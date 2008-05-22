//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Академики пройдут Долиной смерти

№ 21(107) от 22.05.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Академики пройдут Долиной смерти

 СТО лет назад через это место проходил торговый путь эвенков. Сейчас даже якутские охотники за километры обходят этот глухой район. Они рассказывают о закопанных под землей металлических «котлах» диаметром 6–9 метров. Внутри они полые – можно забраться внутрь. Даже в лютый зимний мороз котлы излучают тепло. Ночевавшие в них люди вскоре заболевали и умирали. Также в советских архивах сохранились показания охотника-эвенка. В 1971 г. он утверждал, что наткнулся на железную нору, в которой «лежат худые, черные, одноглазые люди в железных одеждах».

 Подобных свидетельств немало. Возможно, уже в августе загадка долины будет раскрыта. В это загадочное место отправится научная экспедиция из Москвы. В нее войдут исследователи из Институтов археологии, геохимии, кристаллографии, физики земли РАН. Рисковать ученые не намерены. Прежде чем вступать в долину, они исследуют ее с помощью беспилотного летательного аппарата. На нем установят аппаратуру, способную засечь любые металлические предметы на глубине до 10 метров.

 Конечно, в мистику и инопланетян ученые не верят. Но им известно, что в 1950-е гг. в этом районе проводились секретные ядерные испытания.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак в знак солидарности с несправедливо уволенной учительницей из Барнаула присоединилась к флешмобу #учителятожелюди и тоже показала себя в купальнике. А что, хотя она не педагог, но очередной повод протестовать имеется!..

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//Общество

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, в которой предложили ввести официальное написание слова "Россия" с маленькой буквы. Уже согласились более 20 человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Действующий президент Украины Петр Порошенко в день выборов главы государства напомнил своим согражданам, что с 1 апреля прекращается действие договора о дружбе с Российской Федерацией.

//В мире

Эксперты назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

Эксперты назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

Американские эксперты выделили самые эффективные примеры вооружения стран НАТО, которые они смогут применить при гипотетическом конфликте с Россией. Об этом сообщил американский портал Business Insider.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Культура

Алексей Серебряков: о «Ван Гоги», о счастье и правде

Алексей Серебряков: о «Ван Гоги», о счастье и правде

Почти все картины актера Алексея Серебрякова на слуху: его снимают режиссеры первого состава. Герои актера – всегда сильные личности, которые верят только себе и отвечают за свою жизнь сами.

//Происшествия

Во время выборов в Чернигове неизвестный хотел поджечь избирательный участок

Во время выборов в Чернигове неизвестный хотел поджечь избирательный участок

В воскресенье, 31 марта, неизвестный мужчина пришёл на избирательный участок и бросил "коктейль Молотова" в сторону кабинок для голосования. Правоохранительные органы быстро отреагировали на ситуацию и задержали злоумышленника.

//Общество

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Российские учителя устроили флешмоб фотографий в купальниках из-за увольнения коллеги Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Публикации получили высокую поддержку британских читателей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

Украинцы запустили в Сети флешмоб прощания с Порошенко

Украинцы запустили в Сети флешмоб прощания с Порошенко

Жители Украины запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом #остаточнепрощавай, что означает "окончательное прощай". Так граждане выражают свои надежды на смену президента в ходе выборов.

//Новости СМИ2

//Политика

Зеленский придумал план в случае поражения на выборах

Зеленский придумал план в случае поражения на выборах

Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на президентских выборах он готов уделить всё внимание выборам в Верховную раду. «Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», - заверил он.

//Шоу-бизнес

Неожиданный поцелуй на концерте Ольги Бузовой. А если это любовь?

Неожиданный поцелуй на концерте Ольги Бузовой. А если это любовь?

Вчера в Подольске на концерте рэпер Леша Свик неожиданно поцеловал Ольгу Бузову на глазах у изумленной публики. В ролике видно, что певица не ожидала такого поворота событий, но не оттолкнула музыканта.

//Общество

Заслуженный пилот назвал возможные причины крушения МиГ-27 в Индии

Заслуженный пилот назвал возможные причины крушения МиГ-27 в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в Индии в штате Раджастхан на северо-западе страны, как пишет The Times of India.

//Политика

Порошенко проголосовал на выборах президента

Порошенко проголосовал на выборах президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей проголосовал на выборах. После голосования он отметил, что эти выборы были демократическими и хорошо организованными.

//Происшествия

В Москве сбили сотрудника ДПС, который оформлял ДТП

В Москве сбили сотрудника ДПС, который оформлял ДТП

В воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце сбили сотрудника ДПС, который оформлял ДТП. У мужчины множество травм различной степени тяжести, после происшествия его отправили в больницу.

//Общество

СМИ сообщили о таинственном исчезновении самой дорогой картины в мире

СМИ сообщили о таинственном исчезновении самой дорогой картины в мире

Сотрудники филиала французского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов утверждают, что не знают, где находится самая дорогая картина в истории искусств - полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира"

//Новости партнеров

//Происшествия

В Альпийских горах надругались над лыжницей и оставили замерзать

В Альпийских горах надругались над лыжницей и оставили замерзать

Британская лыжница Ханна Пауэр рассказала об ужасном происшествии, которое произошло с ней три года назад. 26-летнюю девушку похитили трое мужчин и оставили замерзать во французских Альпах, обещая довезти до дома.

//Шоу-бизнес

Проклятье соперницы и клеймо разлучницы изменило личную жизнь Ольги Орловой

Проклятье соперницы и клеймо разлучницы изменило личную жизнь Ольги Орловой

В личной жизни экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову преследуют неудачи. Многие считают, что это проклятье соперницы Натальи Лагоды, у которой она увела мужа и разрушила ее карьеру.

//Наука

Древнюю гробницу обнаружили на острове Корсика

Древнюю гробницу обнаружили на острове Корсика

На Корсике французские археологи обнаружили гробницу представителя знати Этрусской цивилизации, в которой находились десятки ценных артефактов. Об этом открытии сообщает Reuters.

//В мире

Латвия отметила 15-летие в НАТО

Латвия отметила 15-летие в НАТО

В честь 15-ления членства Латвии в НАТО состоялась торжественная церемония: возле главного Рижского замка произошла смена почетного караула, а на башне Святого духа был поднят флаг НАТО.

//Происшествия

СМИ: В Индии разбился МиГ-27

СМИ: В Индии разбился МиГ-27

В воскресенье, 31 марта, разбился истребитель-бомбардировщик воздушно-военных сил Индии МиГ-27. Самолёт вылетел для совершения запланированной лётной миссии с базы ВВС в Утарлае.

//В мире

Мария Бутина хочет к бабушке

Мария Бутина хочет к бабушке

Россиянка Мария Бутина, которая продолжает находиться в американской тюрьме, мечтает поскорее оказаться на родине и отправиться к бабушке в деревню, чтобы отпраздновать дни рождения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
2

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
3

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
4

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры