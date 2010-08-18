Габонская гадюка доползла до Алтая

Садовод из села Клочки (Алтайский край) обнаружил неподалеку от своего участка габонскую гадюку, одну из самых ядовитых африканских змей.

Гадюка была изловлена и отправлена для изучения серпентологам в Новосибирск. Местные жители до сих пор гадают, как африканская змея могла добраться до алтайских лесов. До этого случая змей узорчатой песочной окраски с шипами на носу в окрестных лесах не встречалось.

Габонская гадюка достигает иногда почти 2 м длины, а вес крупных особей может превышать 8 кг. Эта рептилия распространена по обширной территории – от Либерии до Танганьики и от Южного Судана до Анголы. Флегматичность габонской гадюки, как отмечают специалисты, просто поразительна. Нужно приложить много стараний, чтобы заставить эту змею атаковать. Однако в случае укуса происходит глубокое отравление организма человека, что зачастую приводит к смерти.