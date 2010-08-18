Китай выходит на орбиту

Китай запустил пятый спутник собственной глобальной навигационной системы «Бэйдоу» («Компас»). Ракета-носитель с аппаратом стартовала с космодрома Сичэн в провинции Сычуань.

Согласно программе, к 2012 г. китайские аппараты будут обеспечивать зондирование Земли на территории всего Азиатско-Тихоокеанского региона. А в 2020‑м – в глобальном масштабе.

«Бэйдоу» будет выполнять телекоммуникационные задачи, следить за погодой, транспортом и промышленными объектами. Группировка спутников «Компас» должна насчитывать 35 аппаратов.

Напомним, что Поднебесная империя начала реализацию программы «Компас» еще в 2000 году.

– «Бэйдоу» не станет конкурентом GPS и ГЛОНАСС. Точно так же, как GPS не является конкурентом ГЛОНАСС. Точность навигации и ее качество зависят от количества видимых спутников в реальных условиях. Очевидно, что трехсистемные приемники, которые включают в себя все действующие системы позиционирования, будут работать намного эффективнее, – пояснил «АН» Евгений Белянко, главный конструктор ГК «М2М телематика», занимающейся внедрением технологий ГЛОНАСС и GPS в России.