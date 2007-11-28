Подводные сокровища «Фрау Марии»

Справка «АН»



ЕКАТЕРИНА II (урожденная Софья Августа Фредерика) (1729–1796) — российская императрица (с 28 июня 1762 г.), единственная из русских правительниц, удостоившаяся в исторической памяти соотечественников, как и Петр I, эпитета «Великая».

ВЕРНЕМСЯ же на несколько веков назад. 11 ноября 1771 г.: чрезвычайный посланник царского двора Иван Остерман отправляет на имя Екатерины II реляцию о крушении корабля «Фрау Мария». На его борту и находились закупленные в Голландии картины, бронзовые скульп­туры, серебряные и золотые украшения. «Фрау Мария» попала в шторм и затонула у берегов Швеции (сегодня это территориальные воды Суоми). Гневу Екатерины не было предела: операцию по подъему должны были начать немедленно, но шведская сторона тянет с помощью. Между Екатериной Великой и Густавом III (эти коронованные особы, ко всему прочему, были кузеном и кузиной) началась гневная переписка. Несмотря на личное распоряжение Густава III, подъем парусника так и не состоялся. А потом «Фрау Мария» таинственно исчезла с места крушения. Обнаружили «корабль-призрак» через много лет.

Из досье «АН»

ЗИМНИЙ дворец был построен в 1762 году. Особенно парадным был Зеркальный кабинет, устроенный в 1776 г. на месте библиотеки. Из него скрытый ход через створки шкафа вел на антресоли, где располагались интимные комнаты с личными коллекциями императрицы, которые она сама называла «эрмитаж». Сам музей был основан в 1764 г. с прибытием в Зимний дворец картин, купленных в Берлине у известного местного купца Иоганна Гоцковского при посредстве посла В. Долгорукова. Гоцковский был крупной фигурой в торговом мире Европы: он был владельцем Берлинского фарфорового завода. Коллекция Гоцковского, собранная для прусского короля Фридриха II, включала 255 картин голландских и фламандских художников. Картинная галерея Екатерины II к 1774 г. насчитывала 2080 картин. И императрица надеялась, что полотна с парусника «Фрау Мария» все-таки доберутся до Эрмитажа. Но ее надеждам так и не суждено было сбыться.



Рембрандт ван Рейн в пенале из лосиной кожи



В ИСТОРИИ с двухмачтовой бригантиной, зафрахтованной русскими купцами для перевозки коллекции из Амстердама в Петербург по заказу Ее Императорского Величества, много загадок. Согласно архивам, парусник перевозил около 60 бочек с сокровищами.

После исчезновения «Фрау Марии» с места крушения российский царский двор перестал интересоваться судьбой драгоценного груза. А уж после того как пальнула «Аврора» и Зимний дворец оккупировали матросы в бескозырках, вопрос о судьбе голландки, под завязку набитой сокровищами для Российской империи, полностью ушел с повестки дня. И, наверное, о бедной «Фрау Марии» забыли бы на веки вечные, если бы летом 1999 г. группа финских ныряльщиков не наткнулась на дне Балтийского моря на странную посудину, которая при ближайшем знакомстве и оказалась «Фрау Марией»! Этим известием заинтересовались и у нас в России. Кто именно? Благотворительный фонд «Спасение национальных культурно-исторических ценностей». К слову, МИД России это известие ничуть не тронуло… А вот руководитель Россвязьохранкультуры Борис Боярсков и начальник управления по сохранению культурных ценностей Виктор Петраков приняли эту новость близко к сердцу. И начали помогать.

– «Фрау Марию» нашли в 11 км от финского острова Юрмо, – рассказал «Аргументам неделi» глава Благотвори-тельного фонда Артем Тарасов. – обнаружила парусник финская экспедиция, которой руководил Рауно Койвусаари. Исследователи установили, что груз не пострадал при крушении корабля.

Кстати, перед тем как загрузить картины в трюмы (среди полотен совершенно точно есть Рембрандт), их упаковали в пеналы из лосиной кожи. Пеналы вложили в свинцовые сосуды и залили сверху воском. А уж потом эти сосуды запаяли свинцовыми крышками. Значит, есть надежда, что полотна великих голландцев могли сохраниться. На борту «Фрау» может быть около 300 картин.



1500 фарфоровых трубок для курения



– Финские ныряльщики смогли достать с затонувшей «Фрау» несколько предметов. Среди них были фарфоровые трубки для курения, – продолжает свой рассказ Артем Тарасов. – Они по своему исполнению очень похожи на наши изделия из Гжели. Каждая такая трубка на аукционе может стоить от 2 до 2,5 тыс. долларов.

Благотворительный фонд Артема Тарасова начал свое собственное расследование гибели и обнаружения двухмачтовой бригантины «Фрау Мария». Для начала Тарасов сам отправился в Амстердам и начал искать архивные документы. Месяц кропотливых поисков принес сногсшибательные результаты. В архивах музея Рубенса нашли то, что искали, – документы, датированные июлем 1771 г., когда на аукционе в Амстердаме был закуплен драгоценный груз по распоряжению Ее Императорского Величества.

– Мы выяснили и маршрут «Фрау Марии», – продолжает Артем Михайлович. – Она отчалила из Амстердама и плыла вдоль берега. Капитаном корабля был Рейнуд Лоренс. Заходила «Фрау Мария» в каждый порт – в Дании, Германии, Швеции. Груз на паруснике значился как «дипломатическая почта». «Фрау Мария», выйдя из порта города Турку, попала в шторм. Парусник начал тонуть, и корабельная команда принялась спасать хоть что-то.

Люди прыгали в воду с золотыми монетами в руках… Есть сведения, что один из моряков сумел забрать с борта тонущей «Фрау Марии» 6 картин.

Были ли это полотна Абрахама Сторка? Якоба де Вита? Или же с «Фрау Марии» в неизвестном направлении уплыли полотна Рембрандта Харменса ван Рейна?

– Нам не удалось найти в Амстердаме имена всех дилеров, которые скупали картины для Екатерины II, – говорит Артем Тарасов, – но имена четырех покупателей мы все-таки установили. И это позволило определить, что все вместе они выкупили 27 картин выдающихся голландских художников XIV–XVII веков. Стоимость этих полотен может составлять около 100 млн. евро.

Артем Тарасов попытался найти потомков шкипера Рейнуда Лоренса. Но споткнулся на третьем колене. Иначе можно было бы ставить вопрос о продаже-покупке парусника.

– При Екатерине возникла внушительная основа коллекции Эрмитажа, –

рассказал «Аргументам неделi» историк Евгений Сазонов. – Ее искусствоведы разъезжали по обедневшим дворам европейских правителей. Покупали шедевры и коллекции для «северной Семирамиды», как называли Екатерину Великую французские просветители. Государственное коллекционирование приобрело огромный размах именно в эпоху царствования Екатерины Великой. Она скупала картины огромными партиями по всей Европе, прислушиваясь к мнению своих агентов. Ими зачастую выступали русские послы при дворах европейских держав. Заметную роль в приобретениях императрицы сыграли российские дипломаты А. Разумовский и Н. Юсупов в Италии, Д. Голицын и А. Строганов во Франции, С. Воронцов в Англии.

Министерство античности показало большой кукиш



СОГЛАСНО действующему финскому законодательству, погибшее судно, которому 100 лет и более, обретающееся в финских территориальных водах, не может повреждаться, передвигаться или подвергаться каким-либо манипуляциям без разрешения Национального финского министерства античности в соответствии с Актом о реликвиях и античности (от 1963 г.). По Закону о памятниках древности судно и груз принадлежат государству Финляндии.

Потомки семьи Романовых не могут претендовать на владение сокровищами «Фрау Марии». Согласно известным актам, собственность Екатерины II в приснопамятном 1917 г. перешла во владение РСФСР.

– Но Россия, являясь правопреемницей собственности царской империи после 1917 г., вправе предъявить свои претензии на груз парусника «Фрау Мария». При этом не исключается вариант судебного разбирательства в международных судебных инстанциях, – считает адвокат Александр Островский.

– А в случае получения официальных полномочий, – сделал акцент Артем Тарасов, – благотворительный фонд готов профинансировать все необходимые расходы. По защите прав России на груз, подъему парусника и спасению культурного наследия с последующей передачей его государству.

К слову, между Министерством античности Финляндии и группой ныряльщиков, которые обнаружили «Фрау», началась самая настоящая грызня. Министерские чиновники запретили ныряльщикам, вообще, приближаться к «Фрау Марии». Поисковики проиграли иск к финскому государству с требованием выплатить им часть стоимости груза. Ныряльщикам показали большой кукиш.

Однако юридическая база, на основе которой принималось решение, что «Фрау Мария» полностью принадлежит Финляндии, продолжает оставаться крайне зыбкой. Это признают ведущие финские юристы, недоумевающие, как голландское судно, шедшее с русским грузом, может считаться национальным сокровищем Суоми.

Но ныряльщики решили действовать по-своему. Они нашли спонсора – жителя Монако Къелля Эдвалла, он, кстати, друг Жака Ива Кусто, профессионал по подъему кораблей. Эдвалл готов участвовать в операции по подъему «Фрау Марии», но на российские деньги. Свое согласие на финансирование дал извест­ный россий­ский меценат, глава компании «Метрополь» Михаил Слипенчук. Между Эдваллом и Слипенчуком будет подписан меморандум о взаимодействии.

– Тогда мы можем поднять корабль за месяц, – сказал Артем Тарасов.



После АПЛ «Курск» возьмутся за «Фрау»?



«Фрау Мария» стоит на дне в вертикальном положении. Парусник находится на глубине 41 м, размещается на грунте и его корпус только на 1,5 м заглублен в донных отложениях. То, что корабль стоит на киле, очевидно, обусловлено тяжелым грузом в трюме, наполненном свинцовыми бочками с картинами. Сохранность корпуса обеспечили малосоленая вода в заливе и отсутствие каких-либо течений. И еще в этом месте полностью отсутствует грибок.

Крепость дерева, из которого была сделана «Фрау», настолько высока, что попытка одного из финских ныряльщиков вбить гвоздь в обшивку не удалась. Гвоздь согнулся.

Сегодня две известные морские компании, специализирующиеся на поднятии затонувших кораблей, изъявили желание участвовать в тендере на подъем груза или целиком затонувшего парусника «Фрау Мария». Обе эти компании – SMIT Internationale и Mammoet Salvage – участвовали в подъеме атомной подлодки «Курск» в 2000 году. От обеих компаний получены коммерческие предложения.

Есть еще одно очень заманчивое предложение по подъему парусника «Фрау Мария»…

Дело за малым – дождаться решения официальных властей Суоми. Возможно, «горячие финские парни» все-таки придут к определенному мнению. Пока же приходится уповать лишь на здравый смысл.

Монеты «Святого Николая»

15 НОЯБРЯ с.г. министр иност­ранных дел России Сергей Лавров, выступил в финском городе Рованиеми на пресс-конференции по итогам сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона. Он заявил, что вопрос, связанный с затонувшим в 1771 г. судном «Фрау Мария» с ценным российским грузом, не станет предметом противоречий. Наш министр выразил убеждение, что этот вопрос будет решен на взаимоприемлемой основе.

Лавров отметил, что эксперты России и Финляндии договорились на основе всех обстоятельств продолжать работу.

– Убежден, что мы с Финляндией эту проблему решим и к удовлетворению наших стран, и в интересах всех любителей искусства, – подчеркнул российский министр.

Глава МИД Финляндии Илкка Канерва согласился с тем, что с подъемом «Фрау Марии» проблем быть не должно. Но господин Канерва задал головоломку и финским, и российским журналистам, сказав о том, что «потребуются годы, прежде чем мы решим эту ситуацию»…

Неужели парусник еще несколько лет будет лежать на дне Балтики? Приблизительная стоимость драгоценного груза оценивается в 1 млрд. евро. А вот на подъем «Фрау» нужно примерно 50 млн. евро.

Кстати, «Фрау Мария» была обнаружена южнее островного архипелага Турку, в нескольких милях от русского гребного фрегата «Святой Николай», который затонул в июле 1790 г. в ходе Второго Роченсальмского сражения. Так что в истории уже были случаи подъема русских кораблей с иноземного дна. В 1975 г. финские водолазы подняли с фрегата «Святой Николай» останки русских моряков, которые были захоронены на старом русском кладбище в Котке.

Большой интерес представляла судовая касса корабля, в которой оказалось 678 русских монет (41 золотая и 637 медных), отчеканенных в период с 1767 по 1788 годы. Монеты были подняты финскими водолазами несколько позже. И так же, как и все предметы с нашего фрегата, они поступили в распоряжение государственных органов Суоми. Некоторые из них сегодня экспонируются на выставке подводных находок в залах музея провинции Кюменьлаксо в городе Котка.

Российская сторона не стала требовать возвращения судовой кассы «Святого Николая».



Почему? Разве мы не чтим свою историю?

А будет ли плавучий музей?

И ПОКА российские и финские официальные лица пытаются договориться о дальнейшей судьбе «Фрау Марии», поступило предложение: как можно быстрее поднять парусник, аккуратно достать весь груз и сделать своего рода плавучий музей. Об этом, в частности, объявил посол Финляндии в Москве Харри Густаф Хелениус. Он считает, что, «согласно финскому законодательству, корабль принадлежит Финляндии, но поскольку Россия компетентнее в морских исследованиях, возможны совместные исследования судна». Посол Хелениус заявил, что «пока решено не поднимать корабль на поверхность, а проводить все исследования под водой».

Сегодня, по слухам, и российская, и финская стороны обсуждают еще и план открытия совместного музея сокровищ «Фрау Марии» или в российском Выборге, или в финской Лаппеенранте. Об этом пишет финская печать. А газета «Хювудстадсбладет» сообщает своим читателям, что Министерство культуры России поддерживает идею поднять «Фрау Марию» и превратить парусник в плавучий музей. Он будет курсировать между портами Балтики.

Но прежде чем пустить плавучий музей по волнам, все-таки неплохо бы для начала достать сокровища «Фрау Марии» с глубины 41 метр. Причем без промедления. И России не мешало бы действовать более энергично и настойчиво. Иначе не видать нам полотен Рембрандта в пеналах из лосиной кожи, как собственных ушей. Все-таки не о медных монетах идет речь, а о драгоценном грузе стоимостью в 1 млрд. евро.

Пока Финляндия упорно твердит, что парусник находится под неусыпным наблюдением, на него поставлены специальные датчики реагирования. Но есть сведения, что наблюдения никакого нет. Как нет и датчиков. А вот точные координаты «Фрау Марии» и ее подводных сокровищ уже опубликованы в открытой печати! Это факт.