить об истинных размерах торговли людьми. Проблема также осложняется тем, что нет четкого определения этого понятия, – считает Юлиана Павловская из Международной организации миграции. – Во многих странах отсутствует законодательство, которое позволило бы привлекать правонарушителей за торговлю «живым товаром». В результате даже ее очевидный случай не рассматривается в судебном порядке.

– Сами понятия «торговля людьми», «рабство», «использование рабского труда» были чужды российскому законодательству еще несколько лет назад, – сказал «АН» почетный адвокат РФ, к.ю.н. Александр Островский. – Но, начиная с 2000 г., эксперты правоведы и депутаты вдруг серьезно озаботились всеми этими проблемами. Были внесены изменения в законодательство. В декабре 2003 г. в УК РФ внесены две статьи – 127.1, которая называется «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда». Теперь можно легко схлопотать до 15 лет лишения свободы.

Дерево из посредников

НО ПОЧЕМУ столь стремительно увеличивается количество тех, кто попадает в сети торговцев?

– Объяснение этому следует искать в относительной безопасности этого бизнеса в сравнении с другими видами криминальной деятельности, – уверен Иван Шушкевич. – Неосведомленность мигрантов об истинных намерениях своих работодателей облегчает процесс вербовки. А разветвленная система посредников, запутанные маршруты следования за границу, нелегальный статус, языковый барьер, изъятие документов превращают потерпевших в бесправные жертвы в чужой стране.

И как выбираться из этой страны, если на руках нет ни паспорта, ни денег?

В общем, так и хочется пожелать соотечественникам: не ищите приключений на свою ж… Будьте бдительны.

Малыш и мама нашлись в Каталонии

– СЕГОДНЯ бюро МОМ работает уже в трех регионах России: помимо Москвы проекты открыты в Петрозаводске и Астрахани, – рассказывает Иван Шушкевич. – Для реализации проекта Астраханская обл. была выбрана неслучайно. Там проживает более 300 национальностей, а миграционный поток в несколько раз интенсивнее, чем в других регионах России.

– Иван Чеславович, какие последние звонки были в вашем бюро? Кого ищете сегодня? Кого нашли?

– Недавно к нам обратилась пожилая женщина из Калининграда, которая была уверена в том, что ее дочь и четырехлетний внук находятся за границей в рабстве. К счастью, опасения не подтвердились. Мы нашли их в полном здравии в… Испании. Что же произошло? Дочь поссорилась с мамой и, забрав малыша, укатила за границу, в Каталонию. И быстро вышла замуж за приличного человека. Пришлось нам их мирить.

По просьбе родителей мы разыскиваем сегодня Андрея Владимировича Зайцева, 1979 года рождения, который пропал при странных обстоятельствах 15 июля 2002 г. в Новосибирске. Парень работал в частной строительной фирме. Мать Андрея считает, что ее сын находится в далеком рабстве.

Подрывное расследование? И такое возможно

– КАК бороться с ловцами «живого товара»?

– Сегодня существуют 3 основных вида расследования в делах, связанных с трафиком, – продолжает Иван Чеславович, – активное, реактивное и подрывное. Активное расследование предполагает использование полицейских методов – работа агентов под прикрытием, вербовка осведомителей, применение спецтехники, опросы и допросы. Мы полагаем, что именно такие методы нужно использовать в первую очередь. Реактивное расследование зависит от желания жертвы сотрудничать с правосудием. И этот метод хорош, когда правоохранительные органы смогли собрать достаточное количество доказательств. Подрывное расследование применяется только в том случае, когда существует реальная угроза безопасности для жертвы трафика и требуется незамедлительная реакция. Например, когда дело касается несовершеннолетних. Милиция (полиция) должна реагировать молниеносно!

К слову, Иван Шушкевич – автор книги «Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми». В написании книги ему помогла работа в МОМ.

Каждый день в бюро МОМ звонят десятки людей. Родственники, друзья, знакомые.

– «Горячая линия» работает с мая 2007 года. Уже зарегистрированы 3974 обращения, – рассказывает И. Шушкевич. – Многие звонят и советуются: ехать ли работать гувернанткой в Шотландию за 17 тысяч долл. в месяц? Или электриком в Италию за 4 тысяч евро?

– У нас электрики столько не получают, – сердито замечает комиссар Андреани. – Это называется заманивание.

Именно так и действуют преступники, когда пытаются заполучить очередную жертву, усадить ее в самолет, снабдив эрзац-документами. А потом – 20-часовая работа на стройке за миску похлебки. Это могут быть бескрайние виноградники, апельсиновые рощи, пастбища, цементный завод или трикотажная фабрика.

По данным ООН, 12 млн. человек живут в рабстве. По другим данным, в настоящее время более 200 млн. человек стали жертвами современных форм рабства.

Для сравнения: за 400 лет из Африки в Америку было вывезено всего 12 млн. рабов.

Справка «АН»

Трафикинг опоясал земной шарик

ТЕРМИН trafficking используется в международных документах для определения торговли людьми.

Современные формы рабства: потогонное производство, домашнее рабство, долговое рабство, использование людей как доноров для трансплантации органов и тканей, принудительное замужество, принудительная беременность и вынашивание детей, фиктивное усыновление, бесплатная работа в сфере интимных услуг.

По оценкам ЦРУ, только 2% трафика приходится на долю мужчин.

Во многих странах мира идет бойкая торговля людьми. И есть сведения, что к трафикингу причастны и военные, и государственные служащие, и частные лица. Трафикинг – это хорошо налаженный механизм «теневой» экономики, приносящий доход выше, чем наркобизнес и торговля оружием.

Памятка

КАК не попасть в транснациональные сети работорговцев:

1. Никому никогда не доверяйте ваш паспорт.

2. Требуйте контракт на русском языке.

3. Соберите подробную информацию об агентстве­работодателе.

4. Проконсультируйтесь с опытным юристом.

5. Перед отъездом не забудьте взять номера телефонов посольств и консульских служб.

«Стаи» товарищей варят суп из томатов

Все страны мира распределены на «поставщиков», «транзитников» и «получателей рабов», – рассказал «Аргументам неделi» комиссар Андреани. – Россия выполняет все эти функции. В Европу, США и страны Ближнего Востока из России вывозят главным образом женщин и детей. В Россию привозят женщин из стран СНГ, оттуда же поставляют и мужчин для работ на стройках и в сельском хозяйстве. Транзитом через Россию проходят поставки рабов из Китая, Вьетнама, Индии, Бангладеш и Пакистана. Как работает транснациональная сеть и ее преступные кластеры? Я бы сравнил это с приготовлением, скажем, томатного супа. Знаете, нужна вода, помидоры, лук, зелень, соль и другие ингредиенты… Воду берут в Италии, соль – в Германии, лук – в России. И сообща готовится весь этот «суп». ОПГ у вас в России умелые, подготовленные, держатся крепко друг за друга.

По словам комиссара Альберто Андреани, у итальянской и русской мафии – наработанные и прочные связи. Уж не потому ли так много наших соотечественников растворяются именно на Апеннинах? Вспомним дело крановщицы Надежды Фратти, которая обманным путем вывезла в Италию почти тысячу российских детей. Следы более 800 малышей затеряны. А сколько наших криминальных боссов живет и «работает» в Италии?

И уж не потому ли грозный комиссар Андреани оказался в Москве?

– За последние годы торговля людьми растет неимоверными темпами. По оценкам экспертов ООН и Международной организации миграции, число жертв торговли людьми по всему миру исчисляется сотнями тысяч, – рассказал «Аргументам неделi» Иван Шушкевич, директор информационного центра бюро МОМ в Москве. Торговля людьми стала настолько серьезным явлением для России, что угрожает как безопасности, так и национальному генофонду.

В России существуют несколько десятков ОПГ, занимающихся отловом «живого товара». Это Солнцевская и Измайловская ОПГ – в Москве, Домодедовская и Подольская – в Московской области, Автозаводская ОПГ – в Нижегородской, «Прибой» – в Тюменской, «Стая» – в Брянской областях, «Восточка» – в Удмуртии, ОПГ Пичугина – в Коми, «Локомотив» – в Курганской области.

По оценкам экспертов, всего в России действует до 10 тыс. организованных преступных группировок, общая численность которых составляет 300 тыс. человек.

Проблема с торговлей людьми в России стоит очень остро. По данным Следственного комитета МВД, количество проданных в рабство за последние 3 года возросло более чем в 6 раз.

Конвенцию приняли в Палермо

Во многих странах приняты законодательные акты об уголовной ответственности за торговлю людьми. Или в действующее уголовное законодательство введены специальные правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность.

Меры законодательного характера были реализованы и мировым сообществом. На 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Палермо (Италия) в ноябре 2000 г. принята конвенция против транснациональной организованной преступности и два протокола к ней. Первый – о предупреждении и пресечении торговли людьми и наказания за нее, и второй – о противодействии незаконному ввозу мигрантов.

Нормы протокола в части противодействия торговле людьми признают уголовно наказуемыми такие деяния, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью либо путем подкупа. Торговля людьми включает в себя принуждение занятием проституцией, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Сегодня конвенция подписана и ратифицирована во многих государствах, в том числе и в России.

Торговля людьми приносит 5–7 млрд. долл. ежегодной прибыли (данные ООН). Эксперты Европола дают другие цифры. Этот вид криминального бизнеса приносит доход в размере свыше 10 млрд. долл. Эксперты ОБСЕ говорят о прибыли в 17–19 млрд. долл. в год.

Информационно-консультационный центр Международной организации миграции в Москве: телефон анонимной «горячей линии» 8-800-333-00-16.