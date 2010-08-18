Крупнейший польский концерн PKN Orlen SA заявил о том, что хочет избавиться от литовского Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил польский ежедневник Rzeczpospolita.

Напомним, что завод был куплен поляками за 2,3 млрд. долларов у российского концерна «ЮКОС» и литовского правительства в 2006 году. Как известно, тогда на этот актив претендовало несколько компаний, в том числе российский «ЛУКОЙЛ». Но Литва, руководствуясь лозунгом «Не допустим Ивана к трубе!», приняла решение в пользу польской PKN Orlen.

Затем из-за аварии на российском участке нефтепровода «Дружба» в районе Брянска Москва прекратила поставки нефти в Мажейкяй. НПЗ был вынужден перейти на сырье, получаемое танкерами по морю, в частности из Приморска. Цена одной тонны такой нефти на 9 долларов дороже по сравнению с полученной по трубе. Из-за этого завод потерял рентабельность. Не помогли и огромные деньги – поляки вложили в модернизацию НПЗ еще примерно 900 млн. долларов.

Сейчас они надеются получить за крупнейшую литовскую компанию чуть менее 2 млрд. долларов. Однако аналитики считают, что продать завод дороже 1,6 млрд. долл. невозможно.

К тому же нет никакой надежды, что НПЗ купят западные инвесторы. Из-за высоких цен на транспортировку нефти литовский завод не привлекает ни европейцев, ни американцев. Кроме того, сейчас на Западе воздерживаются от любых инвестиций в перерабатывающие заводы.

Поэтому продать завод можно только России. Но нужно ли это нашей стране? Как считают эксперты, за такие деньги Москве выгоднее было бы построить новый завод, к примеру в Калининградской области.