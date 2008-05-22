Газзаева ждет дембель?

РАССКАЗЫВАЮТ, что еще в конце прошлого лета, перед стартом ЦСКА в Лиге чемпионов, клубное руководство предложило Валерию Георгиевичу пост спортивного директора, но он отказался.

После первого отрезка чемпионата ЦСКА занимает лишь 7-е место, играет с очень большим напряжением. По мнению многих специалистов, у команды серьезные проблемы с мотивацией. Даже несмотря на недавний выигрыш Кубка России. Среди возможных сменщиков Газзаева чаще других называют датчанина Микаэля Лаудрупа. Испанский «Хетафе» под его руководством дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА, где проиграл «Баварии».

Если Лаудруп возглавит ЦСКА, ему придется иметь дело с уже иным составом армейцев. После паузы во время европейского первенства в английский «Манчестер Сити» за 25 млн. евро перейдет бразильский форвард Жо (два с половиной года назад ЦСКА купил его у «Коринтианса» за 8 млн. долл.). По всей видимости, покинет ЦСКА и другой бразилец – Дуду. Его хочет видеть в своих рядах английский «Эвертон». Не исключен вариант с продажей Юрия Жиркова. Сам футболист не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

С подобной проблемой столкнулся и новоиспеченный обладатель Кубка УЕФА – «Зенит». Сначала «Бавария» очень хотела приобрести его капитана Анатолия Тимощука. Однако руководство питерского клуба мгновенно предложило игроку, получавшему 2 млн. евро в год, новый контракт с зарплатой 3,5 млн. евро. Почти наверняка партнером Жо в «Манчестер Сити» станет Андрей Аршавин. «К сожалению, это неизбежно, – огорчается главный тренер команды из Санкт-Петербурга Дик Адвокат. – Такое происходит в любом клубе, который добивается значительных успехов. Лидеров приглашают к себе гранды футбола. Если Андрей уйдет, нам придется выстраивать игру с нуля. Очень надеюсь, что накануне Лиги чемпионов мы реально усилимся».