Академики пройдут Долиной смерти

СТО лет назад через это место проходил торговый путь эвенков. Сейчас даже якутские охотники за километры обходят этот глухой район. Они рассказывают о закопанных под землей металлических «котлах» диаметром 6–9 метров. Внутри они полые – можно забраться внутрь. Даже в лютый зимний мороз котлы излучают тепло. Ночевавшие в них люди вскоре заболевали и умирали. Также в советских архивах сохранились показания охотника-эвенка. В 1971 г. он утверждал, что наткнулся на железную нору, в которой «лежат худые, черные, одноглазые люди в железных одеждах».

Подобных свидетельств немало. Возможно, уже в августе загадка долины будет раскрыта. В это загадочное место отправится научная экспедиция из Москвы. В нее войдут исследователи из Институтов археологии, геохимии, кристаллографии, физики земли РАН. Рисковать ученые не намерены. Прежде чем вступать в долину, они исследуют ее с помощью беспилотного летательного аппарата. На нем установят аппаратуру, способную засечь любые металлические предметы на глубине до 10 метров.

Конечно, в мистику и инопланетян ученые не верят. Но им известно, что в 1950-е гг. в этом районе проводились секретные ядерные испытания.