Заговор против олимпийского Сочи

Южнокорейских бизнесменов давно уже называют «византийцами» Дальнего Востока. Ради барышей и власти они готовы воровать, давать взятки, обманывать компаньонов. И беспощадно расправляться с конкурентами, посмевшими перейти дорогу. Этим летом считавшийся главным фаворитом в борьбе за зимнюю Олимпиаду 2014 года Пьончонг проиграл Сочи. И всем знатокам южнокорейских реалий стало ясно, что потерявшие многомиллиардный куш бизнесмены из Страны утренней свежести начнут мстить россиянам везде, где только можно. Но никто не мог предположить, что главным средством своей мести они выберут пересмотр итогов голосования в Гватемале-Сити с последующим отзывом олимпийской лицензии у Сочи…

Олимпиада для президента Ли



ПРОВЕСТИ Олимпиаду в стране, где нет ни одной горы, в маленькой деревушке, расположенной всего в 28 км от самого крупного в мире минного поля – демаркационной линии между Севером и Югом Кореи, было идеей господина Ли Гон Хи. Он – президент всемирно известной фирмы «Самсунг». На ее предприятиях производят пятую часть всего национального ВВП страны. Начав свою карьеру как торговец вяленой рыбой, Ли Гон Хи, благодаря так называемому корейскому чуду, превратился в самого богатого и влиятельного человека в Южной Корее. После триумфального успеха Игр в Сеуле в 1988 г. Ли, как одного из главных спонсоров Олимпиады, избрали в МОК. Вскоре благодаря новым связям и безлимитному «гонорарному» фонду Ли Гон Хи сумел заполучить для Республики Корея еще два очень доходных соревнования – чемпионат мира по футболу и Азиатские игры.

Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И через некоторое время магнату – ярому фанату горнолыжного спорта – захотелось зимней Олимпиады. Причем не где-нибудь, а на своем любимом горнолыжном курорте Пьончонге. По предварительным наметкам, зимние Олимпийские игры должны были принести «Самсунгу» не менее 5 млрд. долл. прибыли. А заодно помочь концерну обосноваться в КНДР, где средняя зарплата рабочего составляет всего 10 центов в день! Ли Гон Хи был настолько уверен в своей победе, что даже отказался от помощи своего главного союзника – американцев. Когда в начале этого года во время частного ужина в Нью-Йорке госсекретарь США Кондолиза Райс предложила президенту «Самсунга» помощь в предвыборной олимпийской кампании, Ли Гон Хи засмеялся в ответ: «Помощь против кого? У Пьончонга просто нет конкурентов!» Американцы решили не вмешиваться в борьбу кандидатов, предоставив своим многочисленным «вассалам» право самим решать, за кого голосовать.

Спустя несколько дней после того ужина президент Ли допустил еще одну оплошность – передумал заключать договор с известной менеджерской конторой IMG «Интернэшнл Менеджмент Групп». Она должна была проводить рекламную кампанию Пьончонга на последнем этапе «гонки». Оскорбленные боссы IMG тотчас переметнулись в стан Сочи, благодаря чему акции российского претендента сразу же поползли вверх. Но Ли Гон Хи, казалось бы, не замечал этого и продолжал делать ошибки одну нелепее другой. В канун гватемальской сессии он распорядился прекратить выдачу «гонораров» членам МОК из Европы и Латинской Америки. Зачем выкидывать деньги на ветер, когда голосов Азии, Африки и Океании хватит для победы!

Апофеозом такого подхода стало выступление Ли во время презентации. Выйдя на трибуну, он агитировал в пользу любимого курорта столь нахраписто и бестактно, что многие члены МОК после этого из принципа проголосовали против кандидатуры «Самсунга». И можете представить, какое разочарование, граничащее с шоком, пережил Ли, когда президент МОК Жак Рогге вынул из раскрытого конверта табличку с названием: «Сочи». Ли был настолько потрясен, что впервые за 15 лет взял... двухнедельный отпуск и отправился лечить расшатанные нервы в Альпы. Там, на горных склонах, у него и родился новый гениальный план – отобрать у русских зимнюю Олимпиаду-2014.

Блондинка для президента



ПОД СТАТЬ фактическому президенту Кореи Ли Гон Хи оказался и номинальный глава республики Но Му Хен. У себя на родине он считался блестящим оратором, способным зажечь словом любую толпу. Благодаря его речи в парламенте против всесильного диктатора Ро Де У, в свое время началась демократизация страны. Но в Гватемале-сити Но Му Хена было просто не узнать. Прекрасный знаток английского языка, президент прочитал свою речь почему-то на корейском. Причем постоянно запинался и говорил так тихо, что его не могли услышать уже во втором ряду. Поначалу помощники президента пытались объяснить его провальное выступление подскочившим артериальным давлением. Потом заговорили о страшном похмелье Но Му Хена, перебравшего накануне текилы. А через несколько недель возникла еще одна, на этот раз шпионская версия. Мол, в канун своего выступления Но провел ночь с некой журналисткой из Гонконга по имени Джанет Минг. Красотка якобы подмешала в чай президента какое-то психотропное средство, затормозившее его реакцию. А после исчезла, словно ее никогда и не было.

Будучи ловким интриганом (за последние три года он благополучно пережил два импичмента), Но Му Хен буквально ухватился за эту версию. Ведь куда лучше для рейтинга, когда тебя считают жертвой коварной соблазнительницы из ФСБ, чем жалким пьяницей. С благословения босса «Самсунга» президент Южной Кореи уже в конце августа – спустя всего несколько недель после победы Сочи – распорядился создать специальную группу. В нее вошли лучшие сотрудники Национальной разведывательной службы, полицейские детективы, адвокаты и аудиторы. «По легенде», спецгруппа должна была заниматься поиском нового кандидата на проведение зимней Олимпиады. А в действительности – сбором компромата на тех 52 членов МОК, которые осмелились проголосовать против Пьончонга.

Эта конспиративная уловка наверняка бы сработала, если бы в дело не вмешались японцы. Они до сих пор ненавидят корейцев столь сильно, что во время выборов олимпийских столиц по собственной инициативе (читай, бесплатно) проголосовали за Сочи. Ревниво относясь к невиданному экономическому взлету многовекового врага, японские секретные службы уже многие годы ведут многостороннюю слежку за руководителями Южной Кореи. Потому-то планы Ли Гон Хи насчет сочинской Олимпиады не укрылись от японских ушей. И в начале октября одно из крупнейших спортивных изданий Японии «Ниппон Спорт» познакомило своих читателей с полученной из «заслуживающих доверия источников» информацией о реваншистских планах корейцев.



«Операция Ли Сун Син»



СОГЛАСНО «Ниппон Спорт», корейцы назвали свой план «Операцией «Ли Сун Син» в честь своего великого флотоводца, построившего еще в конце XVI в. первый в истории человечества броненосец. Благодаря этому кораблю и стратегическому гению Ли Сун Сина, небольшому флоту корейцев удалось разгромить японскую армаду и освободить свою страну от самураев. Нынешняя корейская миссия не менее сложна, чем та, которая стояла перед адмиралом. Для начала следователи и аудиторы должны будут «прочесать» все финансовые счета 52 «сочинцев» – членов МОК, чтобы найти следы тех самых 30 миллионов «зеленых». Столько якобы потратили россияне для подкупа «комитетчиков». Так как «обработка» не ограничивалась только денежными переводами через офшоры, сыщикам предстоит просканировать все финансовые документы членов МОК на предмет поиска их связей с российским бизнесом.

Под корейским «колпаком»

ВОЗЬМЕМ, к примеру, многоуважаемого члена МОК от Венгрии олимпийского чемпиона Пала Шмитта. Последние три года не было более ярого сторонника кандидатуры Зальцбурга, чем он. Но накануне первого тура голосования венгр вдруг изменил мнение и проголосовал за Сочи. Причина столь неожиданного кульбита стала известна лишь совсем недавно. Строительная фирма, записанная на жену Шмитта, получила подряд на возведение крупнейшего в Европе хранилища российского газа вблизи Будапешта. Набрав подобного рода компромат на десяток «комитетчиков», корейцы на следующем этапе начнут шантажировать «бедняжек», требуя от них признаться в получении взяток. После чего в мировой прессе и средствах массовой информации должна начаться кампания с требованием кардинальных реформ в МОК и его очищения от не чистых на руку деятелей.

По всем фронтам



ОДНОВРЕМЕННО с этим люди Ли собираются открыть второй фронт – начать пропагандистскую борьбу непосредственно против города Сочи под ориентировочным названием «Нет Олимпиаде на костях!». Об этом сейчас не любят вспоминать на Кубани. Но в 60-е годы позапрошлого века по приказу самого либерального из царей Александра-«освободителя» началась «зачистка» черноморской береговой линии от ее исконных жителей: садзов, убыхов, шапсугов и адыгов. Десятки тысяч аборигенов были просто расстреляны и похоронены в массовых могилах вокруг речки Шьочи, которую потом новые хозяева прозвали Сочи. В прошлом году специально нанятая корейцами делегация парапсихологов тайком посетила Сочи. И, как говорят, пришла к выводу, что строительство Олимпийской деревни в этом месте приведет к огромному выбросу отрицательной энергии. А это весьма неблагоприятно отразится на спортсменах. Корейцы собираются выпустить в свет многомиллионным тиражом книгу о том самом геноциде, не забыв упомянуть об эпидемиях тифа и чумы, сотрясавших Черноморское побережье в ХIХ веке.

Но всего этого новоявленным мстителям показалось мало, и они собираются открыть еще и третий фронт с помощью «лучшего друга россиян» – Михаила Саакашвили. Не так давно, по данным японских журналистов, группа корейских «экспертов» посетила с тайной миссией Грузию и предложила грузинскому вождю 1 млрд . долл. на реконструкцию центра зимних видов спорта в Боржоми. А также помощь в лоббировании грузинской кандидатуры на очередных выборах столицы зимней Олимпиады. Не секрет, что после победы Сочи у Саакашвили появилась еще одна идея фикс – усидеть в президентском кресле до открытия Олимпийских игр в Боржоми. Иными словами, как минимум до 2022 года. Взамен корейцы попросили у свободолюбивых грузин отложить окончательное решение «абхазского» вопроса до начала 2009 года. По планам, разработанным далеко за пределами Грузии, мест­ные коммандос должны будут десантироваться прямо на границе с Россией (всего в 40 км от олимпийской деревни) и взять абхазов в клещи.

То, что местные жители не сдадутся, понятно всем, кто хоть раз был в Абхазии. А это значит, что неподалеку от Сочи, к вящей радости корейцев и прочих русофобов, начнется многолетняя партизанская война. Когда же страницы ведущих газет мира заполнятся статьями о жертвах кровавой кавказской войны вместе с разоблачениями коррупции в МОК, Ли Гон Хи и группа его сторонников потребуют отставки Жака Рогге. Так как нынешний руководитель Международного олимпийского комитета – человек довольно мягкий, если не сказать – нерешительный, он вряд ли устоит против столь сильного давления. Проведенные в такой нервной обстановке выборы закончатся победой ставленника Ли Гон Хи, который тотчас потребует отзыва лицензии у Сочи ввиду «политической нестабильности на Черноморском побережье Кавказа».

При всей своей невероятности этот сценарий вполне может быть осуществим. Тем более, что прецедент уже имеется. Нынешней осенью в Москве должен был проходить чемпионат мира по боксу. Но за полгода до его начала у российской столицы мировое первенство отобрали, передав его… южнокорейскому городу Джеджу. Правда, позднее пресыщенные большим количеством крупных международных турниров новые хозяева мирового боксерского первенства отказались от его проведения в пользу США. Недаром говорят, что нет более мстительных людей на Востоке, чем корейцы!