Мы из ЧК! Кого бы арестовать?

Требуются якобинцы



ВСЕРОССИЙСКАЯ чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК) появилась как организация временная, порожденная экстремальными обстоятельствами. Само название – «чрезвычайная комиссия»! Не комитет, не наркомат. Комиссия сегодня есть, завтра нет. Просто не справлялась уже с объемом новых проблем «75-я комната Смольного» – Комитет по борьбе с погромами (пьяными, возникшими на послеоктябрьской волне, когда народ дорвался до спиртовых и винных складов – со всеми последствиями). Да и возглавлявший этот Комитет очкасто-бородатый Владимир Бонч-Бруевич – работник явно кабинетный, не тянул. Требовались «якобинцы».

Судя по тому, что одно время среди творцов ВЧК была дискуссия на тему: имеем ли мы моральное право использовать агентуру, ведь осведомители – оружие из арсенала царских жандармов? – они поначалу и понятия не имели, с какого конца взяться.



Огнем и кровью



ВПРОЧЕМ, научились быстро. Покопались в памяти (Ленин рекомендовал брать в ЧК людей с опытом подполья: вспомните, как гонялись за вами жандармы и действуйте так же), что-то вычитали в полицейских инструкциях. Учреждение заработало. Оклады, пайки – пусть скромные, но ведь и время суровое.

Уже через неполный год (сентябрь 1918 г.) штат одного только центрального аппарата ВЧК (Лубянка) составлял не менее 650 человек. Если вычесть обслугу – шоферов, курьеров, посудомоек, приказчиков специального магазина, где продавались реквизированные вещи, – народу все равно в три раза больше, чем аппарат наркоматов юстиции и внутренних дел, вместе взятых.

…Все, если вдуматься, просто. В октябре 1917-го большевики самонадеянно взяли на себя ответственность за огромную державу. С ее проблемами не могла справиться ни многоопытная царская администрация, ни интеллигентные либералы из Временного правительства. Представьте: вы не умеете водить машину, но вскочили за руль автобуса и погнали по пересеченной местности. Куда – сами не до конца понимаете. Автобус козлом скачет на кочках, чемоданы швыряет по салону, пассажиры вылетают с кресел, орут, часть вообще пытается выкинуть вас из кабины. И вы посылаете приятеля с дубиной бить их по головам, чтобы не вякали и сидели тихо. ВЧК – и есть эта дубина.



Не ищите улик



«ВСЕРОССИЙСКАЯ чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией доводит до сведения всех граждан, что до сих пор комиссия была великодушна в борьбе с врагами народа, но в данный момент, когда гидра контрреволюции наглеет с каждым днем, вдохновляемая предательством и нападением германских контрреволюционеров, когда всемирная буржуазия пытается задушить авангард революционного интернационала – российский пролетариат, Всероссийская чрезвычайная Комиссия, основываясь на постановлении Совета Народных Комиссаров, не видит других мер борьбы с контрреволюционерами, шпионами, спекулянтами, громилами, хулиганами, саботажниками и прочими паразитами, кроме беспощадного уничтожения на месте преступления, а потому объявляет, что все неприятельские агенты и шпионы, контрреволюционные агитаторы, спекулянты, организаторы восстаний и участники в подготовке восстаний для свержения Советской Власти – все бегающие на Дон для поступления в контрреволюционные войска калединской и корниловской банды и польские контрреволюционные легионы, продавцы и скупщики оружия для отправки финляндской белой гвардии, калединско-корниловским и довбор-мусницким войскам, для вооружения контрреволюционной буржуазии Петрограда будут беспощадно расстреливаться отрядами комиссии на месте преступления».

Собственно с этого объявления, появившегося в газетах в феврале 1918 г., и начинается кровавая слава ВЧК. Короткий черновик написал Иван Ксенофонтов, один из ее отцов-основателей, а Феликс Эдмундович, читая, вписывал дополнительные категории потенциальных жертв.

Если бы новоявленная спецслужба дарованное ей право внесудебной расправы использовала только против бандитов, захлестнувших тогда страну, – население, пожалуй, не было бы в претензии. Если бы вообще занималась одной зарубежной агентурой или какими-нибудь «заговорщиками» (но реальными!) – что ж, работа такая. Однако очень скоро ЧК примется брать заложников (по списку: «бывших помещиков, купцов, фабрикантов, заводчиков, банкиров, крупных домовладельцев, офицеров старой армии, видных чиновников царского времени, родственников белогвардейцев, видных функционеров «противосоветских партий»).

Войдут в обыкновение «административные расстрелы». Критерий? Из указаний Мартына Лациса, члена коллегии ВЧК: «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он (арестованный) против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого происхождения, какое у него образование, какова профессия. Все эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл красного террора».

И «чрезвычайки» начнут внушать ужас.



Из производственных конфликтов того времени



ПОСТУПИТЬ на службу в ЧК затруднений не составляло: брали по рекомендации первичной парторганизации, просто члена партии (большевиков ведь было еще не так много). Или – по рекомендации уже работающего сотрудника. То есть верхушка набирала людей из своих знакомых или по подсказке «сверху» (из того же Кремля), те рекомендовали уже своих знакомых, те – своих и так далее. По логике это должно было обеспечить надежность. На деле – порождало свои проблемы.

Например, «лубянский» конфликт вокруг латышей. Схлестнулись ни больше ни меньше Дзержинский и Петерс. Дзержинский – убежденный интернационалист, но его раздражало, что принимаемые Петерсом земляки еле говорят по-русски, тем не менее ведут следствие, пишут протоколы. Русские сотрудники обвиняли их в высокомерии, в национальной замкнутости. Петерс доказывал: зато его люди надежны, честны, не пьют, а главное – все большевики.

Это была еще одна линия разлома. Первый состав ВЧК – сплошь большевистский. Но тогдашние союзники – левые эсеры – потребовали «квоты». После «мятежа 6 июля 1918 г.» их из ЧК начали увольнять. (Собственно, на высвободившиеся места и брали латышей.) Существенно здесь то, что, по общему чекистскому мнению, левоэсеровские представители были слишком мягкотелы, при голосовании «расстрелять–не расстрелять» традиционно выступали «против», ссылаясь на мнение своей партии. Теперь никто не мешал.

Самые высокие поручительства не гарантировали порядочности тех, кого принимали. «Дело Косарева», «дело Венгерова» – скандалы тех лет с крупными чекистами, пойманными на вымогательстве и шантаже. Обоих рекомендовал лично Дзержинский. (Косарев расстрелян, Венгеров бежал и объявлен вне закона). Вообще в списках расстрелянных (в Гражданскую они публиковались в газетах), регулярно встречаются недавние сотрудники ЧК. Осужден за взятки… за утаивание изъятого при обыске… за участие в налетах… При этом, например, пытки на допросах особым нарушением не считались, максимум – пожурят. Некоторые скандалы огласке не подлежали, а на них тоже печать времени. Вот Варвара Яковлева, председатель ПетроЧК. Увлеклась вдруг суровая революционерка теорией «стакана воды», стала крутить романы, и среди ее любовников оказался агент английской резидентуры. А Яковлева друга уже и к себе устроила, и болтала с ним обо всем подряд. Пришлось женщину на другую работу переводить.

Как кукушонок в гнезде, ЧК набирала мощь, давя и оттесняя других птенцов, норовя уже контролировать армию, транспорт, экономику, идеологию… Там не было проблемы кадров, но была проблема умных кадров. Она, конечно, всегда и везде есть, но здесь своя специфика: к огромной обиде руководителей ЧК многие партийцы наотрез отказывались к ним идти. Не хотим служить в охранке – даже революционной!

Тоже конфликт времени.



Щит и меч



ПРИ всем том, закаляясь то в огне перестрелок, то в крови невинных, ковалась именно спецслужба. Оружие государства. Причем оружие очень мощное. «Синдикат» и «Синдикат-2», «Трест», полная перевербовка «Польской организации войсковой» – классика спецопераций. Впрочем, нередко одни и те же люди участвовали в них, а позднее оказывались причастными к репрессиям, к ГУЛАГу (и в конце концов сами попадали под нож).

Так что пошло совершенствование спецслужбы на пользу советскому государству или оказалось его трагедией – это до сих пор предмет споров.

От ВЧК до КГБ

ДЕКАБРЬ 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК).

Февраль 1922 г. – ВЧК упразднена, вместо нее образовано Главное политическое управление (ГПУ), которое вошло в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).

Ноябрь 1923 г. – при Совете Народных Комиссаров создано ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление).

Июль 1934 г. – государственной безопасностью снова стал заниматься НКВД – в рамках комиссариата создано Главное управление госбезопасности (ГУГБ).

Февраль 1941 г. – у НКВД забрали функции госбезопасности, создан отдельный Народный комиссариат госбезопасности (НКГБ).

Июль 1941 г. – НКГБ снова влили в НКВД.

Апрель 1943 г. – снова создан НКГБ.

Март 1946 г. – комиссариат становится Министерством госбезопасности (МГБ).

Март 1953 г. – в результате слияния МВД и МГБ функции разведки и контрразведки переходят к Министерству внутренних дел.

Март 1954 г. – при Совете Министров СССР образован Комитет государственной безопасности (КГБ).

Феликс Дзержинский: малоизвестные подробности

• ФЕЛИКС Дзержинский обижался на Ленина за то, что тот не считал его государственным деятелем. Главный чекист отвечал за внутренний порядок в стране. Врагов давил беспощадно, искренне полагая, что «победителей не судят». С политзаключенными старался держаться корректно.

• В октябре 1918 г. Дзержинский нелегально выезжал в Женеву. Якобы на отдых к семье – жене Софье Сигизмундовне и сыну. Документы имел на фамилию Дошинского. Усы и бородку сбрил. По одной из версий, подлинной целью поездки было восстановление связи с закордонной агентурной сетью царской России. Дзержинский выплатил агентуре жалование за год. Позднее это позволило советской разведке создать одну из самых эффективных разведсетей в Европе.

У этой гипотезы есть косвенные подтверждения. Например, в январе 1918 г. профессионал-разведчик К. Шевара (Войцицкий) предложил Дзержинскому организовать контрразведку ВЧК. Дзержинский согласился, распорядился выдать сотрудникам контрразведки 25 специальных мандатов без указания должности и 35 удостоверений на право ношения оружия. Коллег из конспиративных соображений в создание параллельной структуры Феликс Эдмундович не посвятил. А незадолго до отъезда Дзержинского за границу чекисты арестовали бывшего шефа корпуса жандармов генерал-лейтенанта В. Джунковского. Он и рассказал о грустной судьбе оставшейся бесхозной агентуры. Джунковский был привлечен к сотрудничеству с ВЧК.

• Отношения Ленина и Дзержинского были отнюдь не идиллическими. В марте 1918 г. в связи с подписанием Брестского мира произошел фактический раскол руководства партии. Дзержинский был в числе тех, кто заявил о своем несогласии с решением ЦК подписать мир. Против Брестского мира выступила и партия левых эсеров – Дзержинский согласился на то, чтобы члены ее вошли в ВЧК.

• 26 февраля 1918 г. заседание ВЧК постановило: «Все решения о расстрелах принимаются в ВЧК при условии согласия 50% присутствующих членов комиссии, а не персонального мнения начальника». К необходимости рассмотреть этот вопрос подтолкнул неприятный инцидент: Дзержинский лично расстрелял оскорбившего его пьяного матроса из отряда ЧК.

• После восстания левых эсеров 6 июля 1918 г. Дзержинский по собственной просьбе был отстранен от обязанностей председателя ВЧК – он давал показания как свидетель по делу мятежников. Почти полтора месяца ВЧК в стране возглавлял Я. Петерс.

• 30 августа 1918 г. в Петрограде студент Леонид Каннегисер застрелил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Вечером того же дня у завода Михельсона бывшая политкаторжанка Фанни Каплан стреляла в Ленина и ранила его. Каннегисер мстил за расстрелянного друга (по иронии судьбы как раз Урицкий голосовал против этого расстрела). Выстрел Каплан – дело темное. Многие исследователи считают, что полуслепая женщина стрелять не могла, была просто чем-то вроде прикрытия для подлинных боевиков, благополучно скрывшихся после покушения. Тем не менее оба факта стали поводом для объявления жесточайшего «красного террора». Волна расстрелов прокатывалась по стране несколько раз. 31 мая 1919 г. ее подхлестнуло воззвание Ленина и Дзержинского «Берегитесь шпионов!». 25 сентября 1919 г. анархисты устроили в Леонтьевском переулке взрыв во время заседания Московского комитета партии (12 убитых, 55 раненых), после этого, по воспоминаниям современников, «в МЧК приехал бледный как полотно Дзержинский и приказал расстреливать по спискам всех контрреволюционеров».

• В течение всей Гражданской войны шла борьба между группировками Троцкого и Дзержинского за «контрразведку». Фактически – за информацию о настроениях в Красной армии. Троцкий привлек десятки тысяч офицеров, многие из них пошли к красным вынужденно. Дзержинский считал, что коммиссарского контроля недостаточно.

• 17 января 1920 г. советская власть по инициативе Дзержинского, ввиду победы над белым движением, отменила смертную казнь по приговорам ЧК. Накануне были «подчищены концы»: в Питере расстреляно около 400 человек, в Москве – более 300.

Меч, щит, молот и серп Отечества

Тайный смысл символики ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ

Знак союза посвященных



ЭМБЛЕМОЙ советских органов госбезопасности до 1957 г. считалось изображение нагрудного знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Изготовили его в 1922 г. Овальный обруч из серебра был перекрещен мечом, на них наложен серп и молот («коси и забивай»). На красном эмалевом поле эмблемы – изображение римской цифры пять.

Эскиз награды предложил 8-й спец­отдел, возглавляемый Глебом Бокием. Оккультист Бокий мечтал поставить тайные знания на службу Стране Советов. Есть смысл поразмышлять – не вкладывался ли в знак, которым отличались лучшие из лучших, некий закрытый для непосвященных смысл?

Знак сделан из серебра. Этот металл связан с Луной, символом всего тайного. Овал – символ мира, Вселенной. Римская цифра «пять» пишется как латинская V – «виктория». Красный цвет буквы V внутри овала означает огонь – желанный «мировой пожар». Символ огня в магии – обращение к Выс­шим силам за помощью в достижении победы. Теперь про меч. Острие, направленное вниз, означает установление магической связи. В масонском обряде посвящения опущенными мечами прикасаются к новому брату, устанавливая его связь с остальными членами организации и Высшими силами. Меч на чекистской эмблеме касается ленты с надписью ВЧК-ГПУ. Лента символизирует змею с ее мудростью и коварством. Серп и молот – главный символ советского государства – определяют основную сферу влияния «хозяина» эмблемы.

Позднее про эту награду нарком внутренних дел СССР Ягода говорил: «Почетный знак есть круговая порука всех носящих его в безграничной преданности делу Революции».

Со звездой…



«ЩИТ и меч» как символ органов (знак «Почетный сотрудник госбезопасности»), появился в 1957 году. Это был новый этап в жизни страны, начавшийся после победы Н. Хрущева в борьбе за власть. Между прочим, меч, поражающий пятиконечную звезду, был символом антисоветской организации («Дальневосточного союза военных»). Базировалась она в Китае. Эмблему позаимствовали. Забыли, что прежним обладателям она успеха не принесла.

Новый знак говорил, что органы госбезопасности уже лишены прежнего все­властия. Решили сэкономить – и делали его не из серебра, а из оксидированного томпака (тем самым лишили патронажа Луны с ее заботой о сохранении тайны). Вместо овала появился щит – символ защиты ограниченного пространства. Черный цвет Сатурна, которым окрашено поле щита, означает распад, разрушение, смерть. Вместо эмблемы величия государства («серп и молот») появилась золотистая звезда с уменьшенным серпом и молотом. Потеряли наименование организации, заменив ее надписью на змеевидной ленте – «Почетный сотрудник госбезопасности», т.е. безопасности государственного аппарата. Без имени «хозяина» эмблемы опущенный меч перестал быть знаком посвящения, превратившись в символ поражения. Все это как бы предзнаменовывало грядущее фиаско органов госбезопасности. Оно и случилось в 1991 году.



И орлом



В 1994 г. на знак «Почетный сотрудник контрразведки» поместили основной государственный символ (двуглавого орла) и окрасили ленту в черный цвет. Сохранился принцип построения эмблемы. Однако теперь ее символика как бы распространяла влияние не только на госбезопасность, но и на все государство. Наступил период деградации и спецслужб, и страны.

13 ноября 1999 г. указом Президента РФ №1513 органы обрели новую эмблему. Щит получил серебряную кайму (лунный символ), центр его – красный (огненный символ), а лента – синяя (символ интеллекта и Юпитера – власти). Опущенный меч убран за щит, что устраняет магический знак поражения. С точки зрения мистики, эта символика не позволит ФСБ добиться могущества ее предшест­венников, но она благоприятна для государства. Через полтора месяца во главе РФ встал выходец из спецслужб, распад государства приостановился, а Россия стала подниматься почти из небытия.