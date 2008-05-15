Россия и США готовятся к защите от астероидов

В России разработаны варианты космического сегмента системы защиты Земли от астероидов. Об этом сообщил директор Центра планетарной защиты (ЦПЗ) от астероидов Анатолий Зайцев.

Столкновения астероидов и ядер комет с Землей могут привести к частичному и даже полному уничтожению биосферы нашей планеты. Проблема астероидной опасности стала особенно актуальной несколько лет назад, когда был обнаружен астероид Апофис. По мнению ученых, в 2029 г. Апофис приблизится к Земле на расстояние менее 40 тыс. километров.

Для оперативного отражения астероидной опасности ЦПЗ предлагает развернуть на базе российских технологий эшелон оперативного реагирования системы планетарной защиты «Цитадель». Эшелон будет состоять из космических аппаратов наблюдения, аппаратов-разведчиков и космических перехватчиков, которые могут нести ядерные боеприпасы.

Подобные аппараты могут быть созданы на базе космического аппарата «Фобос-грунт». Запуски аппаратов можно осуществлять с помощью ракет-носителей «Днепр» и «Зенит». Известно, что для запуска этих ракет требуется небольшой отрезок времени.

Любопытно, что в США готовят собственный план спасения Земли от столкновения с астероидом. NASA собирается высадить на астероид пилотируемый аппарат. Он и должен будет изменить траекторию объекта.