Габонская гадюка доползла до Алтая
№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]
Садовод из села Клочки (Алтайский край) обнаружил неподалеку от своего участка габонскую гадюку, одну из самых ядовитых африканских змей.
Гадюка была изловлена и отправлена для изучения серпентологам в Новосибирск. Местные жители до сих пор гадают, как африканская змея могла добраться до алтайских лесов. До этого случая змей узорчатой песочной окраски с шипами на носу в окрестных лесах не встречалось.
Габонская гадюка достигает иногда почти 2 м длины, а вес крупных особей может превышать 8 кг. Эта рептилия распространена по обширной территории – от Либерии до Танганьики и от Южного Судана до Анголы. Флегматичность габонской гадюки, как отмечают специалисты, просто поразительна. Нужно приложить много стараний, чтобы заставить эту змею атаковать. Однако в случае укуса происходит глубокое отравление организма человека, что зачастую приводит к смерти.
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