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Чего нам ожидать от года земляной крысы

Астрологический прогноз на 2008 год

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр ОРЛОВ ]

Чего нам ожидать от года земляной крысы

Везунчики года

ДВА астрологических события станут определяющими в 2008 году. Две планеты, серьезно воздействующие на каждого из нас и на мир в целом, перейдут из зодиакального знака Стрельца в Козерог. Юпитер уже перешел – 19 декабря. Эта планета у астрологов имеет прозвище «Большое счастье». За то, что одаривает своих любимчиков не банальной премией на работе или скромным выигрышем в лотерею (как Венера – «Малое счастье»), а по-крупному, с царской щедростью. Стремительным ростом карьеры и доходов, расширением горизонтов, рождением долгожданных детей, улучшением жилищных условий, везением в учебе, заключением удачных контрактов и успехами в личной жизни. Этому весьма поспособствует благоприятный аспект – тригон Юпитера с Сатурном в Деве. Сатурн добавит открывающимся возможностям свою практичность и серьезность. А значит, любые новые дела будут иметь хорошую перспективу.

К числу любимчиков в наступающем году могут смело отнести себя представители всех земных и водных знаков: Тельцы, Девы и Козероги, а также Раки, Рыбы и Скорпионы. Они вправе ожидать заслуженных подарков судьбы. Представителям воздушных и огненных знаков унывать не стоит, но имеет смысл взять тайм-аут для кардинальных изменений в своей жизни. Лучшее для них – сохранять уже достигнутое и заниматься доведением до ума всего того, что было начато ранее.

С Плутоном лучше не связываться

ВТОРАЯ планета, которая перейдет в знак Козерога в этом году, – Плутон. Правда, весной астрономы вроде как исключили его из числа планет Солнечной системы: мол, «не вышел он ростом», маловат по размерам для столь высокого звания. Однако умалить значение Плутона для землян и вероятность его разрушительного воздействия на судьбы мира астрономам не под силу.

Плутон в 2008 г. сделает переход дважды: сначала в середине января и затем, отступив на время назад, в знак Стрельца, окончательно зайдет в Козерог в конце ноября. На Земле начнется эпоха крутых перемен, потрясений и трансформаций в политике, экономике и общественной жизни. Именно эпоха, потому что неторопливый Плутон будет идти по Козерогу аж до ноября 2024 года. За эти годы он основательно «зачистит» все, что отжило, что тормозит развитие человечест­ва. Глубинные перемены затронут все сферы нашей жизни. В итоге будут меняться мировоззрение, моральные ценности и сам уклад жизни людей. Козерог применительно к нашему миру управляет глобальными структурами, включая политические и государственные институты, финансовые рынки, международные организации и объединения государств. Армия, органы правопорядка – также его вотчина. Повсюду в указанных сферах начнутся перетряски, громкие отставки и решительные реформы.

Следует особо подчеркнуть: противостоять Плутону, бороться с ним – выше человеческих сил и возможностей. Как с цунами, тропическим ураганом или извержением вулкана. Энергия Плутона безжалостно выкорчевывает то, что окончательно сгнило, что в дальнейшем будет только мешать нам строить лучший мир. Тем самым очищая место для всего по-настоящему нового и перспективного. Причем, если косные структуры, отжившие свое, будут цепляться за жизнь, пытаться во что бы то ни стало сохранить статус-кво, дело может дойти до революционных потрясений. Ведь Плутон – планета, управляющая стихией огромных человеческих масс. И в случае отчаянного сопротивления выведет эти массы на улицы.

Нельзя не сказать и о самом тревожном. Плутон управляет наиболее страшной энергией, известной человечеству, – ядерной. Так что есть вероятность (пусть и невеликая) инцидентов на ядерных объектах. Особенно в декабре.

Хотя террористическая опасность остается, глобальных вылазок террористов ждать не следует. Стоит, правда, усилить охрану водных объектов – водозаборных станций, дамб, водохранилищ, водопроводных сетей. Есть вероятность бактериологической и химической атак террористов посредством заражения воды. Также возможно использование морских судов для нападения на прибрежные объекты. Под удар террористов могут попасть не только Турция, Испания, Цейлон, но и миролюбивая Португалия и даже Япония.

Безусловно есть в перемещениях Плутона по Зодиаку и положительные стороны. Плутон уходит из Стрельца, знака религий, а значит, потихоньку пойдет на спад религиозная нетерпимость, исламский экстремизм, желание фанатиков силой обратить все человечество в свою веру.

С переходом Плутона в Козерог в глобальной политике постепенно начнутся процессы сворачивания демократии, нарастания авторитарных тенденций. По всему миру политической разноголосице «прищемят хвост». Серьезные реформы начнутся в крупных международных организациях: ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ. Для них пришло время «собирать камни», пересматривать свою роль в меняющемся мире, перестраивать не только тактику, но и стратегию и сами цели своего существования. В противном случае эти структуры скоро окажутся на свалке истории.

Этот трудный месяц декабрь...

НЕПРИЯТНЫЕ сюрпризы возможны уже в самом начале нового года, едва мы успеем прийти в себя после череды затяжных праздников. В середине января весьма вероятны острые конфликты в политике и общественной жизни, напряженность в международных отношениях с дипломатическими демаршами. Тряхнет и мировую экономику, но пока, похоже, без особых последствий. Впрочем, такое неустойчивое состояние сохранится до начала лета.

Вместе с тем август-сентябрь станет трудным периодом для глобальной экономики. Для нас, россиян, это тоже не пройдет бесследно: уж нам ли не знать, что главные «подарки» мы получаем именно в августе… Меркурий, Венера и Марс во Льве (судьбоносном для России знаке) встанут в квадрат к Юпитеру. Все эти планеты так или иначе связаны с личными финансами людей. И хотя потрясений вроде дефолта не ожидается, паника на мировых финансовых рынках, резкие перепады курса валют аукнутся и нам. На российском фондовом рынке возможно серьезное падение котировок, в том числе стоимости акций «голубых фишек» и структур, осуществивших «народные IPO». Впрочем, глобальный разрушитель Плутон в это время не будет иметь аспектов к указанным планетам, так что в целом ситуация не выйдет из-под контроля финансовых властей и постепенно выправится.

Правда, более серьезные события последуют в декабре. Массовые выступления людей по всему миру, череда техногенных катастроф, нарастание напряженности в международных отношениях, попытки государственных переворотов – все это нанесет серьезный удар по мировой экономике. Спасет ее от краха (да и свою – тоже) разве что Китай, если пойдет на размораживание курса юаня по отношению к доллару. Все это грозит уже в 2009 г. серь­езным падением цен на нефть. В наступающем году эта цена перевалит за 100 долл., скорее всего, уже в феврале-марте.

Возьмите на заметку

ЯНВАРЬ, конец июля – август чреваты военными конфликтами. Судя по всему, в эти временные промежутки Косово провозгласит независимость. Сербия этого не потерпит, и конфликт вполне может перейти в активную фазу. Чуть позже не исключены вооруженные столкновения в Южной Осетии, Абхазии и (в меньшей степени) Приднестровье, которые вслед за Косово могут в одностороннем порядке провозгласить независимость. Начнется стремительное крушение ныне существующего международного правового поля…

Дела житейские

ИНФЛЯЦИЯ в России по итогам года, несмотря на титанические усилия правительства, уйдет за планку в 15%. Даже по официальным данным. Особенно скакать цены будут в первой половине года и в декабре. Рост стоимости продуктов стабилизируется только к концу лета, когда соберем очередной рекордный урожай.

Существенного повышения рождаемости в следующем году ожидать не приходится. Юпитер, планета расширения, в том числе и семьи, будет поставлена суровым и расчетливым Козерогом в довольно жесткие рамки. Так что многие люди, взвесив все «за» и «против», отложат вопросы деторождения на будущее. Впрочем, в отличие от экономических и политических катаклизмов, в семейной и личной жизни большинства людей наступит определенная стабильность и согласие супругов. Отношения упрочатся, число разводов ощутимо снизится. Многим заядлым холостякам (и не только мужчинам!) тригон Юпитера и Сатурна обязательно подбросит возможность не только влюбиться, но и заключить счастливый брак.

Этот же аспект крайне благоприятен для тех, кто захочет сменить работу или начать собственный бизнес. Совет тем, кто задумал такую перемену в своей жизни: лучшее время для нее – май и июнь.

Оппозиция Урана в Рыбах и Сатурна в Деве способна дать нам ряд неприятных событий. По «ведомству» Урана проходят телевидение, авиация, Интернет, электросети. Сатурн – любитель порядка. Так что уже в первой половине года возможны серьезные попытки со стороны законодателей и государственных органов (в том числе и в России) ограничить вольницу во Всемирной сети. В начале года (январь-февраль), а также летом и в декабре высока вероятность авиакатастроф и проблем с электроснабжением. Уран, кроме того, инициирует мутации живых организмов, в том числе и микроорганизмов. Так что в указанные периоды вероятна вспышка птичьего гриппа, появление его более опасного штамма, а то и выход «на мировую сцену» какой-то новой серьезной вирусной болезни.

Возьмите на заметку

В 2008 г. велика вероятность серьезного пересмотра Конституции страны. Причем первые попытки могут быть предприняты уже зимой, не дожидаясь избрания нового президента. Основной закон как системообразующий каркас политической и общественной жизни – ведение Козерога. Плутон даст политикам страстное желание и волю трансформировать этот каркас. Главное, чтобы «несущие балки» Основного закона не раздавили самих реформаторов. А для этого крайне нежелательно трогать Конституцию в конце ноября–декабре. Иначе народ может выйти на улицы, и мало никому не покажется!

События и персоны

ВЛАДИМИР Путин родился 7 октября 1952 года. Наш президент – настоящий везунчик, но 2008 г. и для него станет нелегким. В марте и Юпитер, и Плутон (приведший его к власти в 2000 г.) будут идти в его гороскопе «без курса», то есть не делая аспектов к другим планетам. Это значит, что в выборах следующего президента страны он активного участия, как в парламентской кампании, не примет. В июне, после сложения полномочий главы государства, в гороскопе Владимира Путина произойдет соединение Лунных Узлов с Плутоном и Черной Луной. Человека в такой ситуации буквально раздирают противоречия и сомнения. Правильный ли выбор он сделал?

Кармические аспекты – нонагоны, в которых будут находиться Солнце с Сатурном и Марс с Юпитером, усилят внутреннюю неуверенность. Кроме того, они буквально принуждают человека сделать тяжелый, но решительный жизненный выбор. Судя по всему, Владимир Путин не станет премьер-министром. Но оставаться главным арбитром в выс­ших эшелонах власти ему придется как минимум еще три года. Причем на посту руководителя коллегиального органа (транзит Сатурна по ХI дому). Исходя из имеющихся возможностей, это – либо пост главы Совета безопасности, либо партии «Единая Россия». Какой из этих вариантов выберет президент – посмотрим. Единственное, что можно добавить о будущем Владимира Путина, – возвращаться в главное кресло страны он не намерен.

К осени 2010 г., когда следующий президент продемон-стрирует свою реальную способность управлять государством, Владимир Путин уйдет из активной российской политики.

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года. Как и предсказывали «Аргументы неделi» год назад (см. №34 от 28.12.2006), именно он, нынешний первый вице-
премьер «по нацпроектам», уверенно идет на высший пост в России. Ситуация на начало марта в его гороскопе настолько отличается от гороскопов остальных претендентов на «шапку Мономаха», что сомнений не остается – только ему и быть президентом! Здесь мы видим соединение Юпитера и Марса, их тригон к Плутону и Урану, плюс тригон к Нептуну. Блестящая констелляция планет власти и личной удачи!

Зато с личностью будущего президента США пока – полный туман. Выборы у наших «заклятых друзей» намечены на 4 ноября. На сегодняшний день из трех вероятных кандидатов нет ни одного, с точки зрения астрологии способного безоговорочно стать хозяином Белого дома. Шансы афроамериканца Барака Обама и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани – нулевые. У Хиллари Клинтон транзиты сильные, но крайне неблагоприятные. Ее предвыборную кампанию б­удет сопровождать скандал, так или иначе связанный либо с ней самой, либо с женщиной из ее окружения. Есть опасность покушения на Хиллари в людном месте. Если случится чудо (все-таки маловероятное) и она пройдет все перипетии выборной гонки – американцев, скорее всего, ждет очередной долгий и нудный ручной пересчет голосов. И не факт, что он завершится в пользу Хиллари Клинтон.

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года. Наступающий год станет, пожалуй, одним из самых трудных в его жизни. 5 января он, конечно, будет избран президентом. С огромными скандалами и протестами оп­позиции.

Но проблемы на этом отнюдь не закончатся. Транзитный Плутон весь последний год буквально топчется по Солнцу в гороскопе грузинского президента. Это опасно не только для политической карьеры, но и для самой жизни человека. В июле Михаилу Саакашвили грозит отставка, причем о ней он выскажется сам, ощутив свою беспомощность и невозможность справиться с узлом проблем, который он сам завязывает все туже и туже.

Напряжение достигнет пика в октябре-ноябре. Наступит окончательная развязка: в Грузии возможны масштабные выступления граждан, экономический коллапс, начало военных действий в Южной Осетии и Абхазии. Время, опасное лично для грузинского президента. Возможны покушение, катас­трофа самолета, теракт...

Что сбылось из прогноза «АН» на 2007 год

«<…> именно в сентябре и стоит ожидать долгожданной отставки министра Зурабова».
В сентябре после перестановок в правительстве Михаил Зурабов покинул кабинет.

«Из обоих нынешних «кронпринцев» Сергея Иванова и Дмитрия Медведева наилучшие шансы у второго. В этом давно сошлись астрологи. Личный гороскоп нынешнего ответственного за нацпроекты ко времени президентских выборов складывается столь удачно, что никому из других претендентов за ним не угнаться. Соперничать с ним смог бы разве что Дмитрий Козак, давно потерявшийся с народных глаз на просторах неспокойного Кавказа. Впрочем, наш президент может о нем и вспомнить, и перевести на работу обратно в Москву. Во всяком случае, по осени Дмитрию Козаку «светит» серьезное повышение».
Про Дмитрия Медведева мы уже сказали. А Дмитрий Козак в сентябре, после перестановок в правитель­стве, занял кресло главы Минрегиона. Получив при этом немалые дополнительные полномочия и финансовые ресурсы.

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