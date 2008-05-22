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Военным служить дольше, получать больше

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Военным служить дольше, получать больше

 УЖЕ в этом году им такая возможность будет предоставлена. После внесения поправок в законы о воинской службе большинство офицеров смогут служить до 60 лет, а генералы – до 65 лет. При этом им обещают «золотые горы». Так, недавно была одобрена «Стратегия социального развития Вооруженных сил до 2020 года». Она предусматривает, что средняя зарплата военнослужащего в 2020 г. должна составить 3375 долл. и быть на 25% выше средней зарплаты по стране. Правда, сейчас мало кто верит в эти цифры.

 Впрочем, уже в этом году новый президент обещал подкинуть частям постоянной боевой готовности 25 млрд. рублей. А на первые три года президентского срока Дмитрия Медведева военные расходы России выглядят так: в 2008 г. – 959,6 млрд. руб., в 2009-м –1 трлн. 61,5 млрд. руб., в 2010 году – 1 трлн. 191 млрд. рублей.

 При этом численность Вооруженных сил в течение 8 лет сократится до 1 млн. человек (сейчас – 1 134 800 человек, плюс центральный аппарат Минобороны – 10 523 человека). Сокращение будет идти за счет уменьшения офицерских должностей.

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